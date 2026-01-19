BO Collection: वीकेंड पर चला ‘राहु केतु’ का जादू, तीसरे दिन ही औंधे मुंह गिरी ‘हैप्पी पटेल’? जानें किसने की कितनी कमाई..

3 . 'राहु केतु' का बॉक्स ऑफिस सफर

वरुण शर्मा और पुलकित सम्राट की जोड़ी 'फुकरे' जैसा जादू चलाने में सफल नहीं रही. हालांकि, तीसरे दिन इसकी कमाई में मामूली सुधार देखा गया.कलेक्शन: फिल्म ने रविवार को ₹1.75 करोड़ का कारोबार किया, जो इसके शुरुआती दो दिनों से बेहतर था.कुल कमाई: तीन दिनों के बाद फिल्म का कुल कलेक्शन ₹4.40 करोड़ तक पहुँच गया है.बजट बनाम कमाई: ₹25 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म के लिए अपनी लागत निकाल पाना भी मुश्किल नजर आ रहा है.

