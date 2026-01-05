बॉक्स ऑफिस की धुरंधर बनेंगी दीपिका पादुकोण, 2026 में इन 6 सुपरहिट फिल्मों से तहलका मचाने को तैयार है 'मस्तानी'

1 . Deepika Padukone Upcoming Film

1

बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण के लिए बीता साल 2025 विवादों और स्क्रीन से दूरी के नाम रहा. मां बनने के बाद उन्होंने अपने परिवार को समय दिया, लेकिन अब साल 2026 पूरी तरह से उनके नाम होने वाला है. दीपिका एक-दो नहीं, बल्कि 6 ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स के साथ लौट रही हैं, जो बॉक्स ऑफिस के सारे पुराने रिकॉर्ड ध्वस्त कर सकते हैं.