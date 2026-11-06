'कोई लिपसिंकिंग नहीं', दलेर मेहंदी कॉन्ट्रोवर्सी पर बेटे गुरदीप का जवाब, स्टेज पर क्यों लिया अभिजीत भट्टचार्य का नाम?

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Ritika | Nov 06, 2026, 06:37 PM IST
1.दलेर मेहंदी के बेटे ने दिया जवाब
मशहूर सिंगर दलेर मेहंदी इन दिनों उत्तराखंड वाली परफॉर्मेंस को लेकर विवादों में हैं, जिसके बाद अब उनके बेटे गुरदीप मेहंदी ने 5 नवंबर 2026 को लाइव शो के दौरान सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि जो कुछ भी आप लोग सुन रहे हैं, वह 100 फीसदी लाइव है. इसमें किसी तरह की लिप-सिंकिंग नहीं हो रही है. उन्होंने अपने पिता दलेर मेहंदी के लिए भी जोरदार तालियां बजाने की अपील की. (Image Credit: instagram/ gurdeepmehndi)
2.लाइव शो के दौरान कही बड़ी बात
गुरदीप मेहंदी ने आगे ये भी कहा कि कुछ आर्टिस्ट ऐसे भी होते हैं, जो लाइक पाने के लिए कुछ भी बयान दे देते हैं. उन्होंने सिंगर अभिजीत भट्टाचार्य के लिए भी कहा है कि उन्होंने जो भी कुछ कहा मुझे उनसे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी कि वो ये सब करेंगे. मैं फुटेज भेज दूं, वो जो भी गा रहे थे लाइव ही गा रहे थे, कोई लिप-सिंकिंग नहीं थी. (Image Credit: instagram/ gurdeepmehndi)
3.अभिजीत भट्टाचार्य ने दलेर मेहंदी पर उठाए सवाल
छत्तीसगढ़ राज्योत्सव 2026 में परफॉर्मेंस के दौरान मशहूर गायक अभिजीत भट्टाचार्य ने लाइव शो के दौरान लिपसिंक करने वाले और दलेर मेहंदी विवाद का जिक्र करते हुए कहा था कि यहां लाइव के नाम पर लिपसिंक करके गाना गाने वालों को ना लाया जाए. कुछ दिन पहले एक केस हुआ था, जहां पर स्टेज पर आकर मंत्री साहब ने जो कुछ भी कहा था वो सही था कि आप गाना नहीं गा रहे हैं. आपसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा. उन्होंने सही कहा था, लेकिन वो विलेन बन गए. (Image Credit: instagram/ abhijeetbhattacharya)
4.अभिजीत ने कहा हमेशा लाइव परफॉर्म करूंगा
अभिजीत भट्टाचार्य ने ये भी कहा कि मैं हमेशा लाइव परफॉर्म करुंगा. मैं जैसा भी गाऊंगा, गलत गाऊंगा, खराब गाऊंगा, गला खराब है, थक जाऊंगा, बेसुरा गाऊंगा. लोग अपना समय और पैसा खर्च करके सिंगर को सुनने आते हैं और वो बहुत भरोसा भी करते हैं. (Image Credit: instagram/ abhijeetbhattacharya)
5.क्या है दलेर मेहंदी विवाद?
दलेर मेहंदी विवाद (18 अक्टूबर 2026) को उत्तराखंड में एक कार्यक्रम के दौरान हुआ था, जहां पर दलेर मेहंदी एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में परफॉर्म करने पहुंचे थे. कार्यक्रम के दौरान उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल मंच पर पहुंचे और उन्होंने सिंगर की परफॉर्मेंस पर सवाल उठाए. मंत्री ने दलेर मेहंदी पर आरोप लगाया कि वह ठीक से गाना नहीं गा रहे हैं और लाइव सिंगिंग करने के बजाय लिप-सिंकिंग कर रहे हैं. इस घटना का वीडियो वायरल होने के ये विवाद और ज्यादा बढ़ गया. (Image Credit: instagram/ thedalermehndiofficial)