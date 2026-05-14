1 ड्रेस= 1472 आलीशान विला! Cannes 2026 में उर्वशी रौतेला ने पहनी दुनिया की सबसे महंगी ड्रेस? कीमत जान चकरा जाएगा माथा

2 . शाही हेडपीस और क्रिस्टल ड्रेस

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उर्वशी के इस लुक की सबसे बड़ी खासियत क्रिस्टल से सजी उनकी ड्रेस और एक बेहद ही शानदार शाही हेडपीस था. यह हेडपीस किसी पौराणिक कथाओं के ताज जैसा प्रतीत हो रहा था, जो उनके लुक को 'रॉयल' एहसास दे रहा था. क्रिस्टल की चमक और बारीकी से की गई कारीगरी ने उन्हें रेड कार्पेट पर एक जादुई अवतार प्रदान किया.

