December OTT Release: 'साली मोहब्बत' से 'थामा' व 'एक दीवाने की दीवानियत' तक, दिसंबर में बैक टू बैक रिलीज होंगी ये फिल्में

2 . Real Kashmir Football Club

ओटीटी प्लेटफॉर्म: सोनीलिव (SonyLIV)

रिलीज डेट: 9 दिसंबर

कहानी: यह रियल कश्मीर फुटबॉल क्लब के गठन की सच्ची कहानी पर आधारित है, जिसे एक कश्मीरी हिंदू पंडित और एक कश्मीरी मुस्लिम ने मिलकर शुरू किया था. इसमें मानव कौल और मोहम्मद जीशान अय्यूब जैसे कलाकार नजर आएंगे.