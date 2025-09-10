नेपाल में शूट इस फिल्म में जीनत अमान ने सच में पी थी चिलम, कई कश मारने के बाद फिर जो नशे में हुआ ...

Health Tips: हाइपरटेंशन से हैं परेशान तो दिनचर्या में शामिल करें ये 3 चीजें, एक हफ्ते में कंट्रोल हो जाएगा BP
एंटरटेनमेंट
ऋतु सिंह | Sep 10, 2025, 08:35 AM IST
1.जीनत ने चिलम में हशीश पी थी
इस फिल्म के एक गाने की शूटिंग के लिए जीनत अमान ने सच में चिलम में हशीश पी थी और इसका किस्सा खुद एक्ट्रेस ने शेयर किया है. इस गाने की शूटिंग के लिए हिप्पीयों कि चिलम के कई लंबे कश जीनत ने मारे थे. चलिए जानें इस फिल्म का किस्सा खुद जीनत की जुबानी.
2."हरे रामा हरे कृष्णा" का किस्सा
जीनत अमान की 1971 में आई क्लासिक फिल्म, "हरे रामा हरे कृष्णा". यह फिल्म पूरी तरह से नेपाल के खूबसूरत परिदृश्य पर फिल्माई गई थी और फिल्म के ब्लॉकबस्टर होने के बाद, यह भारतीय फिल्म निर्माताओं के लिए मनोरम दृश्यों की शूटिंग के लिए एक पसंदीदा जगह बन गई.
3.1971 में कमाए थे इस फिल्म ने 1.70 करोड़ रुपये
"हरे रामा हरे कृष्णा" का फ़िल्मांकन नेपाल के काठमांडू में हुआ था. यह फ़िल्म एक ऐसे भाई की कहानी है जो अपनी बहन की तलाश में है. बाद में, उसे नेपाल में अपनी बहन मिलती है जो हिप्पियों के साथ रहती है और नशे की हालत में है. भाई अपनी बहन को वापस घर लाता है और हालात को सामान्य बनाने की कोशिश करता है. फ़िल्म की कहानी ने दर्शकों के दिलों को छू लिया और यह हमेशा के लिए एक कल्ट क्लासिक बन गई. 1971 में रिलीज़ के समय, इस फ़िल्म ने 1.70 करोड़ रुपये की कमाई की, जो उस समय की एक बड़ी हिट मानी गई.
4.सबसे विवादास्पद हिस्सा था दम मारो दम गाना
दर्शकों से प्यार मिलने के बावजूद, फिल्म को एक वजह से आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा. सबसे विवादास्पद हिस्सा था दम मारो दम गाना, जिसमें जीनत अमान हिप्पियों के साथ चिलम पीती नज़र आईं. यह कई दर्शकों को पसंद नहीं आया और इसकी कड़ी आलोचना हुई. इतना ही नहीं, जीनत ने एक इंटरव्यू में यह भी बताया कि उन्होंने पहले चिलम पी और फिर इस गाने की शूटिंग की. उस समय उनके पहनावे, नशे और गाने के बोलों ने खूब सुर्खियाँ बटोरीं.
5.हिप्पियों का एक झुंड इकट्ठा किया गया था
जीनत ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट में गाने के पीछे की कहानी भी शेयर की और बताया कि, "हम काठमांडू में 'हरे रामा हरे कृष्णा' की शूटिंग कर रहे थे, और देव साहब ने गाने में शामिल होने के लिए गलियों से हिप्पियों का एक झुंड इकट्ठा किया था. हिप्पी कलाकार अपनी खुशकिस्मती से बहुत खुश थे. उन्हें न सिर्फ़ खूबसूरत नेपाल में अपनी चिलम में हशीश पैक करने का मौका मिल रहा था, बल्कि उन्हें मुफ़्त में खाना भी मिल रहा था, एक बॉलीवुड फिल्म में काम करने का मौका मिल रहा था और इसके लिए उन्हें पैसे भी मिल रहे थे!"
6.सचमुच नशे में धुत दिखना था इसलिए...
जीनत बताती हैं कि देव साहब इस सीक्वेंस में प्रामाणिकता चाहते थे. उनके किरदार, नशे में धुत जेनिस, को सचमुच नशे में धुत दिखना था. और ऐसा करने का सबसे आसान तरीका था हिप्पी अंदाज़ में खाना-पीना. वह वहां थी और लगातार टेक के लिए उनकी चिलम से लंबे कश ले रही थी. जब तक उन्होंने दिन का काम निपटाया, तो वह नशे में धुत हो चुकी थी. नशे के हालात में वह होटल लौटने की स्थिति में तब तक नहीं थी.
7.प्यारी बच्ची को "ड्रग्स" देने पर हुईं थी जीनत की मां गुस्सा
इसलिए टीम के कुछ सदस्यों ने मुझे एक कार में बिठाया और एक खूबसूरत जगह पर ले गए. वहाँ ठंडी पहाड़ी हवा में, मैं हिमालय के बारे में सोचती रही और धीरे-धीरे, शांति से अपने नशे से उतरी. बाद में मुझे पता चला कि जब मेरी मां को पता चला कि क्या हुआ था, तो वह बहुत गुस्सा हुईं और उन्होंने सीनियर क्रू मेंबर्स को अपनी प्यारी बच्ची को "ड्रग्स" लेने देने के लिए खूब खरी-खोटी सुनाई! खुशकिस्मती से, मैं उनके गुस्से से बच गई. खैर, क्या कहूँ, वो 70 का दशक था, और मैं फूलों की बच्ची जैसी थी.
