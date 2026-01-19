FacebookTwitterYoutubeInstagram
BO Collection: वीकेंड पर चला ‘राहु केतु’ का जादू, तीसरे दिन ही औंधे मुंह गिरी ‘हैप्पी पटेल’? जानें किसने की कितनी कमाई..

Box Office Collection: आमिर खान द्वारा निर्मित 'हैप्पी पटेल' और पुलकित सम्राट की 'राहु केतु' बॉक्स ऑफिस पर संघर्ष कर रही हैं. दोनों फिल्मों का तीन दिनों का कुल कलेक्शन मात्र ₹4.40 करोड़ के करीब रहा.

Pragya Bharti | Jan 19, 2026, 08:57 AM IST

1.Box Office collection Day

Box Office collection Day
1

सिनेमाघरों में इस वीकेंड दो अलग-अलग जॉनर की फिल्में आमने-सामने थीं. एक तरफ वीर दास के निर्देशन में बनी स्पाय-कॉमेडी 'हैप्पी पटेल' थी, तो दूसरी तरफ पुलकित सम्राट और वरुण शर्मा की कॉमेडी-ड्रामा 'राहु केतु'. हालांकि, दोनों ही फिल्में दर्शकों को बड़ी संख्या में खींचने में नाकाम रहीं. 

2.'हैप्पी पटेल: खतरनाक जासूस' का प्रदर्शन

'हैप्पी पटेल: खतरनाक जासूस' का प्रदर्शन
2

आमिर खान प्रोडक्शंस के बैनर तले बनी इस फिल्म से काफी उम्मीदें थीं, खासकर इमरान खान के कैमियो और 'डेली बेली' जैसे नॉस्टैल्जिया के कारण.कलेक्शन: फिल्म ने तीसरे दिन (रविवार) करीब ₹1.50 करोड़ की कमाई की.कुल कमाई: पहले तीन दिनों का कुल कलेक्शन लगभग ₹4.35 करोड़ रहा.ऑक्यूपेंसी: रविवार को हिंदी बेल्ट में इसकी ऑक्यूपेंसी मात्र 13.12% दर्ज की गई.
 

3.'राहु केतु' का बॉक्स ऑफिस सफर

'राहु केतु' का बॉक्स ऑफिस सफर
3

वरुण शर्मा और पुलकित सम्राट की जोड़ी 'फुकरे' जैसा जादू चलाने में सफल नहीं रही. हालांकि, तीसरे दिन इसकी कमाई में मामूली सुधार देखा गया.कलेक्शन: फिल्म ने रविवार को ₹1.75 करोड़ का कारोबार किया, जो इसके शुरुआती दो दिनों से बेहतर था.कुल कमाई: तीन दिनों के बाद फिल्म का कुल कलेक्शन ₹4.40 करोड़ तक पहुँच गया है.बजट बनाम कमाई: ₹25 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म के लिए अपनी लागत निकाल पाना भी मुश्किल नजर आ रहा है.
 

4.किसने मारी बाजी?

किसने मारी बाजी?
4

आंकड़ों पर गौर करें तो 'राहु केतु' ने कुल कलेक्शन के मामले में 'हैप्पी पटेल' को बहुत मामूली अंतर से पीछे छोड़ दिया है. रविवार की शाम के शोज में 'राहु केतु' की ऑक्यूपेंसी 'हैप्पी पटेल' की तुलना में थोड़ी बेहतर रही.
 

5.'धुरंधर' और 'द राजा साब' का साया

'धुरंधर' और 'द राजा साब' का साया
5

दोनों नई फिल्मों की धीमी शुरुआत का एक बड़ा कारण पहले से चल रही ब्लॉकबस्टर फिल्म 'धुरंधर' और प्रभास की 'द राजा साब' की मौजूदगी भी है. रणवीर सिंह की 'धुरंधर' अपने 7वें हफ्ते में भी नई फिल्मों को कड़ी टक्कर दे रही है. 

6.बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
6

फिल्म का नाम      पहले दिन       दूसरे दिन        तीसरे दिन         कुल कलेक्शन
हैप्पी पटेल           ₹1.25 Cr       ₹1.60 Cr       ₹1.50 Cr         ₹4.35 Cr
राहु केतु              ₹1.00 Cr       ₹1.65 Cr       ₹1.75 Cr         ₹4.40 Cr

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

 

