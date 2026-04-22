1000Cr कमाने वाली लिस्ट में धुरंधर-पठान-जवान सहित ये 7 फिल्में शामिल, पर नहीं हिला 10 साल पुरानी इस फिल्म का सिंहासन

10 . Dhurandhar 2

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रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' ने बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रचते हुए सिर्फ 34 दिनों में दुनिया भर में 1,810 करोड़ रुपये से भी ज्यादा का कारोबार कर लिया है. अपने शानदार प्रदर्शन से इस फिल्म ने 'बाहुबली 2' के लाइफटाइम कलेक्शन को पीछाड़ दिया है. इसके साथ ही, यह फिल्म अब वैश्विक स्तर पर दूसरी सबसे सफल भारतीय फिल्म बन गई है. फिल्म ने घरेलू बाजार में 1,335 करोड़ रुपये और वर्ल्ड वाइड पर 470 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की है.