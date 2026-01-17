FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
IND vs NZ: होल्कर स्टेडियम में कैसा है टीम इंडिया का रिकॉर्ड? देखें क्या कहते हैं आंकड़े

IND vs NZ: होल्कर स्टेडियम में कैसा है टीम इंडिया का रिकॉर्ड? देखें क्या कहते हैं आंकड़े

दिल्ली विधानसभा की कार्यवाही में क्या हुआ था? पूरी बातचीत का चिट्ठा वायरल, आतिशी के वीडियो पर FSL ने क्या बताया

दिल्ली विधानसभा की कार्यवाही में क्या हुआ था? पूरी बातचीत का चिट्ठा वायरल, आतिशी के वीडियो पर FSL ने क्या बताया

IND vs NZ: तीसरे वनडे से पहले महाकाल के मंदिर पहुंचे विराट कोहली, सुबह 4 बजे भस्म आरती में हुए शामिल; देखें Video

IND vs NZ: तीसरे वनडे से पहले महाकाल के मंदिर पहुंचे विराट कोहली, सुबह 4 बजे भस्म आरती में हुए शामिल; देखें Video

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
OTT Trending: 5000000000 बजट वाली 2 घंटे 28 मिनट की वो क्राइम-थ्रिलर, जिसमें धोखा खाने के बाद भी अक्षय कुमार ने निभाया था पति धर्म

OTT Trending: 5000000000 बजट वाली 2 घंटे 28 मिनट की वो क्राइम-थ्रिलर, जिसमें धोखा खाने के बाद भी अक्षय कुमार ने निभाया था पति धर्म

होल्कर स्टेडियम में सबसे ज्यादा ODI रन बनाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में नहीं है विराट कोहली का नाम

होल्कर स्टेडियम में सबसे ज्यादा ODI रन बनाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में नहीं है विराट कोहली का नाम

1.25 Cr के साथ 'हैप्पी पटेल' ने मारी बाजी, 'राहु केतु' को पछाड़ Day 1 कैसी रही कमाई? द राजा साब का भी जानें हाल

1.25 Cr के साथ 'हैप्पी पटेल' ने मारी बाजी, 'राहु केतु' को पछाड़ Day 1 कैसी रही कमाई? द राजा साब का भी जानें हाल

HomePhotos

एंटरटेनमेंट

1.25 Cr के साथ 'हैप्पी पटेल' ने मारी बाजी, 'राहु केतु' को पछाड़ Day 1 कैसी रही कमाई? द राजा साब का भी जानें हाल

Box Office Collection: वीर दास की 'हैप्पी पटेल' ने ₹1.25 करोड़ की ओपनिंग के साथ 'राहु केतु' को पीछे छोड़ दिया. वहीं, प्रभास की 'द राजा साब' 8वें दिन ₹3.50 करोड़ पर सिमट गई.

Pragya Bharti | Jan 17, 2026, 01:30 PM IST

1.Box Office collection Day

Box Office collection Day
1

सिनेमाघरों में इस शुक्रवार कई छोटी-बड़ी फिल्मों के बीच क्लैश देखने को मिला. वीर दास की जासूसी कॉमेडी और पुलकित-वरुण की जोड़ी के बीच कड़ी टक्कर रही, लेकिन ओपनिंग डे के आंकड़े थोड़े ठंडे रहे हैं.

Advertisement

2.'हैप्पी पटेल: खतरनाक जासूस' की शुरुआत

'हैप्पी पटेल: खतरनाक जासूस' की शुरुआत
2

आमिर खान प्रोडक्शंस के बैनर तले बनी इस फिल्म ने अपने पहले दिन ₹1.25 करोड़ का कलेक्शन किया है. वीर दास के निर्देशन में बनी इस स्पाय-कॉमेडी को समीक्षकों से अच्छी प्रतिक्रिया मिली है, लेकिन बड़े पर्दे पर दर्शकों की संख्या उम्मीद से कम रही. फिल्म की हिंदी ऑक्यूपेंसी लगभग 9.57% दर्ज की गई.

3.'राहु केतु' का बॉक्स ऑफिस पर संघर्ष

'राहु केतु' का बॉक्स ऑफिस पर संघर्ष
3

पुलकित सम्राट और वरुण शर्मा की जोड़ी वाली 'राहु केतु' पहले दिन ₹1.00 करोड़ पर ही सिमट गई. 'फुकरे' जैसी ब्लॉकबस्टर देने वाली इस जोड़ी से बड़ी ओपनिंग की उम्मीद थी, लेकिन फिल्म दर्शकों को खींचने में पूरी तरह सफल नहीं रही.
 

4.'द राजा साब' का 8वें दिन का हाल

'द राजा साब' का 8वें दिन का हाल
4

प्रभास की फिल्म 'द राजा साब' अब बॉक्स ऑफिस पर पस्त नजर आ रही है. अपने दूसरे शुक्रवार (8वें दिन) फिल्म ने केवल ₹3.50 करोड़ कमाए. फिल्म का कुल घरेलू कलेक्शन अब ₹133.75 करोड़ के करीब पहुँच गया है, जो इसके 400 करोड़ के भारी बजट को देखते हुए काफी कम है.

TRENDING NOW

5.'धुरंधर' का 43वें दिन भी दबदबा

'धुरंधर' का 43वें दिन भी दबदबा
5

हैरानी की बात यह है कि रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' अपने 43वें दिन भी नई फिल्मों को कड़ी चुनौती दे रही है. फिल्म ने शुक्रवार को भी करोड़ों में कमाई जारी रखी, जिससे यह स्पष्ट होता है कि दर्शक अभी भी इस मेगा-ब्लॉकबस्टर को देखना पसंद कर रहे हैं.

6.आमिर खान और इमरान खान का जादू?

आमिर खान और इमरान खान का जादू?
6

'हैप्पी पटेल' में इमरान खान की वापसी और आमिर खान के कैमियो की काफी चर्चा थी. हालांकि इसने फिल्म को थोड़ी चर्चा तो दिलाई, लेकिन यह 'दिल्ली बेली' जैसी पुरानी फिल्मों की तरह ऐतिहासिक ओपनिंग दिलाने में नाकाम रही.

7.वीकेंड पर टिकीं उम्मीदें

वीकेंड पर टिकीं उम्मीदें
7

अब सबकी नजरें शनिवार और रविवार के कलेक्शन पर हैं. यदि 'हैप्पी पटेल' और 'राहु केतु' शनिवार को अपनी कमाई में 50-60% की बढ़ोतरी नहीं करती हैं, तो सोमवार से इनका सफर और भी मुश्किल हो जाएगा.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
OTT Trending: 5000000000 बजट वाली 2 घंटे 28 मिनट की वो क्राइम-थ्रिलर, जिसमें धोखा खाने के बाद भी अक्षय कुमार ने निभाया था पति धर्म
OTT Trending: 5000000000 बजट वाली 2 घंटे 28 मिनट की वो क्राइम-थ्रिलर, जिसमें धोखा खाने के बाद भी अक्षय कुमार ने निभाया था पति धर्म
होल्कर स्टेडियम में सबसे ज्यादा ODI रन बनाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में नहीं है विराट कोहली का नाम
होल्कर स्टेडियम में सबसे ज्यादा ODI रन बनाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में नहीं है विराट कोहली का नाम
1.25 Cr के साथ 'हैप्पी पटेल' ने मारी बाजी, 'राहु केतु' को पछाड़ Day 1 कैसी रही कमाई? द राजा साब का भी जानें हाल
1.25 Cr के साथ 'हैप्पी पटेल' ने मारी बाजी, 'राहु केतु' को पछाड़ Day 1 कैसी रही कमाई? द राजा साब का भी जानें हाल
Rahu Gochar: राहु गोचर के प्रभाव से अगले 4 महीने ये तीन राशियां जो भी चाहेंगी पाएंगी, शुरू हो गया है सक्सेस का गोल्डन टाइम
राहु गोचर के प्रभाव से अगले 4 महीने ये तीन राशियां जो भी चाहेंगी पाएंगी, शुरू हो गया है सक्सेस का गोल्डन टाइम
Rohit Sharma और Virat Kohli के निशाने पर हैं ये 4 महारिकॉर्ड, न्यूजीलैंड के खिलाफ रच सकता है इतिहास
Rohit Sharma और Virat Kohli के निशाने पर हैं ये 4 महारिकॉर्ड, न्यूजीलैंड के खिलाफ रच सकता है इतिहास
MORE
Advertisement
धर्म
Rashifal 16 January 2026: मिथुन और सिंह वालों को मिलेगी सफलता, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
मिथुन और सिंह वालों को मिलेगी सफलता, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों की तकदीर सोने की कलम से लिखी होती है, जिस चीज पर रखते हैं हाथ हो जाती है उनकी
इन तारीखों पर जन्मे लोगों की तकदीर सोने की कलम से लिखी होती है, जिस चीज पर रखते हैं हाथ हो जाती है उनकी
Mauni Amavasya 2026: मौनी अमावस्या पर सूर्य चंद्रमा का बन रहा दुर्लभ संयोग, पितृदोष से छुटकारा पाने के लिए अपना लें ये उपाय 
मौनी अमावस्या पर सूर्य चंद्रमा का बन रहा दुर्लभ संयोग, पितृदोष से छुटकारा पाने के लिए अपना लें ये उपाय
Numerology: तुरंत ये काम करना बंद करें 3, 12, 21 और 30 तारीखों पर जन्मे लोग, हर काम में होंगे सक्सेस
Numerology: तुरंत ये काम करना बंद करें 3, 12, 21 और 30 तारीखों पर जन्मे लोग, हर काम में होंगे सक्सेस
Aditya Hridaya Stotra: सूर्य के स्तोत्र को सिर्फ 3 बार पढ़ने से चमक जाती है किस्मत, सूर्यदेव की कृपा से बनेंगे सभी काम
सूर्य के स्तोत्र को सिर्फ 3 बार पढ़ने से चमक जाती है किस्मत, सूर्यदेव की कृपा से बनेंगे सभी काम
MORE
Advertisement