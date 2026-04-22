FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
UP Board Result 2026: हो गया कंफर्म! कल इतने बजे आएगा यूपी बोर्ड का रिजल्ट, नोट कर लें टाइम

UP Board Result 2026: हो गया कंफर्म! कल इतने बजे आएगा यूपी बोर्ड का रिजल्ट, नोट कर लें टाइम

शालीमार बाग में सीएम रेखा गुप्ता ने किया नए वॉटर ATM का उद्घाटन, लोगों को हर घंटे मिलेगा 2000 लीटर शुद्ध पानी

शालीमार बाग में सीएम रेखा गुप्ता ने किया नए वॉटर ATM का उद्घाटन, लोगों को हर घंटे मिलेगा 2000 लीटर शुद्ध पानी

एक-एक कर खत्म हो रहे वैज्ञानिक! किसके टारगेट पर हैं अमेरिका के टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट? क्या ये कोई साइलेंट वॉर

एक-एक कर खत्म हो रहे वैज्ञानिक! किसके टारगेट पर हैं अमेरिका के टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट? क्या ये कोई साइलेंट वॉर

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
1975 में आई वो फिल्म, जिसके ब्लैक टिकट से लोगों ने खरीद लिए फ्लैट; कमाई ऐसी कि बड़े-बड़े धुरंधर भी पानी भरते आएं नजर

1975 में आई वो फिल्म, जिसके ब्लैक टिकट से लोगों ने खरीद लिए फ्लैट; कमाई ऐसी कि बड़े-बड़े धुरंधर भी पानी भरते आएं नजर

'हमारे पास तैमूर है', इस नए हथियार के दम पर गरज रहा पाकिस्तान, क्या अरब सागर में बिगड़ जाएगा भारत का शक्ति संतुलन?

'हमारे पास तैमूर है', इस नए हथियार के दम पर गरज रहा पाकिस्तान, क्या अरब सागर में बिगड़ जाएगा भारत का शक्ति संतुलन?

भारत से 4300 किलोमीटर दूर है 'धरती का नर्क', बहती है एसिड की डरावनी झील, देखकर ही कांप जाएंगे आप!

भारत से 4300 किलोमीटर दूर है 'धरती का नर्क', बहती है एसिड की डरावनी झील, देखकर ही कांप जाएंगे आप!

HomePhotos

एंटरटेनमेंट

1000Cr कमाने वाली लिस्ट में धुरंधर-पठान-जवान सहित ये 7 फिल्में शामिल, पर नहीं हिला 10 साल पुरानी इस फिल्म का सिंहासन

Highest Grosser Films: भारतीय सिनेमा की 10 फिल्मों ने 1000 करोड़ क्लब में जगह बनाई है, जिनमें नई ब्लॉकबस्टर 'धुरंधर' भी शामिल है. हालांकि, 10 साल बाद भी इस फिल्म का रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ पाया है. जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रचा है. आइए इन फिल्मों के नाम जान लेते हैं.

Pragya Bharti | Apr 22, 2026, 12:01 PM IST

1.Bollywood 1000 crore club Films

Bollywood 1000 crore club Films
1

भारतीय सिनेमा के इतिहास में 1000 करोड़ का आंकड़ा पार करना अब एक बेंचमार्क बन गया है. रणबीर सिंह की 'धुरंधर' जैसी नई ब्लॉकबस्टर से लेकर शाहरुख खान की पठान और जवान तक, भारतीय फिल्मों ने वैश्विक सतर पर अपना परचम लहराया है. भारतीय सिनेमा की 10 फिल्मों ने 1000 करोड़ क्लब में जगह बनाई है, जिनमें 10 साल पुरानी एक फिल्म का रिकॉर्ड अटूट है. आइए इन फिल्मों की लिस्ट की ओर एक नजर फेर लेते हैं. 
 

Advertisement

2.Kalki 2898 AD

Kalki 2898 AD
2

नाग अश्विन के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने साल 2024 में रिलीज होते ही तहलका मचा दिया था. प्रभास, अमिताभ बच्चन और दीपिका पादुकोण जैसे दिग्गजों से सजी इस साइंस-फिक्शन फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 1042 करोड़ रुपये का शानदार कलेक्शन किया.

3.Pathan Movie

Pathan Movie
3

साल 2023 में 'पठान' के जरिए किंग खान ने सिल्वर स्क्रीन पर वापसी की और इतिहास रच दिया. सिद्धार्थ आनंद के निर्देशन में बनी इस स्पाइ-थ्रिलर फिल्म ने दुनिया भर में 1000 करोड़ रुपये की कमाई कर बॉलीवुड के सूखे को खत्म किया था.

4.Jawan

Jawan
4

शाहरुख खान की साल 2023 की दूसरी ब्लॉकबस्टर 'जवान' ने सफलता के नए आयाम छुए. एटली के निर्देशन में बनी इस फिल्म के डायलॉग्स और एक्शन ने दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया. फिल्म ने कुल 1148 करोड़ रुपये का कारोबार किया.

TRENDING NOW

5.KGF Chapter 2

KGF Chapter 2
5

कन्नड़ सुपरस्टार यश की फिल्म 'केजीएफ: चैप्टर 2' ने दिखा दिया कि क्षेत्रीय सिनेमा भी ग्लोबल स्तर पर राज कर सकता है. साल 2022 में रिलीज हुई इस फिल्म ने 1200 करोड़ रुपये से ज्यादा का कलेक्शन कर सबको हैरान कर दिया था.

6.RRR

RRR
6

एसएस राजामौली की फिल्म 'आरआरआर' ने न केवल भारत में बल्कि ऑस्कर तक अपनी गूंज सुनाई. जूनियर एनटीआर और राम चरण की इस फिल्म ने दुनिया भर में 1300 करोड़ रुपये से ज्यादा की भारी भरकम कमाई की थी.

7.Dhurandhar

Dhurandhar
7

5 दिसंबर 2025 को रिलीज हुई फिल्म 'धुरंधर' ने बॉक्स ऑफिस पर सुनामी ला दी. आदित्य धर के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने 1300 करोड़ रुपये से ज्यादा का कलेक्शन किया. अब इसकी अगली कड़ी 'धुरंधर: द रिवेंज' का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

8.Pushpa 2

Pushpa 2
8

अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना की 'पुष्पा 2' ने साल 2024 में रिलीज होते ही पुराने कई रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए. फिल्म ने ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर 1800 करोड़ रुपये से अधिक का जादुई आंकड़ा पार किया.

9.Bahubali 2

Bahubali 2
9

साल 2017 में आई एसएस राजामौली की इस फिल्म ने भारतीय सिनेमा की ताकत दुनिया को दिखाई. प्रभास की इस फिल्म ने 1810 करोड़ रुपये की कमाई की थी और यह सालों तक नंबर 1 पर बनी रही.

10.Dhurandhar 2

Dhurandhar 2
10

रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' ने बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रचते हुए सिर्फ 34 दिनों में दुनिया भर में 1,810 करोड़ रुपये से भी ज्यादा का कारोबार कर लिया है. अपने शानदार प्रदर्शन से इस फिल्म ने  'बाहुबली 2' के लाइफटाइम कलेक्शन को पीछाड़ दिया है. इसके साथ ही, यह फिल्म अब वैश्विक स्तर पर दूसरी सबसे सफल भारतीय फिल्म बन गई है. फिल्म ने घरेलू बाजार में 1,335 करोड़ रुपये और वर्ल्ड वाइड पर 470 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की है.

11.Dangal

Dangal
11

आमिर खान की फिल्म 'दंगल' ने साल 2016 में रिलीज होकर जो मुकाम हासिल किया, वह आज भी एक सपना है. फिल्म ने दुनिया भर में (विशेषकर चीन में) 2070 करोड़ रुपये का बिजनेस किया. आज एक दशक बाद भी कोई फिल्म 'दंगल' के इस सर्वोच्च रिकॉर्ड को हिला नहीं सकी है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
1975 में आई वो फिल्म, जिसके ब्लैक टिकट से लोगों ने खरीद लिए फ्लैट; कमाई ऐसी कि बड़े-बड़े धुरंधर भी पानी भरते आएं नजर
1975 में आई वो फिल्म, जिसके ब्लैक टिकट से लोगों ने खरीद लिए फ्लैट; कमाई ऐसी कि बड़े-बड़े धुरंधर भी पानी भरते आएं नजर
'हमारे पास तैमूर है', इस नए हथियार के दम पर गरज रहा पाकिस्तान, क्या अरब सागर में बिगड़ जाएगा भारत का शक्ति संतुलन?
'हमारे पास तैमूर है', इस नए हथियार के दम पर गरज रहा पाकिस्तान, क्या अरब सागर में बिगड़ जाएगा भारत का शक्ति संतुलन?
भारत से 4300 किलोमीटर दूर है 'धरती का नर्क', बहती है एसिड की डरावनी झील, देखकर ही कांप जाएंगे आप!
भारत से 4300 किलोमीटर दूर है 'धरती का नर्क', बहती है एसिड की डरावनी झील, देखकर ही कांप जाएंगे आप!
Train Ticket Rules: बिना टिकट ट्रेन में चढ़ गए हैं तो घबराएं नहीं, रेलवे का ये नियम बचाएगा जेल जाने से!
Train Ticket Rules: बिना टिकट ट्रेन में चढ़ गए हैं तो घबराएं नहीं, रेलवे का ये नियम बचाएगा जेल जाने से!
यूरोप की सबसे 'सोशल' नदी, जो सबसे ज्यादा राजधानियों को जोड़ती है
यूरोप की सबसे 'सोशल' नदी, जो सबसे ज्यादा राजधानियों को जोड़ती है
MORE
Advertisement
धर्म
Astrology Zodiac Signs: इन राशियों के लोग बनते हैं लाइफटाइम फ्रेंड, मुश्किल समय में बनते हैं ढाल
इन राशियों के लोग बनते हैं लाइफटाइम फ्रेंड, मुश्किल समय में बनते हैं ढाल
Shankaracharya Jayanti 2026: आज है आदि शंकराचार्य जयंती, जानें इसका समय से लेकर महत्व, इतिहास और उनकी अहम भूमिका
आज है आदि शंकराचार्य जयंती, जानें इसका समय से लेकर महत्व, इतिहास और उनकी अहम भूमिका
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जानें अपना एंग्री रिएक्शन का सिग्नेचर डायलॉग
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जानें अपना एंग्री रिएक्शन का सिग्नेचर डायलॉग
Horoscope 21 April 2026: कन्या और वृश्चिक वालों को मिलेगा भाग्य का साथ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कन्या और वृश्चिक वालों को मिलेगा भाग्य का साथ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
ना कील, ना मशीन... सोने के कुल्हाड़ी से लकड़ी काट कर बनते हैं जगन्नाथ के तीनों रथ! जानें इससे जुड़ी रोचक बातें
ना कील, ना मशीन... सोने के कुल्हाड़ी से लकड़ी काट कर बनते हैं जगन्नाथ के तीनों रथ! जानें इससे जुड़ी रोचक बातें
MORE
Advertisement