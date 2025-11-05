जब तक दिल्ली क्राइम 3 नहीं आई तब तक ये 5 सीरीज निपटा दीजिए, तीसरी वाली में घूम जाएगा दिमाग

एंटरटेनमेंट
सुमित तिवारी | Nov 05, 2025, 02:10 PM IST
1.पाताल लोक
इस सीरीज के दो पार्ट आ चुके है. जयदीप अहलावत इस सीरीज में मुख्य भूमिका में नजर आएंगे. इस सीरीज को लोगों द्वारा काफी पसंद किया जा रहा है. ये सीरीज भी दिल्ली में हो रहे अपराधिक घटनाओं पर निर्भर है.
2.हाउस ऑफ सीक्रेट द बुराड़ी डेथ
दिल्ली के बुराड़ी केस ने सभी को हिलाकर रख दिया था. एक घर के 11 लोगों ने साथ में आत्महत्या की थी. ये सभी एकसाथ फांसी पर लटके पाए गए थे. ये सीरीज इसी केस के इर्द-गिर्द घूमती है. जो कि नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है.
3.इंडियन प्रिडेटर
नेटफ्लिक्स की ये सीरीज भी दिल्ली पर ही आधारित है. इस सीरीज में दिल्ली की एक जेल के बाहर कटी-फटी लाशें और पुलिस को चिढ़ाने वाली पर्चियां मिलती हैं. इसके बाद पुलिस अपराधी की तलाश में जुट जाती है.
4.दिल्ली क्राइम
दिल्ली क्राइम सीरीज के 2 सीजन आ चुके हैं और दोनों ही देश की राजधानी में हुए क्राइम पर बेस्ड है. इस सीरीज के पहले सीजन में निर्भया केस के बारे में दिखाया गया था. दूसरे सीजन में कच्चा बनियान गिरोह के बारे में दिखाय गया था.
5.क्लास
क्लास नेटफ्लिक्स की एक वेब सीरीज है जिसमें दिल्ली के हाई क्लास के तीन मिडिल क्लास स्टूडेंट की कहानी दिखाई गई थी जिनकी मौत हो जाती है.