'Border 2' Vs 'Gadar 2': क्या 'गदर 2' का रिकॉर्ड तोड़ने वाली है 'बॉर्डर 2'? जानिए क्या बता रहे हैं आंकड़े

1 . 'Border 2' Vs 'Gadar 2'

गदर 2 के बाद सनी देओल एक बार फिर वर्दी में बड़े पर्दे पर धमाका करने को तैयार हैं. गणतंत्र दिवस के पहले 23 जनवरी 2026 को बॉर्डर 2 फिल्म रिलीज होने वाली है. सिनेमाघरों में दस्तक देने से पहले ही 24 घंटों में टिकट की एडवांस बुकिंग ने कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. सनी देओल की फिल्म 'बॉर्डर 2' को लेकर दर्शकों के बीच भारी उत्साह है.फिल्म की एडवांस बुकिंग के आंकड़ों ने बॉक्स ऑफिस पर हलचल पैदा कर दी है और कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या यह सनी देओल की पिछली ब्लॉकबस्टर 'गदर 2' का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी. इस तरह'बॉर्डर 2' की चर्चा चारों ओर है, लेकिन असली सवाल यह है कि क्या यह फिल्म 'गदर 2' के ₹525 करोड़ के महा-रिकॉर्ड को छू पाएगी? आइए आंकड़ों के जरिए समझते हैं..