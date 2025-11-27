FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़
HomePhotos

एंटरटेनमेंट

‘मुझे दूसरे पुरुषों के साथ सोने को कहता था..' Celina Jaitly ने पति पीटर हॉग पर लगाए टॉर्चर के 7 संगीन आरोप

सेलिना जेटली ने पति पीटर हॉग पर घरेलू हिंसा, क्रूरता और यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने बताया कि डिलीवरी के बाद पीटर ने उन्हें घर से निकाल दिया था, आपत्तिजनक संबंध बनाने और दूसरे पुरुषों के साथ सोने के लिए दबाव डाला, और बच्चों के सामने अपमानित किया.

Pragya Bharti | Nov 27, 2025, 09:33 AM IST

1.celina jaitly and husband haag case

celina jaitly and husband haag case
1

बॉलीवुड अभिनेत्री सेलिना जेटली ने अपने ऑस्ट्रियाई पति, बिज़नेसमैन पीटर हॉग के खिलाफ मुंबई की एक स्थानीय अदालत में घरेलू हिंसा की शिकायत दर्ज कराई है. शादी के 15 साल बाद, सेलिना ने अपनी याचिका में पीटर हॉग पर क्रूरता, शारीरिक और यौन शोषण सहित कई संगीन आरोप लगाते हुए सनसनीखेज खुलासे किए हैं. सेलिना जेटली ने अदालत से तलाक के साथ-साथ 50 करोड़ रुपये का मुआवजा और बच्चों की कस्टडी भी मांगी है. आइए जानते हैं सेलिना जेटली द्वारा कोर्ट में लगाए गए 9 सबसे गंभीर आरोप..

2.डिलीवरी के तीन हफ्ते बाद घर से निकाला

डिलीवरी के तीन हफ्ते बाद घर से निकाला
2

सेलिना ने अपनी याचिका में सबसे दर्दनाक घटनाओं में से एक का जिक्र किया. उन्होंने बताया कि अपने बच्चे को जन्म देने के महज तीन हफ्ते बाद, जब उनके टांके भी ठीक से भरे नहीं थे, पीटर हॉग ने उन्हें गुस्से में आकर घर से बाहर धक्के देकर निकाल दिया था. पड़ोसियों ने आकर उनकी मदद की थी.

3.अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने का दबाव

अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने का दबाव
3

सेलिना ने आरोप लगाया है कि पीटर हॉग उन्हें अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर करते थे और अपनी शर्तों पर ही शारीरिक संबंध बनाने की मांग करते थे.

4.'दूसरे पुरुषों के साथ सोने' का दबाव

'दूसरे पुरुषों के साथ सोने' का दबाव
4

याचिका में कहा गया है कि पीटर हॉग ने सेलिना पर दूसरे पुरुषों के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव डाला था. एक घटना में, उन्होंने सेलिना को अपनी कंपनी के बोर्ड डायरेक्टर्स में से एक के साथ संबंध बनाने का सुझाव दिया ताकि काम की जगह पर उनकी स्थिति बेहतर हो सके.

5.न्यूड तस्वीरें खींचकर ब्लैकमेल करना

न्यूड तस्वीरें खींचकर ब्लैकमेल करना
5

सेलिना ने दावा किया है कि उनके पति ने उनकी आपत्तिजनक न्यूड तस्वीरें खींचीं और बाद में उन्हें ब्लैकमेल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया.

6.बच्चों के सामने अपमान और दुर्व्यवहार

बच्चों के सामने अपमान और दुर्व्यवहार
6

सेलिना ने आरोप लगाया कि पीटर बच्चों के सामने उन्हें 'वैश्या' जैसे अपमानजनक अपशब्दों से संबोधित करते थे. वह उन्हें 'कम दिमाग वाली' और 'नौकरानी जैसी' दिखती हैं, कहकर अपमानित करते थे.

7.शारीरिक हिंसा और तोड़फोड़

शारीरिक हिंसा और तोड़फोड़
7

सेलिना के अनुसार, पीटर हॉग का स्वभाव गुस्सैल था और उन्हें शराब पीने की आदत थी. गुस्से में वह चीजें फेंकते थे, तोड़फोड़ करते थे और कई बार सेलिना के साथ हिंसक व्यवहार भी करते थे.

8.प्रॉपर्टी हड़पना और बच्चों से दूर करना

प्रॉपर्टी हड़पना और बच्चों से दूर करना
8

सेलिना के वकील ने बताया कि 2017 में जब सेलिना ने अपने एक बच्चे और माता-पिता दोनों को खो दिया था, तब पीटर ने उनकी भावनात्मक रूप से टूटी हुई स्थिति का फायदा उठाकर उनकी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली थी. इसके बाद उन्हें बच्चों से दूर ऑस्ट्रिया के एक दूरस्थ इलाके में भेज दिया गया.
इस मामले की अगली सुनवाई के लिए अदालत ने पीटर हॉग को नोटिस जारी किया है और सुनवाई के लिए 12 दिसंबर की तारीख तय की है.

