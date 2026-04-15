55+ के ये 3 सितारे बने फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बिजी एक्टर! सलमान-शाहरुख-आमिर नहीं, लिस्ट में टॉप पर है 69 का ये 'गबरू'

2 . खिलाड़ी का सिलसिला जारी

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58 वर्षीय अक्षय कुमार अपनी कार्यक्षमता के लिए जाने जाते हैं. वे साल में 3 से 4 फिल्में देने का रिकॉर्ड रखते हैं. साल 2025-26 के लिए उनके पास 6 बड़ी फिल्में पाइपलाइन में हैं. इनमें 'भूत बंगला', 'वेलकम टू द जंगल', 'हेरा फेरी 3' और 'भागम भाग 2' जैसे बड़े सीक्वल शामिल हैं. अक्षय का शेड्यूल इतना टाइट है कि एक फिल्म की शूटिंग खत्म होते ही वे दूसरी की तैयारी में जुट जाते हैं.