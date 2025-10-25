FacebookTwitterYoutubeInstagram
Chhath Puja 2025 Film: भोजपुरी की वो 5 फिल्में, जिसमें दिखी छठी मैया की महिमा.. भावुक कर देगा इनका क्लाइमैक्स

Chhath Puja 2025 Superhit Bhojpuri Film: छठ पूजा को खास बनाने के लिए भोजपुरी सिनेमा ने छठी मैया की महिमा को कई फिल्मों में दर्शाया है. 'छठी माई के गुन गाईं' से लेकर 'महिमा सूर्य देव की' और 'आशीर्वाद छठी मैया के' तक इन 5 फिल्मों को परिवार के साथ देखकर पर्व का माहौल बनाएं.

Pragya Bharti | Oct 25, 2025, 02:11 PM IST

1.Chhath Puja 2025 Superhit Bhojpuri Films

Chhath Puja 2025 Superhit Bhojpuri Films
1

यूपी और बिहार में छठ महापर्व की शुरुआत हो चुकी है. यह पर्व जितना अपनी कठोर तपस्या के लिए जाना जाता है, उतना ही यह छठी मैया के प्रति अटूट श्रद्धा के लिए भी प्रसिद्ध है. महापर्व को और भी ज्यादा खास बनाने के लिए भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री ने हमें कई ऐसी शानदार फिल्में दी हैं. इन फिल्मों में छठ पूजा की कहानियों को बेहद खूबसूरती से दिखाया गया है. इन फिल्मों में छठ माता के लिए लोगों की आस्था और त्योहार के महत्व को बहुत ही सुंदर ढंग से पर्दे पर उतारा गया है. अगर आप छठ पर्व के दौरान भक्तिमय माहौल बनाना चाहते हैं, तो इन 5 फिल्मों को परिवार के साथ जरूर देखें.

2.Chhath Ke Baratiya movie

Chhath Ke Baratiya movie
2

यह फिल्म पूरी तरह से छठ पूजा की महिमा को समर्पित है और दिखाती है कि किस तरह यह व्रत लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाता है. लगभग 2 घंटे 18 मिनट लंबी यह पारिवारिक फिल्म भी 'यूट्यूब' पर उपलब्ध है.
निर्देशक: कन्हैया एस विश्वकर्मा
कलाकार: स्मृति सिन्हा, अंशुमन मिश्रा और माही श्रीवास्तव

3.Bitiya Chhathi Mai Ke

Bitiya Chhathi Mai Ke
3

यह फिल्म एक पिता और उसकी बेटी के मार्मिक रिश्ते और छठ पूजा के प्रति उनके समर्पण के इर्द-गिर्द घूमती है. दर्शकों ने इस फिल्म को खूब सराहा था. यह 'यूट्यूब' पर देखी जा सकती है.
रिलीज वर्ष: 2019
निर्देशक: सुजीत कुमार
कलाकार: श्यामली श्रीवास्तव, यश कुमार और उधारी बाबू

4.Ashirwad Chahti Maiya Ke

Ashirwad Chahti Maiya Ke
4

इस ब्लॉकबस्टर फिल्म में श्रद्धालुओं की छठ पूजा में अटूट आस्था को दिखाया गया है. यह फिल्म बताती है कि छठी मैया कैसे अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करती हैं. 2 घंटे 8 मिनट लंबी यह फिल्म 'यूट्यूब' पर उपलब्ध है.
रिलीज वर्ष: 2019
निर्देशक: सुजीत वर्मा
कलाकार: काजल यादव और आदित्य ओझा (मुख्य भूमिका में)

5.Mahima Surya dev Ki Movies

Mahima Surya dev Ki Movies
5

इस फिल्म की कहानी छठ पूजा के महत्व के साथ-साथ सूर्य देव के जन्म की कहानी को भी बहुत कुशलता से दिखाती है. फिल्म को दर्शकों का भरपूर प्यार मिला है. लगभग 2 घंटे 35 मिनट लंबी यह फिल्म भी 'यूट्यूब' पर मुफ्त में उपलब्ध है, जो इसे छठ पूजा के पावन अवसर पर देखने के लिए आदर्श बनाती है.
रिलीज वर्ष: 2017

6. Chhathi Mai ke Gun Gayin

Chhathi Mai ke Gun Gayin
6

यह फिल्म छठ पूजा के भक्ति भाव को दर्शाती है और इसे परिवार के साथ देखने के लिए एक बेहतरीन विकल्प माना जाता है. यह फिल्म लगभग 2 घंटे 22 मिनट लंबी है और 'यूट्यूब' पर मुफ्त में उपलब्ध है.
रिलीज वर्ष: 2022
निर्देशक: मनोज सिंह
कलाकार: इंद्रा श्रीवास्तव, अंतरा शर्मा, राहुल राजपूत, घनश्याम मौर्य, नागेंद्र सिंह नागराज, विनोद सिंह, नीलम सिंह आदि.

7.छठ पूजा की भोजपुरी फिल्मों की खासियत

छठ पूजा की भोजपुरी फिल्मों की खासियत
7

छठ पूजा के इन खास दिनों में इन फिल्मों को देखकर आप मनोरंजन कर सकते हैं. साथ ही, छठी मैया के प्रति अपनी श्रद्धा को भी और गहरा कर सकते हैं.

