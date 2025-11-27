‘मुझे दूसरे पुरुषों के साथ सोने को कहता था..' Celina Jaitly ने पति पीटर हॉग पर लगाए टॉर्चर के 7 संगीन आरोप

1 . celina jaitly and husband haag case

बॉलीवुड अभिनेत्री सेलिना जेटली ने अपने ऑस्ट्रियाई पति, बिज़नेसमैन पीटर हॉग के खिलाफ मुंबई की एक स्थानीय अदालत में घरेलू हिंसा की शिकायत दर्ज कराई है. शादी के 15 साल बाद, सेलिना ने अपनी याचिका में पीटर हॉग पर क्रूरता, शारीरिक और यौन शोषण सहित कई संगीन आरोप लगाते हुए सनसनीखेज खुलासे किए हैं. सेलिना जेटली ने अदालत से तलाक के साथ-साथ 50 करोड़ रुपये का मुआवजा और बच्चों की कस्टडी भी मांगी है. आइए जानते हैं सेलिना जेटली द्वारा कोर्ट में लगाए गए 9 सबसे गंभीर आरोप..