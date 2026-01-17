1.25 Cr के साथ 'हैप्पी पटेल' ने मारी बाजी, 'राहु केतु' को पछाड़ Day 1 कैसी रही कमाई? द राजा साब का भी जानें हाल

2 . 'हैप्पी पटेल: खतरनाक जासूस' की शुरुआत

आमिर खान प्रोडक्शंस के बैनर तले बनी इस फिल्म ने अपने पहले दिन ₹1.25 करोड़ का कलेक्शन किया है. वीर दास के निर्देशन में बनी इस स्पाय-कॉमेडी को समीक्षकों से अच्छी प्रतिक्रिया मिली है, लेकिन बड़े पर्दे पर दर्शकों की संख्या उम्मीद से कम रही. फिल्म की हिंदी ऑक्यूपेंसी लगभग 9.57% दर्ज की गई.