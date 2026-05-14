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Cannes 2026 Poster Controversy: कान्स पोस्टर को लेकर क्यों छिड़ी जंग, क्या है Aishwarya से कनेक्शन? ब्रांड को मांगनी पड़ी माफी..

कान्स 2026 के आधिकारिक पोस्टर देख ऐश्वर्या राय बच्चन के प्रशंसक भड़के हुए हैं. इसके लिए लोगों ने सोशल मीडिया पर खूब विरोध किया, जिसके बाद ब्रांड को सफाई देनी पड़ी.

Pragya Bharti | May 14, 2026, 09:06 AM IST

1.Cannes 2026 Poster Controversy

Cannes 2026 Poster Controversy
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कान्स फिल्म फेस्टिवल और ऐश्वर्या राय बच्चन एक-दूसरे के पूरक माने जाते हैं, लेकिन कान्स 2026 में कुछ ऐसा हुआ जिसने इंटरनेट पर बहस छेड़ दी है. ब्यूटी ब्रांड लॉरियल पेरिस द्वारा जारी किए गए नए पोस्टरों को देखकर ऐश्वर्या राय के प्रशंसक आगबबूला हो गए हैं और सोशल मीडिया पर ब्रांड को जमकर निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, आइए इस बारे में जान लेते हैं. 

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2.फैन्स की नाराजगी और तीखी प्रतिक्रियाएं

फैन्स की नाराजगी और तीखी प्रतिक्रियाएं
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पोस्टर देखकर प्रशंसकों ने सोशल मीडिया पर अभियान छेड़ दिया. एक यूजर ने लिखा, "मैं इस ब्रांड को सिर्फ ऐश्वर्या की वजह से जानती हूं" वहीं कुछ लोगों ने नाराजगी जताते हुए कहा कि "उस शख्सियत ने एशिया में इस ब्रांड को पहचान दिलाई. नए चेहरों ने कुछ नहीं किया है". कुछ फैन्स ने तो यहां तक कह दिया कि कान्स का मजा और ग्लैमर ऐश्वर्या के बिना अधूरा है.
 

3.कान्स 2026 के पोस्टर को लेकर क्यों हुआ विवाद?

कान्स 2026 के पोस्टर को लेकर क्यों हुआ विवाद?
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दरअसल, कान्स के प्रतिष्ठित 'ले मार्टिनेज होटल' (Cannes’ Le Martinez Hotel) में ब्रांड ने अपने वैश्विक राजदूतों के विशाल बैनर और पोस्टर लगाए. इन पोस्टरों में आलिया भट्ट, वियोला डेविस और ईवा लोंगोरिया जैसे छह प्रमुख चेहरे तो नजर आए, लेकिन कान्स की 'क्वीन' कही जाने वाली ऐश्वर्या राय बच्चन नदारद रहीं. यह देखते ही ऐश्वर्या के प्रशंसकों की नाराजगी का बांध टूट गया.
 

4.ब्रांड को देनी पड़ी सफाई

ब्रांड को देनी पड़ी सफाई
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विरोध को बढ़ता देख लॉरियल पेरिस को आधिकारिक तौर पर जवाब देना पड़ा. ब्रांड ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के जरिए सफाई देते हुए ऐश्वर्या का सम्मान किया. उन्होंने लिखा, "वह एक 'लीविंग लीजेंड' (Living Legend) हैं और वह जानती हैं कि उन्हें क्या करना है." ब्रांड ने यह भी स्पष्ट किया कि वह साल दर साल कान्स में अपनी उपस्थिति दर्ज कराती रही हैं और उनकी जगह कोई नहीं ले सकता.

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5.24 वर्षों का अटूट रिश्ता

24 वर्षों का अटूट रिश्ता
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ऐश्वर्या राय बच्चन का कान्स से रिश्ता 24 साल पुराना है. उन्होंने 2002 में फिल्म 'देवदास' के साथ यहाँ डेब्यू किया था और 2003 से वह लगातार इस ब्यूटी ब्रांड की ग्लोबल एंबैसडर बनी हुई हैं. भले ही पोस्टर को लेकर विवाद हुआ हो, लेकिन फैन्स की इस दीवानगी ने साबित कर दिया है कि कान्स के रेड कार्पेट पर आज भी ऐश्वर्या का ही सिक्का चलता है.
 

6.ऐश्वर्या राय बच्चन अपकमिंग प्रोजेक्ट्स

ऐश्वर्या राय बच्चन अपकमिंग प्रोजेक्ट्स
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ऐश्वर्या राय बच्चन मार्च 2026 में नए प्रोजेक्ट की शूटिंग के दौरान नन्हें कलाकारों के साथ नजर आई हैं, जिससे उनके धमाकेदार बॉलीवुड कमबैक की खबर तेज हो गई है. हालांकि, उन्होंने आगामी प्रोजेक्ट्स के बारे में आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन वे मणि रत्नम के साथ फिर से काम करने को लेकर चर्चा में बनी हुई हैं.

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