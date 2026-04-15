55+ के ये 3 सितारे बने फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बिजी एक्टर! सलमान-शाहरुख-आमिर नहीं, लिस्ट में टॉप पर है 69 का ये 'गबरू'

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Pragya Bharti | Apr 15, 2026, 12:09 PM IST
1.Busiest Bollywood Actors
हिंदी सिनेमा में अक्सर यह माना जाता है कि स्टारडम केवल खान अभिनेताओं यानी शाहरुख, सलमान और आमिर के इर्द-गिर्द घूमता है. लेकिन अगर हम काम की रफ्तार और फिल्मों की संख्या पर नजर डालें, तो असली 'बॉक्स ऑफिस के बाजीगर' कोई और ही हैं. इस समय बॉलीवुड में 55 साल से अधिक वाले अभिनेता ही सबसे बिजी एक्टर्स बनकर उभरे हैं. चलिए उनके नाम जान लेते हैं.
2.खिलाड़ी का सिलसिला जारी
58 वर्षीय अक्षय कुमार अपनी कार्यक्षमता के लिए जाने जाते हैं. वे साल में 3 से 4 फिल्में देने का रिकॉर्ड रखते हैं. साल 2025-26 के लिए उनके पास 6 बड़ी फिल्में पाइपलाइन में हैं. इनमें 'भूत बंगला', 'वेलकम टू द जंगल', 'हेरा फेरी 3' और 'भागम भाग 2' जैसे बड़े सीक्वल शामिल हैं. अक्षय का शेड्यूल इतना टाइट है कि एक फिल्म की शूटिंग खत्म होते ही वे दूसरी की तैयारी में जुट जाते हैं.
3.एक्टिंग और डायरेक्शन का तालमेल
56 साल के अजय देवगन न केवल एक मंझे हुए अभिनेता हैं, बल्कि वे निर्देशन और निर्माण में भी उतने ही सक्रिय हैं. उनकी फिल्मों की लिस्ट भी काफी लंबी है. आने वाले समय में वे 'धमाल 4', 'दृश्यम 3', 'शैतान 2' और 'गोलमाल 5' में नजर आएंगे. अजय देवगन अपनी फ्रेंचाइजी फिल्मों के जरिए बॉक्स ऑफिस पर पकड़ मजबूत बनाए हुए हैं.
4.टॉप पर है 69 का ये जबरदस्त एक्टर
'गदर 2' और 'बॉर्डर 2' की ऐतिहासिक सफलता के बाद सनी देओल इस समय इंडस्ट्री के सबसे डिमांडिंग एक्टर हैं. 69 साल की उम्र में उनके पास 8 बड़े प्रोजेक्ट्स हैं. इनमें नीतेश तिवारी की 'रामायण' (भाग 1 और 2), 'लाहौर 1947', 'सफर', 'बाप', और 'जाट 2' जैसी फिल्में शामिल हैं. रामायण में हनुमान के किरदार को लेकर वे विशेष चर्चा में हैं.
5.55 पार करने के बाद भी काफी बिजी हैं एक्टर्स
अनुभव और मेहनत के दम पर ये तीनों सितारे उम्र को महज एक आंकड़ा साबित कर रहे हैं. खान स्टार्स भले ही साल में एक फिल्म लाते हों, लेकिन सनी, अक्षय और अजय की यह तिकड़ी सिनेमाघरों में लगातार रौनक बनाए रखने के लिए तैयार है.
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