1000Cr कमाने वाली लिस्ट में धुरंधर-पठान-जवान सहित ये 7 फिल्में शामिल, पर नहीं हिला 10 साल पुरानी इस फिल्म का सिंहासन

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Pragya Bharti | Apr 22, 2026, 12:01 PM IST
1.Bollywood 1000 crore club Films
भारतीय सिनेमा के इतिहास में 1000 करोड़ का आंकड़ा पार करना अब एक बेंचमार्क बन गया है. रणबीर सिंह की 'धुरंधर' जैसी नई ब्लॉकबस्टर से लेकर शाहरुख खान की पठान और जवान तक, भारतीय फिल्मों ने वैश्विक सतर पर अपना परचम लहराया है. भारतीय सिनेमा की 10 फिल्मों ने 1000 करोड़ क्लब में जगह बनाई है, जिनमें 10 साल पुरानी एक फिल्म का रिकॉर्ड अटूट है. आइए इन फिल्मों की लिस्ट की ओर एक नजर फेर लेते हैं.
2.Kalki 2898 AD
नाग अश्विन के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने साल 2024 में रिलीज होते ही तहलका मचा दिया था. प्रभास, अमिताभ बच्चन और दीपिका पादुकोण जैसे दिग्गजों से सजी इस साइंस-फिक्शन फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 1042 करोड़ रुपये का शानदार कलेक्शन किया.
3.Pathan Movie
साल 2023 में 'पठान' के जरिए किंग खान ने सिल्वर स्क्रीन पर वापसी की और इतिहास रच दिया. सिद्धार्थ आनंद के निर्देशन में बनी इस स्पाइ-थ्रिलर फिल्म ने दुनिया भर में 1000 करोड़ रुपये की कमाई कर बॉलीवुड के सूखे को खत्म किया था.
4.Jawan
शाहरुख खान की साल 2023 की दूसरी ब्लॉकबस्टर 'जवान' ने सफलता के नए आयाम छुए. एटली के निर्देशन में बनी इस फिल्म के डायलॉग्स और एक्शन ने दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया. फिल्म ने कुल 1148 करोड़ रुपये का कारोबार किया.
5.KGF Chapter 2
कन्नड़ सुपरस्टार यश की फिल्म 'केजीएफ: चैप्टर 2' ने दिखा दिया कि क्षेत्रीय सिनेमा भी ग्लोबल स्तर पर राज कर सकता है. साल 2022 में रिलीज हुई इस फिल्म ने 1200 करोड़ रुपये से ज्यादा का कलेक्शन कर सबको हैरान कर दिया था.
6.RRR
एसएस राजामौली की फिल्म 'आरआरआर' ने न केवल भारत में बल्कि ऑस्कर तक अपनी गूंज सुनाई. जूनियर एनटीआर और राम चरण की इस फिल्म ने दुनिया भर में 1300 करोड़ रुपये से ज्यादा की भारी भरकम कमाई की थी.
7.Dhurandhar
5 दिसंबर 2025 को रिलीज हुई फिल्म 'धुरंधर' ने बॉक्स ऑफिस पर सुनामी ला दी. आदित्य धर के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने 1300 करोड़ रुपये से ज्यादा का कलेक्शन किया. अब इसकी अगली कड़ी 'धुरंधर: द रिवेंज' का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.
8.Pushpa 2
अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना की 'पुष्पा 2' ने साल 2024 में रिलीज होते ही पुराने कई रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए. फिल्म ने ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर 1800 करोड़ रुपये से अधिक का जादुई आंकड़ा पार किया.
9.Bahubali 2
साल 2017 में आई एसएस राजामौली की इस फिल्म ने भारतीय सिनेमा की ताकत दुनिया को दिखाई. प्रभास की इस फिल्म ने 1810 करोड़ रुपये की कमाई की थी और यह सालों तक नंबर 1 पर बनी रही.
10.Dhurandhar 2
रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' ने बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रचते हुए सिर्फ 34 दिनों में दुनिया भर में 1,810 करोड़ रुपये से भी ज्यादा का कारोबार कर लिया है. अपने शानदार प्रदर्शन से इस फिल्म ने 'बाहुबली 2' के लाइफटाइम कलेक्शन को पीछाड़ दिया है. इसके साथ ही, यह फिल्म अब वैश्विक स्तर पर दूसरी सबसे सफल भारतीय फिल्म बन गई है. फिल्म ने घरेलू बाजार में 1,335 करोड़ रुपये और वर्ल्ड वाइड पर 470 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की है.
11.Dangal
आमिर खान की फिल्म 'दंगल' ने साल 2016 में रिलीज होकर जो मुकाम हासिल किया, वह आज भी एक सपना है. फिल्म ने दुनिया भर में (विशेषकर चीन में) 2070 करोड़ रुपये का बिजनेस किया. आज एक दशक बाद भी कोई फिल्म 'दंगल' के इस सर्वोच्च रिकॉर्ड को हिला नहीं सकी है.
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