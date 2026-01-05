FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़
Deepika Padukone: ओम शांति ओम से शुरू हुआ सफर और बन गईं ग्लोबल आइकन, रणबीर-रणवीर नहीं इस सुपरस्टार संग रही हिट जोड़ी

Deepika Padukone: 5 जनवरी को बॉलीवुड की 'मस्तानी' दीपिका पादुकोण अपना 40वां जन्मदिन मना रही हैं. 'ओम शांति ओम' से करियर शुरू करने वाली दीपिका की सबसे सफल जोड़ी किंग खान के साथ रही है.

Pragya Bharti | Jan 05, 2026, 09:01 AM IST

1.Happy Birthday Deepika Padukone

Happy Birthday Deepika Padukone
1

हिंदी सिनेमा की सबसे प्रभावशाली और सफल अभिनेत्रियों में शुमार दीपिका पादुकोण आज अपना 40वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रही हैं. 5 जनवरी 1986 को जन्मी दीपिका ने पिछले दो दशकों में अपनी मेहनत और प्रतिभा के दम पर न केवल बॉलीवुड बल्कि ग्लोबल लेवल पर भी भारत का नाम रोशन किया है.
 

2.'ओम शांति ओम' से शुरू हुआ सुनहरी सफर

'ओम शांति ओम' से शुरू हुआ सुनहरी सफर
2

दीपिका पादुकोण ने साल 2007 में शाहरुख खान के साथ फिल्म 'ओम शांति ओम' से बॉलीवुड में कदम रखा था. अपनी पहली ही फिल्म से वे रातों-रात सुपरस्टार बन गईं. 'शांति प्रिया' के किरदार में उनकी सादगी और खूबसूरती ने दर्शकों का दिल जीत लिया. इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक के बाद एक कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दीं.
 

3.दीपिका पादुकोण को इन फिल्मों ने बनाया बॉक्स ऑफिस की क्वीन

दीपिका पादुकोण को इन फिल्मों ने बनाया बॉक्स ऑफिस की क्वीन
3

दीपिका के करियर को शिखर पर ले जाने वाली फिल्मों की फेहरिस्त काफी लंबी है. इसमें मुख्य रूप से जो नाम शामिल हैं, उनके बारे में नीचे बताया गया है. 
 

4.ये जवानी है दीवानी

ये जवानी है दीवानी
4

चश्मा पहने 'नैना' के किरदार ने युवाओं के बीच उन्हें काफी लोकप्रिय बनाया.
 

5.चेन्नई एक्सप्रेस

चेन्नई एक्सप्रेस
5

उनकी कॉमेडी टाइमिंग और साउथ इंडियन लहजे की जमकर तारीफ हुई.
 

6.संजय लीला भंसाली की फिल्म

संजय लीला भंसाली की फिल्म
6

संजय लीला भंसाली के साथ बाजीराव मस्तानी, राम-लीला और पद्मावत जैसे इन तीन फिल्मों ने उन्हें एक गंभीर और शक्तिशाली अभिनेत्री के रूप में स्थापित किया.
 

7.पठान और जवान

पठान और जवान
7

साल 2023 और 2024 में पठान और जवान जैसी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए. साथ ही, दीपिका भी काफी चर्चा में रहीं.

8.इस सुपरस्टार संग हिट रही जोड़ी

इस सुपरस्टार संग हिट रही जोड़ी
8

दीपिका पादुकोण की जोड़ी रणबीर कपूर और रणवीर सिंह के साथ काफी पसंद की जाती है, लेकिन जब बात सफलता की आती है, तो शाहरुख खान का नाम सबसे ऊपर आता है. दीपिका ने किंग खान के साथ अब तक पांच ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं-'ओम शांति ओम', 'चेन्नई एक्सप्रेस', 'हैप्पी न्यू ईयर', 'पठान' और 'जवान'. दिलचस्प बात यह है कि साल 2026 में भी यह जोड़ी फिल्म 'किंग' में एक साथ नजर आने वाली है.

9.दीपिका हॉलीवुड में भी रख चुकी हैं कदम

दीपिका हॉलीवुड में भी रख चुकी हैं कदम
9

दीपिका पादुकोण आज केवल एक अभिनेत्री नहीं, बल्कि एक ग्लोबल आइकन हैं. हॉलीवुड फिल्मों में काम करने से लेकर कान फिल्म फेस्टिवल में जूरी सदस्य बनने तक, उन्होंने हर कदम पर अपनी काबिलियत साबित की है.

