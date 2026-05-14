Cannes 2026 Poster Controversy: कान्स पोस्टर को लेकर क्यों छिड़ी जंग, क्या है Aishwarya से कनेक्शन? ब्रांड को मांगनी पड़ी माफी..

1 . Cannes 2026 Poster Controversy

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कान्स फिल्म फेस्टिवल और ऐश्वर्या राय बच्चन एक-दूसरे के पूरक माने जाते हैं, लेकिन कान्स 2026 में कुछ ऐसा हुआ जिसने इंटरनेट पर बहस छेड़ दी है. ब्यूटी ब्रांड लॉरियल पेरिस द्वारा जारी किए गए नए पोस्टरों को देखकर ऐश्वर्या राय के प्रशंसक आगबबूला हो गए हैं और सोशल मीडिया पर ब्रांड को जमकर निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, आइए इस बारे में जान लेते हैं.