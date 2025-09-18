1100 करोड़ की वो फिल्म, जिसके सीक्वल से बाहर हुईं Deepika Padukone

FacebookTwitterYoutubeInstagram
2024 में आई फिल्म ‘कल्कि 2898 एडी’ का सीक्वल बनने जा रहा है. जिससे एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण को बाहर कर दिया गया है. दीपिका इस फिल्म में प्रभास के साथ लीड रोल में नजर आई थीं. मैकर्स ने गुरुवार को आधिकारिक घोषणा की है कि दीपिका ‘कल्कि 2898 एडी’ के सीक्वल का पार्ट नहीं होंगी.

रईश खान | Sep 18, 2025, 11:32 PM IST

1.क्या बोले ‘कल्कि 2898 एडी’ के मेकर्स?

क्या बोले ‘कल्कि 2898 एडी’ के मेकर्स?
1

मैकर्स वैजयंती मूवीज ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, 'ऑफिशियली अनाउंस किया जाता है कि दीपिका पादुकोण 'कल्कि 2898 एडी’ के सीक्वल का हिस्सा नहीं होंगी. हमने अलग होने का फैसला किया है. पहली फिल्म की लंबी यात्रा के बावजूद हम सही पार्टनर नहीं बन पाए.'

2.सीक्वल के लिए कमिटमेंट की जरूरत

सीक्वल के लिए कमिटमेंट की जरूरत
2

पोस्ट में आग लिखा, 'कल्कि 2898 एडी’ फिल्म के सीक्वल के लिए पूरी कमिटमेंट और उससे ज्यादा की जरूरत है. हम उन्हें उनके आने वाले प्रोजेक्ट के लिए लिए शुभकामनाएं देते हैं.

3.Kalki 2898 AD कब हुई रिलीज

Kalki 2898 AD कब हुई रिलीज
3

बता दें कि फिल्म Kalki 2898 AD 27 जून 2024 को रिलीज हुई थी. इस फिल्म की कहानी महाभारत के कुरुक्षेत्र युद्ध के अंत से शुरू होती है और 2898 एडी के भविष्य तक जाती है.

4.1100 करोड़ का किया कलेक्शन

1100 करोड़ का किया कलेक्शन
4

यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही थी. इसने दुनियाभर में लगभग 1100 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था. फिल्म अमिताभ बच्चन, प्रभास और दीपिका पादुकोण जैसे दिग्गज नजर आए थे. लेकिन अब दीपिका इसके सीक्वल से बाहर हो गई हैं. उनकी जगह किसको रिप्लेस किया गया है. इसका मेकर्स ने अभी अलाउंस नहीं किया है.

5.इस फिल्म से भी हुई दीपिका की छुट्टी

इस फिल्म से भी हुई दीपिका की छुट्टी
5

हालांकि, एक वजह यह भी बताई जा रही है कि 'कल्कि 2898 एडी’ में दीपिका का कुछ रोल काटा गया था. इस वजह से वह खुद इस फिल्म से बाहर हुई हैं. लेकिन दीपिका के साथ यह पहली बार नहीं हुआ है. इससे पहले दीपिका, संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म 'स्पिरिट' से बाहर हुई थीं.

6.मोटी फीस और 5 घंटे की शिफ्ट की डिमांड

मोटी फीस और 5 घंटे की शिफ्ट की डिमांड
6

बताया गया है कि दीपिका ने कथित रूप से इस फिल्म के लिए मोटी फीस, प्रॉफिट में हिस्सा और 5 घंटे की शिफ्ट जैसी डिमांड रखी थीं. एक्ट्रेस की इतनी मांगों से संदीप रेड्डी सहमत नहीं हुए और उनको रिप्लेस करना पड़ा.

