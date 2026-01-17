1.25 Cr के साथ 'हैप्पी पटेल' ने मारी बाजी, 'राहु केतु' को पछाड़ Day 1 कैसी रही कमाई? द राजा साब का भी जानें हाल

एंटरटेनमेंट
Pragya Bharti | Jan 17, 2026, 01:30 PM IST
Box Office collection Day
सिनेमाघरों में इस शुक्रवार कई छोटी-बड़ी फिल्मों के बीच क्लैश देखने को मिला. वीर दास की जासूसी कॉमेडी और पुलकित-वरुण की जोड़ी के बीच कड़ी टक्कर रही, लेकिन ओपनिंग डे के आंकड़े थोड़े ठंडे रहे हैं.
2.'हैप्पी पटेल: खतरनाक जासूस' की शुरुआत
आमिर खान प्रोडक्शंस के बैनर तले बनी इस फिल्म ने अपने पहले दिन ₹1.25 करोड़ का कलेक्शन किया है. वीर दास के निर्देशन में बनी इस स्पाय-कॉमेडी को समीक्षकों से अच्छी प्रतिक्रिया मिली है, लेकिन बड़े पर्दे पर दर्शकों की संख्या उम्मीद से कम रही. फिल्म की हिंदी ऑक्यूपेंसी लगभग 9.57% दर्ज की गई.
3.'राहु केतु' का बॉक्स ऑफिस पर संघर्ष
पुलकित सम्राट और वरुण शर्मा की जोड़ी वाली 'राहु केतु' पहले दिन ₹1.00 करोड़ पर ही सिमट गई. 'फुकरे' जैसी ब्लॉकबस्टर देने वाली इस जोड़ी से बड़ी ओपनिंग की उम्मीद थी, लेकिन फिल्म दर्शकों को खींचने में पूरी तरह सफल नहीं रही.
4.'द राजा साब' का 8वें दिन का हाल
प्रभास की फिल्म 'द राजा साब' अब बॉक्स ऑफिस पर पस्त नजर आ रही है. अपने दूसरे शुक्रवार (8वें दिन) फिल्म ने केवल ₹3.50 करोड़ कमाए. फिल्म का कुल घरेलू कलेक्शन अब ₹133.75 करोड़ के करीब पहुँच गया है, जो इसके 400 करोड़ के भारी बजट को देखते हुए काफी कम है.
5.'धुरंधर' का 43वें दिन भी दबदबा
हैरानी की बात यह है कि रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' अपने 43वें दिन भी नई फिल्मों को कड़ी चुनौती दे रही है. फिल्म ने शुक्रवार को भी करोड़ों में कमाई जारी रखी, जिससे यह स्पष्ट होता है कि दर्शक अभी भी इस मेगा-ब्लॉकबस्टर को देखना पसंद कर रहे हैं.
6.आमिर खान और इमरान खान का जादू?
'हैप्पी पटेल' में इमरान खान की वापसी और आमिर खान के कैमियो की काफी चर्चा थी. हालांकि इसने फिल्म को थोड़ी चर्चा तो दिलाई, लेकिन यह 'दिल्ली बेली' जैसी पुरानी फिल्मों की तरह ऐतिहासिक ओपनिंग दिलाने में नाकाम रही.
7.वीकेंड पर टिकीं उम्मीदें
अब सबकी नजरें शनिवार और रविवार के कलेक्शन पर हैं. यदि 'हैप्पी पटेल' और 'राहु केतु' शनिवार को अपनी कमाई में 50-60% की बढ़ोतरी नहीं करती हैं, तो सोमवार से इनका सफर और भी मुश्किल हो जाएगा.
