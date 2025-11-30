December OTT Release: 'साली मोहब्बत' से 'थामा' व 'एक दीवाने की दीवानियत' तक, दिसंबर में बैक टू बैक रिलीज होंगी ये फिल्में

एंटरटेनमेंट
Pragya Bharti | Nov 30, 2025, 10:52 PM IST
1.Aukaat ke Bahar
ओटीटी प्लेटफॉर्म: अमेजन एमएक्स प्लेयर (Amazon MX Player)
रिलीज डेट: 3 दिसंबर
कहानी: यह एल्विश यादव की पहली अभिनय प्रस्तुति है. यह दिल्ली के एक प्रतिष्ठित कॉलेज पर आधारित कॉलेज ड्रामा है, जो हाई-स्टेक्स राजनीति और हरियाणा के एक साहसी लड़के की कहानी प्रस्तुत करता है.
2.Real Kashmir Football Club
ओटीटी प्लेटफॉर्म: सोनीलिव (SonyLIV)
रिलीज डेट: 9 दिसंबर
कहानी: यह रियल कश्मीर फुटबॉल क्लब के गठन की सच्ची कहानी पर आधारित है, जिसे एक कश्मीरी हिंदू पंडित और एक कश्मीरी मुस्लिम ने मिलकर शुरू किया था. इसमें मानव कौल और मोहम्मद जीशान अय्यूब जैसे कलाकार नजर आएंगे.
3.Superman
ओटीटी प्लेटफॉर्म: जियोहॉटस्टार (JioHotstar)
रिलीज डेट: 11 दिसंबर
कहानी: जब सुपरमैन टेक बिलियनेयर लेक्स लूथर के कारण एक अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष में हस्तक्षेप करता है, तो उसे इसके परिणामों का सामना करना पड़ता है. डेविड कोरेनस्वेट, निकोलस होल्ट और रेचल ब्रोश्नाहन मुख्य भूमिकाओं में हैं.
4.Single Papa
ओटीटी प्लेटफॉर्म: नेटफ्लिक्स (Netflix)
रिलीज डेट: 12 दिसंबर
कहानी: यह एक कॉमेडी ड्रामा है जिसमें गौरव गहलोत नामक एक गैर-जिम्मेदार युवक एक बच्चे को गोद लेकर अपने परिवार को चौंका देता है. इस सीरीज में कुणाल खेमू, मनोज पाहवा, नेहा धूपिया और प्राजक्ता कोली जैसे सितारे शामिल हैं.
5.Saali Mohabbat
ओटीटी प्लेटफॉर्म: जी5 (Zee5)
रिलीज डेट: 12 दिसंबर
कहानी: यह एक थ्रिलर ड्रामा है जिसमें राधिका आप्टे, दिव्येंदु शर्मा और अनुराग कश्यप प्रमुख भूमिकाओं में हैं. फिल्म में दर्शकों को चौंकाने वाला सस्पेंस देखने को मिलेगा.
6.Thamma Movie release
ओटीटी प्लेटफॉर्म: अमेजन प्राइम वीडियो (Amazon Prime Video)
रिलीज डेट: 16 दिसंबर
कहानी: आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना अभिनीत यह हॉरर फिल्म दर्शकों को पसंद आ सकती है. इस फिल्म में एक अनूठी प्रेम कहानी भी दिखाई गई है.
7.Raat Akeli Hai - The Bansal Murders
ओटीटी प्लेटफॉर्म: नेटफ्लिक्स (Netflix)
रिलीज डेट: 19 दिसंबर
कहानी: यह एक क्राइम थ्रिलर है जो कानपुर के एक धनी बंसल परिवार की क्रूर हत्या की जांच पर केंद्रित है. नवाजुद्दीन सिद्दीकी इसमें इंस्पेक्टर जटिल यादव की भूमिका में हैं.
8.Mrs Deshpande
ओटीटी प्लेटफॉर्म: जियोहॉटस्टार (JioHotstar)
रिलीज डेट: 19 दिसंबर
कहानी: यह माधुरी दीक्षित नेने और नागेश कुकूनूर के सहयोग से बनी एक सीरीज है, जो एक फ्रेंच शो का रीमेक है. कहानी एक साधारण महिला के इर्द-गिर्द घूमती है जो एक रहस्यमय दोहरी जिंदगी जीती है.
9.Single Salma ott release
ओटीटी प्लेटफॉर्म: नेटफ्लिक्स (Netflix)
रिलीज डेट: 26 दिसंबर
कहानी: यह एक रोमांटिक कॉमेडी है, जिसमें लखनऊ की एक महिला अपने परिवार का सहारा बनती है, लेकिन शादी न होने के कारण उसे 'सिंगल' और 'असेटल्ड' करार दिया जाता है.
10.the bad guys 2
ओटीटी प्लेटफॉर्म: जियोहॉटस्टार (JioHotstar)
रिलीज डेट: 1 दिसंबर
कहानी: यह ड्रीमवर्क्स की एनिमेटेड हीस्ट-कॉमेडी का सीक्वल है. सुधार चुकी हीस्ट क्रू एक बार फिर एक्शन में लौट आती है. इसमें सैम रॉकवेल और अवक्वाफिना की आवाज़ों के साथ हास्य, एक्शन और भावनात्मक गहराई देखने को मिलेगी.
11.Kuttram Purindhavan
ओटीटी प्लेटफॉर्म: सोनीलिव (SonyLIV)
रिलीज डेट: 5 दिसंबर
कहानी: एक तमिल साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर सीरीज. एक साधारण आदमी भास्कर का नेक इरादों वाला फैसला उल्टा पड़ जाता है और वह एक गुमशुदगी के मामले में फँस जाता है.
12.Ek Deewane ki deewaniyat
ओटीटी प्लेटफॉर्म: नेटफ्लिक्स (Netflix)
रिलीज डेट: 16 दिसंबर
कहानी: एक रोमांटिक ड्रामा, जिसमें एक शक्तिशाली राजनेता विक्रमादित्य (हर्षवर्धन राणे) को आज़ाद-ख्याल वाली सुपरस्टार आदा (सोनम बाजवा) से जुनूनी प्यार हो जाता है.
13.Gharwaali Pedwaali
ओटीटी प्लेटफॉर्म: जी5 (Zee5)
रिलीज डेट: 5 दिसंबर
कहानी: कहानी पृथ्वी मिश्रा उर्फ जीतू के जीवन के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसे श्राप मिलता है कि उसकी हर चीज़ उसके जीवन में दोगुनी हो जाएगी.
14.OTT Release in December 2025
दिसंबर में ओटीटी पर रिलीज होने वाली ये फ़िल्में और सीरीज पूरे महीने को बेहद मनोरंजक बना देंगी. ये शो देखने के बाद आपके दिमाग में निश्चित रूप से कुछ हलचल मचेगी.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से