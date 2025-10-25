Chhath Puja 2025 Film: भोजपुरी की वो 5 फिल्में, जिसमें दिखी छठी मैया की महिमा.. भावुक कर देगा इनका क्लाइमैक्स
IND vs AUS: विराट कोहली ने रचा इतिहास, हिटमैन रोहित शर्मा ने बनाया ये खास रिकॉर्ड
क्या यूरिक एसिड हाई होने से भी हार्ट अटैक आ सकता है? दिल की नसें सूज कर हो सकती है सख्त
Chhath Puja Kharna Prasad: गुड़ डालते ही फट जाती है खीर? परफेक्ट खरना प्रसाद बनाने के लिए फॉलो करें ये टिप्स
Pension Certificate Submission: रुक न जाए पेंशन, इस दिन तक जमा कर दें ये जरूरी सर्टिफिकेट, ऐसे घर बैठे करें सबमिट
छठ पूजा पर दिल्ली सरकार का बड़ा तोहफा! 27 अक्टूबर को सरकारी छुट्टी, जानें क्या-क्या रहेगा बंद
Irritability and Mood Swings: दिवाली के बाद से लोगों में क्यों बढ़ने लगा है चिड़चिड़ापन-गुस्सा और मूड स्विंग?
IND vs AUS: भारतीय गेंदबाजों का कहर, टीम इंडिया को Clean Sweep से बचने के लिए मिला 237 रनों का लक्ष्य
Walking vs Running: सेहत के लिए वॉकिंग या रनिंग करते हैं? बुढ़ापे तक घुटने रहें सही इसके लिए दोनों में कौन है बेहतर?
Kim Kardashian Health: इस गंभीर दिमागी बीमारी से जूझ रही हैं हॉलीवुड एक्ट्रेस किम कार्दशियन, क्या तनाव है इसकी बड़ी वजह?
एंटरटेनमेंट
Pragya Bharti | Oct 25, 2025, 02:11 PM IST
1.Chhath Puja 2025 Superhit Bhojpuri Films
यूपी और बिहार में छठ महापर्व की शुरुआत हो चुकी है. यह पर्व जितना अपनी कठोर तपस्या के लिए जाना जाता है, उतना ही यह छठी मैया के प्रति अटूट श्रद्धा के लिए भी प्रसिद्ध है. महापर्व को और भी ज्यादा खास बनाने के लिए भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री ने हमें कई ऐसी शानदार फिल्में दी हैं. इन फिल्मों में छठ पूजा की कहानियों को बेहद खूबसूरती से दिखाया गया है. इन फिल्मों में छठ माता के लिए लोगों की आस्था और त्योहार के महत्व को बहुत ही सुंदर ढंग से पर्दे पर उतारा गया है. अगर आप छठ पर्व के दौरान भक्तिमय माहौल बनाना चाहते हैं, तो इन 5 फिल्मों को परिवार के साथ जरूर देखें.
2.Chhath Ke Baratiya movie
यह फिल्म पूरी तरह से छठ पूजा की महिमा को समर्पित है और दिखाती है कि किस तरह यह व्रत लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाता है. लगभग 2 घंटे 18 मिनट लंबी यह पारिवारिक फिल्म भी 'यूट्यूब' पर उपलब्ध है.
निर्देशक: कन्हैया एस विश्वकर्मा
कलाकार: स्मृति सिन्हा, अंशुमन मिश्रा और माही श्रीवास्तव
3.Bitiya Chhathi Mai Ke
यह फिल्म एक पिता और उसकी बेटी के मार्मिक रिश्ते और छठ पूजा के प्रति उनके समर्पण के इर्द-गिर्द घूमती है. दर्शकों ने इस फिल्म को खूब सराहा था. यह 'यूट्यूब' पर देखी जा सकती है.
रिलीज वर्ष: 2019
निर्देशक: सुजीत कुमार
कलाकार: श्यामली श्रीवास्तव, यश कुमार और उधारी बाबू
4.Ashirwad Chahti Maiya Ke
इस ब्लॉकबस्टर फिल्म में श्रद्धालुओं की छठ पूजा में अटूट आस्था को दिखाया गया है. यह फिल्म बताती है कि छठी मैया कैसे अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करती हैं. 2 घंटे 8 मिनट लंबी यह फिल्म 'यूट्यूब' पर उपलब्ध है.
रिलीज वर्ष: 2019
निर्देशक: सुजीत वर्मा
कलाकार: काजल यादव और आदित्य ओझा (मुख्य भूमिका में)
5.Mahima Surya dev Ki Movies
इस फिल्म की कहानी छठ पूजा के महत्व के साथ-साथ सूर्य देव के जन्म की कहानी को भी बहुत कुशलता से दिखाती है. फिल्म को दर्शकों का भरपूर प्यार मिला है. लगभग 2 घंटे 35 मिनट लंबी यह फिल्म भी 'यूट्यूब' पर मुफ्त में उपलब्ध है, जो इसे छठ पूजा के पावन अवसर पर देखने के लिए आदर्श बनाती है.
रिलीज वर्ष: 2017
6. Chhathi Mai ke Gun Gayin
यह फिल्म छठ पूजा के भक्ति भाव को दर्शाती है और इसे परिवार के साथ देखने के लिए एक बेहतरीन विकल्प माना जाता है. यह फिल्म लगभग 2 घंटे 22 मिनट लंबी है और 'यूट्यूब' पर मुफ्त में उपलब्ध है.
रिलीज वर्ष: 2022
निर्देशक: मनोज सिंह
कलाकार: इंद्रा श्रीवास्तव, अंतरा शर्मा, राहुल राजपूत, घनश्याम मौर्य, नागेंद्र सिंह नागराज, विनोद सिंह, नीलम सिंह आदि.
7.छठ पूजा की भोजपुरी फिल्मों की खासियत
छठ पूजा के इन खास दिनों में इन फिल्मों को देखकर आप मनोरंजन कर सकते हैं. साथ ही, छठी मैया के प्रति अपनी श्रद्धा को भी और गहरा कर सकते हैं.
ख़बर की और जानकारी के लिए डाउनलोड करें DNA App, अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.