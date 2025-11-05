जब तक दिल्ली क्राइम 3 नहीं आई तब तक ये 5 सीरीज निपटा दीजिए, तीसरी वाली में घूम जाएगा दिमाग

2 . हाउस ऑफ सीक्रेट द बुराड़ी डेथ

2

दिल्ली के बुराड़ी केस ने सभी को हिलाकर रख दिया था. एक घर के 11 लोगों ने साथ में आत्महत्या की थी. ये सभी एकसाथ फांसी पर लटके पाए गए थे. ये सीरीज इसी केस के इर्द-गिर्द घूमती है. जो कि नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है.