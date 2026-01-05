Deepika Padukone: ओम शांति ओम से शुरू हुआ सफर और बन गईं ग्लोबल आइकन, रणबीर-रणवीर नहीं इस सुपरस्टार संग रही हिट जोड़ी

8 . इस सुपरस्टार संग हिट रही जोड़ी

दीपिका पादुकोण की जोड़ी रणबीर कपूर और रणवीर सिंह के साथ काफी पसंद की जाती है, लेकिन जब बात सफलता की आती है, तो शाहरुख खान का नाम सबसे ऊपर आता है. दीपिका ने किंग खान के साथ अब तक पांच ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं-'ओम शांति ओम', 'चेन्नई एक्सप्रेस', 'हैप्पी न्यू ईयर', 'पठान' और 'जवान'. दिलचस्प बात यह है कि साल 2026 में भी यह जोड़ी फिल्म 'किंग' में एक साथ नजर आने वाली है.