HomePhotos

एंटरटेनमेंट

बॉक्स ऑफिस की धुरंधर बनेंगी दीपिका पादुकोण, 2026 में इन 6 सुपरहिट फिल्मों से तहलका मचाने को तैयार है 'मस्तानी'

Deepika Padukone Upcoming Film: दीपिका पादुकोण 2026 में 'किंग', 'पठान 2' और 'महावतार' जैसे कई मेगा प्रोजेक्ट्स के साथ वापसी करने वाली हैं. वे शाहरुख और अल्लू अर्जुन संग बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाने को तैयार हैं. 

Pragya Bharti | Jan 05, 2026, 01:40 PM IST

1.Deepika Padukone Upcoming Film

Deepika Padukone Upcoming Film
1

बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण के लिए बीता साल 2025 विवादों और स्क्रीन से दूरी के नाम रहा. मां बनने के बाद उन्होंने अपने परिवार को समय दिया, लेकिन अब साल 2026 पूरी तरह से उनके नाम होने वाला है. दीपिका एक-दो नहीं, बल्कि 6 ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स के साथ लौट रही हैं, जो बॉक्स ऑफिस के सारे पुराने रिकॉर्ड ध्वस्त कर सकते हैं.

2.शाहरुख खान के साथ बिखेरेंगी जलवा

शाहरुख खान के साथ बिखेरेंगी जलवा
2

शाहरुख खान और दीपिका की जोड़ी को बॉलीवुड की सबसे सफल जोड़ी माना जाता है. साल 2026 में यह जोड़ी दो बड़ी फिल्मों में नजर आएगी. इनमें से एक किंग है. इस एक्शन फिल्म के पोस्टर और टीजर ने पहले ही हलचल मचा दी है. शाहरुख का मानना है कि दीपिका उनके लिए 'लकी' हैं, इसलिए वे इस प्रोजेक्ट का अहम हिस्सा हैं.

3.शाहरुख खान के साथ पठान 2 में आएंगी नजर

शाहरुख खान के साथ पठान 2 में आएंगी नजर
3

'पठान' की ऐतिहासिक सफलता के बाद इसके सीक्वल में एक बार फिर दीपिका अपने 'रुबिना' वाले अवतार में एक्शन करती दिखेंगी.

4.'टाइगर वर्सेस पठान'- साल की सबसे बड़ी जंग

'टाइगर वर्सेस पठान'- साल की सबसे बड़ी जंग
4

2026 की सबसे बहुप्रतीक्षित फिल्म 'टाइगर वर्सेस पठान' होने वाली है, जहां सलमान खान और शाहरुख खान (करण-अर्जुन) का आमना-सामना होगा. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस फिल्म में फीमेल लीड के तौर पर दीपिका पादुकोण का नाम लगभग फाइनल हो चुका है.

5. विक्की कौशल संग 'महावतार'

विक्की कौशल संग 'महावतार'
5

दीपिका जल्द ही विक्की कौशल की फिल्म 'महावतार' में एक शक्तिशाली पौराणिक भूमिका निभाती नजर आ सकती हैं. हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि बाकी है, लेकिन चर्चा है कि वे इस बड़े कैनवास वाली फिल्म में एक अहम किरदार के लिए चुनी गई हैं.

6.'ब्रह्मास्त्र 2' में दिखेगा 'अमृता' का जलवा

'ब्रह्मास्त्र 2' में दिखेगा 'अमृता' का जलवा
6

अयान मुखर्जी की फिल्म 'ब्रह्मास्त्र पार्ट 2: देव' में दीपिका पादुकोण की भूमिका सबसे खास होगी. पहले पार्ट में उनकी केवल एक झलक दिखाई गई थी, लेकिन दूसरे भाग में उनके किरदार 'अमृता' की पूरी कहानी और एक नया वर्जन दर्शकों के सामने आएगा.

7.अल्लू अर्जुन के साथ इस फिल्म में करेंगी धमाका

अल्लू अर्जुन के साथ इस फिल्म में करेंगी धमाका
7

निर्देशक एटली (जवान फेम) अपने अगले बड़े प्रोजेक्ट 'एए22xए6' में साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन और दीपिका पादुकोण को पहली बार साथ ला रहे हैं. इस फिल्म में जाह्नवी कपूर भी मुख्य भूमिका में होंगी. यह फिल्म नॉर्थ और साउथ दोनों बेल्ट में बॉक्स ऑफिस पर सुनामी लाने का दम रखती है.

