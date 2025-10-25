Chhath Puja 2025 Film: भोजपुरी की वो 5 फिल्में, जिसमें दिखी छठी मैया की महिमा.. भावुक कर देगा इनका क्लाइमैक्स

1 . Chhath Puja 2025 Superhit Bhojpuri Films

यूपी और बिहार में छठ महापर्व की शुरुआत हो चुकी है. यह पर्व जितना अपनी कठोर तपस्या के लिए जाना जाता है, उतना ही यह छठी मैया के प्रति अटूट श्रद्धा के लिए भी प्रसिद्ध है. महापर्व को और भी ज्यादा खास बनाने के लिए भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री ने हमें कई ऐसी शानदार फिल्में दी हैं. इन फिल्मों में छठ पूजा की कहानियों को बेहद खूबसूरती से दिखाया गया है. इन फिल्मों में छठ माता के लिए लोगों की आस्था और त्योहार के महत्व को बहुत ही सुंदर ढंग से पर्दे पर उतारा गया है. अगर आप छठ पर्व के दौरान भक्तिमय माहौल बनाना चाहते हैं, तो इन 5 फिल्मों को परिवार के साथ जरूर देखें.