FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
अक्षय तृतीया ला रहा इन 3 राशियों के लिए ‘स्वर्णिम समय’, 19 अप्रैल दोपहर 12:32 अचानक होगा भाग्योदय

अक्षय तृतीया ला रहा इन 3 राशियों के लिए ‘स्वर्णिम समय’, 19 अप्रैल दोपहर 12:32 अचानक होगा भाग्योदय

MP Board Result 2026: एमपी बोर्ड में लड़कियों ने मारी बाजी, 10वीं में प्रतिभा सिंह सोलंकी और 12वीं में खुशी राय ने किया टॉप

मध्य प्रदेश बोर्ड के रिजल्ट में लड़कियों ने मारी बाजी, 10वीं में प्रतिभा सिंह सोलंकी और 12वीं में खुशी राय ने किया टॉप

MP Board 10th Result 2026: एमपी बोर्ड ने जारी किया 10वीं कक्षा का रिजल्ट, mpbse.nic.in से ऐसे करें चेक

MP Board 10th Result 2026: एमपी बोर्ड ने जारी किया 10वीं कक्षा का रिजल्ट, mpbse.nic.in से ऐसे करें चेक

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Budh Mahadasha: बुध की महादशा में ये 3 ग्रह बनाते हैं राजयोग, ग्रहों के राजकुमार की कृपा से बन जाते हैं सभी काम

बुध की महादशा में ये 3 ग्रह बनाते हैं राजयोग, ग्रहों के राजकुमार की कृपा से बन जाते हैं सभी काम

55+ के ये 3 सितारे बने फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बिजी एक्टर! सलमान-शाहरुख-आमिर नहीं, लिस्ट में टॉप पर है 69 का ये 'गबरू'

55+ के ये 3 सितारे बने फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बिजी एक्टर! सलमान-शाहरुख-आमिर नहीं, लिस्ट में टॉप पर है 69 का ये 'गबरू'

44 दिन में 4X रिटर्न, 1 लाख के बने 4.24 लाख: युद्ध के बीच रॉकेट बना ये शेयर, क्या अब भी है मौका?

44 दिन में 4X रिटर्न, 1 लाख के बने 4.24 लाख: युद्ध के बीच रॉकेट बना ये शेयर, क्या अब भी है मौका?

HomePhotos

एंटरटेनमेंट

55+ के ये 3 सितारे बने फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बिजी एक्टर! सलमान-शाहरुख-आमिर नहीं, लिस्ट में टॉप पर है 69 का ये 'गबरू'

Busiest Bollywood Actors: बॉलीवुड के व्यस्त सितारों की जब भी बात होती है, तो अक्सर लोगों के जेहन में खान तिकड़ी का नाम आता है. लेकिन वर्तमान समय में बॉक्स ऑफिस के समीकरण बदल चुके हैं. अब 55 और 60 की उम्र पार कर चुके दिग्गज अभिनेता अपनी रफ्तार से युवाओं को मात दे रहे हैं.

Pragya Bharti | Apr 15, 2026, 12:09 PM IST

1.Busiest Bollywood Actors

Busiest Bollywood Actors
1

हिंदी सिनेमा में अक्सर यह माना जाता है कि स्टारडम केवल खान अभिनेताओं यानी शाहरुख, सलमान और आमिर के इर्द-गिर्द घूमता है. लेकिन अगर हम काम की रफ्तार और फिल्मों की संख्या पर नजर डालें, तो असली 'बॉक्स ऑफिस के बाजीगर' कोई और ही हैं. इस समय  बॉलीवुड में 55 साल से अधिक वाले अभिनेता ही सबसे बिजी एक्टर्स बनकर उभरे हैं. चलिए उनके नाम जान लेते हैं.

Advertisement

2.खिलाड़ी का सिलसिला जारी

खिलाड़ी का सिलसिला जारी
2

58 वर्षीय अक्षय कुमार अपनी कार्यक्षमता के लिए जाने जाते हैं. वे साल में 3 से 4 फिल्में देने का रिकॉर्ड रखते हैं. साल 2025-26 के लिए उनके पास 6 बड़ी फिल्में पाइपलाइन में हैं. इनमें 'भूत बंगला', 'वेलकम टू द जंगल', 'हेरा फेरी 3' और 'भागम भाग 2' जैसे बड़े सीक्वल शामिल हैं. अक्षय का शेड्यूल इतना टाइट है कि एक फिल्म की शूटिंग खत्म होते ही वे दूसरी की तैयारी में जुट जाते हैं.

3.एक्टिंग और डायरेक्शन का तालमेल

एक्टिंग और डायरेक्शन का तालमेल
3

56 साल के अजय देवगन न केवल एक मंझे हुए अभिनेता हैं, बल्कि वे निर्देशन और निर्माण में भी उतने ही सक्रिय हैं. उनकी फिल्मों की लिस्ट भी काफी लंबी है. आने वाले समय में वे 'धमाल 4', 'दृश्यम 3', 'शैतान 2' और 'गोलमाल 5' में नजर आएंगे. अजय देवगन अपनी फ्रेंचाइजी फिल्मों के जरिए बॉक्स ऑफिस पर पकड़ मजबूत बनाए हुए हैं.

4.टॉप पर है 69 का ये जबरदस्त एक्टर

टॉप पर है 69 का ये जबरदस्त एक्टर
4

'गदर 2' और 'बॉर्डर 2' की ऐतिहासिक सफलता के बाद सनी देओल इस समय इंडस्ट्री के सबसे डिमांडिंग एक्टर हैं. 69 साल की उम्र में उनके पास 8 बड़े प्रोजेक्ट्स हैं. इनमें नीतेश तिवारी की 'रामायण' (भाग 1 और 2), 'लाहौर 1947', 'सफर', 'बाप', और 'जाट 2' जैसी फिल्में शामिल हैं. रामायण में हनुमान के किरदार को लेकर वे विशेष चर्चा में हैं.

TRENDING NOW

5.55 पार करने के बाद भी काफी बिजी हैं एक्टर्स

55 पार करने के बाद भी काफी बिजी हैं एक्टर्स
5

अनुभव और मेहनत के दम पर ये तीनों सितारे उम्र को महज एक आंकड़ा साबित कर रहे हैं. खान स्टार्स भले ही साल में एक फिल्म लाते हों, लेकिन सनी, अक्षय और अजय की यह तिकड़ी सिनेमाघरों में लगातार रौनक बनाए रखने के लिए तैयार है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Budh Mahadasha: बुध की महादशा में ये 3 ग्रह बनाते हैं राजयोग, ग्रहों के राजकुमार की कृपा से बन जाते हैं सभी काम
बुध की महादशा में ये 3 ग्रह बनाते हैं राजयोग, ग्रहों के राजकुमार की कृपा से बन जाते हैं सभी काम
55+ के ये 3 सितारे बने फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बिजी एक्टर! सलमान-शाहरुख-आमिर नहीं, लिस्ट में टॉप पर है 69 का ये 'गबरू'
55+ के ये 3 सितारे बने फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बिजी एक्टर! सलमान-शाहरुख-आमिर नहीं, लिस्ट में टॉप पर है 69 का ये 'गबरू'
44 दिन में 4X रिटर्न, 1 लाख के बने 4.24 लाख: युद्ध के बीच रॉकेट बना ये शेयर, क्या अब भी है मौका?
44 दिन में 4X रिटर्न, 1 लाख के बने 4.24 लाख: युद्ध के बीच रॉकेट बना ये शेयर, क्या अब भी है मौका?
वो-सुनिए, ओजी या पिंकिया के पापा नहीं, भारत में पति को क्या कहते हैं? हर राज्य का अलग नाम, जानिए दिलचस्प परंपरा
वो-सुनिए, ओजी या पिंकिया के पापा नहीं, भारत में पति को क्या कहते हैं? हर राज्य का अलग नाम, जानिए दिलचस्प परंपरा
Numerology: अंकज्योतिष में Lo Shu Grid से जानें अपनी असली पर्सनैलिटी, जन्म तारीख खोल देगी स्वभाव से लेकर भविष्य तक के राज
अंकज्योतिष में Lo Shu Grid से जानें अपनी असली पर्सनैलिटी, जन्म तारीख खोल देगी स्वभाव से लेकर भविष्य तक के राज
MORE
Advertisement
धर्म
Solar New Year 2026: सूर्य गोचर के साथ ही बढ़ेगी ऊर्जा, मेष संक्रांति पर ये काम करने से जीवन में खुलेंगे सुख समृद्धि के रास्ते
सूर्य गोचर के साथ ही बढ़ेगी ऊर्जा, मेष संक्रांति पर ये काम करने से जीवन में खुलेंगे सुख समृद्धि के रास्ते
Numerology: अट्रैक्टिव और चार्मिंग होते हैं इस मूलांक के लोग, इन करियर में खूब कमाते हैं नाम और शोहरत
Numerology: अट्रैक्टिव और चार्मिंग होते हैं इस मूलांक के लोग, इन करियर में खूब कमाते हैं नाम और शोहरत
Numerology: इन 3 तारीखों में जन्मे लोगो की लाइफ में अचानक होता है मनी बूस्ट, 40 की उम्र पर मिलता है प्रॉपर्टी और पैसा
इन 3 तारीखों में जन्मे लोगो की लाइफ में अचानक होता है मनी बूस्ट, 40 की उम्र पर मिलता है प्रॉपर्टी और पैसा
Numerology: कौन सा रंग पहनते ही बिगड़ने लगती है तकदीर? अपनी बर्थ डेट से जानें कौन सा रंग रोक रहा है आपका पैसा और सक्सेस
कौन सा रंग पहनते ही बिगड़ने लगती है तकदीर? अपनी बर्थ डेट से जानें कौन सा रंग रोक रहा है आपका पैसा और सक्सेस
Baisakhi 2026: 14 अप्रैल को ही क्यों मनाई जाती है बैसाखी, जानें इस त्योहार का महत्व से लेकर इतिहास
14 अप्रैल को ही क्यों मनाई जाती है बैसाखी, जानें इस त्योहार का महत्व से लेकर इतिहास
MORE
Advertisement