1 ड्रेस= 1472 आलीशान विला! Cannes 2026 में उर्वशी रौतेला ने पहनी दुनिया की सबसे महंगी ड्रेस? कीमत जान चकरा जाएगा माथा

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Pragya Bharti | May 14, 2026, 10:14 AM IST
1.Urvashi Rautela Expensive Cannes 2026 Look
बॉलीवुड अभिनेत्री उर्वशी रौतेला एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपनी लग्जरी और बेमिसाल फैशन सेंस को लेकर सुर्खियों में हैं. कान्स फिल्म फेस्टिवल 2026 की ओपनिंग सेरेमनी में उर्वशी ने एक ऐसा अवतार अपनाया, जिसने न केवल फोटोग्राफर्स बल्कि दुनिया भर के फैशन जानकारों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया.
2.शाही हेडपीस और क्रिस्टल ड्रेस
उर्वशी के इस लुक की सबसे बड़ी खासियत क्रिस्टल से सजी उनकी ड्रेस और एक बेहद ही शानदार शाही हेडपीस था. यह हेडपीस किसी पौराणिक कथाओं के ताज जैसा प्रतीत हो रहा था, जो उनके लुक को 'रॉयल' एहसास दे रहा था. क्रिस्टल की चमक और बारीकी से की गई कारीगरी ने उन्हें रेड कार्पेट पर एक जादुई अवतार प्रदान किया.
3.फैशन जगत में मची खलबली
उर्वशी के इस ड्रामैटिक लुक को पूरा करने के लिए ग्लॉसी लिपस्टिक और चमकती हुई आंखों वाला हैवी मेकअप किया गया था. हालांकि, इस भारी-भरकम कीमत की अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सोशल मीडिया और इंटरनेशनल फैशन रिपोर्ट्स में यह आंकड़ा आग की तरह फैल रहा है.
4.कितनी है उर्वशी रौतेला की ड्रेस की कीमत?
उर्वशी रौतेला को अक्सर रेड कार्पेट पर कुछ अलग और हटकर करने के लिए जाना जाता है, लेकिन इस बार उन्होंने जो किया वह कल्पना से परे है. रिपोर्ट्स के अनुसार, उर्वशी के इस पूरे लुक की कीमत लगभग $155.87 मिलियन बताई जा रही है.
5.उर्वशी की 1 ड्रेस की कीमत 1472 आलीशान विले के बराबर
रोपोर्ट्स के मुताबिक, उर्वशी के कान्स लुक की कीमत लगभग $155.87 मिलियन यानी 1472 करोड़ रुपये है. अगर इस कीमत की तुलना की जाए, तो इतने बजट में छोटे शहरों में 1-1 करोड़ रुपये की लागत वाले 1472 आलीशान बंगले तैयार किए जा सकते हैं.
6.उर्वशी बनीं ग्लोबल फैशन आइकन
उर्वशी का यह अंदाज एक बार फिर साबित करता है कि वह खुद को एक ग्लोबल फैशन आइकन के रूप में स्थापित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं. फिलहाल, इंटरनेट पर उनकी इन तस्वीरों ने तहलका मचाया हुआ है.
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