नेपाल में शूट इस फिल्म में जीनत अमान ने सच में पी थी चिलम, कई कश मारने के बाद फिर जो नशे में हुआ ...

3 . 1971 में कमाए थे इस फिल्म ने 1.70 करोड़ रुपये

"हरे रामा हरे कृष्णा" का फ़िल्मांकन नेपाल के काठमांडू में हुआ था. यह फ़िल्म एक ऐसे भाई की कहानी है जो अपनी बहन की तलाश में है. बाद में, उसे नेपाल में अपनी बहन मिलती है जो हिप्पियों के साथ रहती है और नशे की हालत में है. भाई अपनी बहन को वापस घर लाता है और हालात को सामान्य बनाने की कोशिश करता है. फ़िल्म की कहानी ने दर्शकों के दिलों को छू लिया और यह हमेशा के लिए एक कल्ट क्लासिक बन गई. 1971 में रिलीज़ के समय, इस फ़िल्म ने 1.70 करोड़ रुपये की कमाई की, जो उस समय की एक बड़ी हिट मानी गई.

