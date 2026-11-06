'कोई लिपसिंकिंग नहीं', दलेर मेहंदी कॉन्ट्रोवर्सी पर बेटे गुरदीप का जवाब, स्टेज पर क्यों लिया अभिजीत भट्टचार्य का नाम?

3 . अभिजीत भट्टाचार्य ने दलेर मेहंदी पर उठाए सवाल

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छत्तीसगढ़ राज्योत्सव 2026 में परफॉर्मेंस के दौरान मशहूर गायक अभिजीत भट्टाचार्य ने लाइव शो के दौरान लिपसिंक करने वाले और दलेर मेहंदी विवाद का जिक्र करते हुए कहा था कि यहां लाइव के नाम पर लिपसिंक करके गाना गाने वालों को ना लाया जाए. कुछ दिन पहले एक केस हुआ था, जहां पर स्टेज पर आकर मंत्री साहब ने जो कुछ भी कहा था वो सही था कि आप गाना नहीं गा रहे हैं. आपसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा. उन्होंने सही कहा था, लेकिन वो विलेन बन गए. (Image Credit: instagram/ abhijeetbhattacharya)