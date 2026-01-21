'Border 2' Vs 'Gadar 2': क्या 'गदर 2' का रिकॉर्ड तोड़ने वाली है 'बॉर्डर 2'? जानिए क्या बता रहे हैं आंकड़े

संभल में कोर्ट के बाहर वकीलों का प्रदर्शन, CJM के तबादले के खिलाफ प्रदर्शन किया | अयोध्या- महंत गोपाल दास की तबीयत बिगड़ी, श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया | संभल-शारिक साठा के घर की कुर्की की गई, सरेंडर न करने पर शारिक साठा के घर कुर्की, शारिक साठा पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, शारिक पर हिंसा में हथियार सप्लाई का आरोप, संभल हिंसा के बाद विदेश भागा शारिक साठा, सरेंडर नहीं करने पर शारिक के घर की कुर्की
Pragya Bharti | Jan 21, 2026, 01:43 PM IST
1.'Border 2' Vs 'Gadar 2'
गदर 2 के बाद सनी देओल एक बार फिर वर्दी में बड़े पर्दे पर धमाका करने को तैयार हैं. गणतंत्र दिवस के पहले 23 जनवरी 2026 को बॉर्डर 2 फिल्म रिलीज होने वाली है. सिनेमाघरों में दस्तक देने से पहले ही 24 घंटों में टिकट की एडवांस बुकिंग ने कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. सनी देओल की फिल्म 'बॉर्डर 2' को लेकर दर्शकों के बीच भारी उत्साह है.फिल्म की एडवांस बुकिंग के आंकड़ों ने बॉक्स ऑफिस पर हलचल पैदा कर दी है और कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या यह सनी देओल की पिछली ब्लॉकबस्टर 'गदर 2' का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी. इस तरह'बॉर्डर 2' की चर्चा चारों ओर है, लेकिन असली सवाल यह है कि क्या यह फिल्म 'गदर 2' के ₹525 करोड़ के महा-रिकॉर्ड को छू पाएगी? आइए आंकड़ों के जरिए समझते हैं..
2.'गदर 2' से कितना पीछे है'बॉर्डर 2'?
यह फिल्म 'बॉर्डर' का सीक्वल है और इससे पहले सनी पाजी ने अपनी एक पुरानी फिल्म 'गदर' के सीक्वल में भी जबरदस्त रोल से फैंस का दिल जीत लिया था. गदर के पार्ट 2 ने भी कई सारे रिकॉर्ड तोड़े थे. ऐसी ही उम्मीद बॉर्डर 2 से भी हो रही है.
3.'बॉर्डर 2' की एडवांस बुकिंग और शुरुआती बढ़त
'बॉर्डर 2' की एडवांस बुकिंग 19 जनवरी 2026 को शुरू हुई और मात्र 24 घंटों में इसने 53,000 से अधिक टिकट बेच दिए. तुलनात्मक रूप से, 'बॉर्डर 2' की शुरुआती गति 'गदर 2' और हालिया रिलीज 'धुरंधर' से भी बेहतर बताई जा रही है.
4.बॉर्डर 2 के ओपनिंग डे का अनुमान
ट्रेड एक्सपर्ट्स का मानना है कि 'बॉर्डर 2' अपने पहले दिन ₹40 करोड़ से ₹50 करोड़ के बीच कलेक्शन कर सकती है. यदि यह ₹40.10 करोड़ का आंकड़ा पार करती है, तो यह 'गदर 2' की पहले दिन की कमाई का रिकॉर्ड तोड़ देगी और सनी देओल के करियर की सबसे बड़ी ओपनर बन जाएगी.
5.'बॉर्डर 2' का बजट और स्क्रीन काउंट
जहां 'गदर 2' का बजट लगभग ₹60-80 करोड़ था, वहीं 'बॉर्डर 2' को ₹250 करोड़ के भारी-भरकम बजट के साथ बनाया गया है. यह फिल्म भारत में 5,000 से ज्यादा स्क्रीन्स पर रिलीज होने वाली है, जो इसे बड़े पैमाने पर कमाई करने का मौका देती है.
6.गदर 2 से कितना अलग है बॉर्डर 2?
इस बार सनी देओल को वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी का साथ मिला है. 'गदर 2' पूरी तरह सनी के कंधों पर थी, लेकिन 'बॉर्डर 2' में नई पीढ़ी के सितारों और दिलजीत की ग्लोबल लोकप्रियता के कारण युवा दर्शकों में फिल्म को लेकर अधिक आकर्षण है.
7.कलाकारों की भारी-भरकम फीस
रिपोर्ट्स के अनुसार, सनी देओल ने इस फिल्म के लिए ₹50 करोड़ की भारी फीस ली है. वहीं वरुण धवन को ₹10 करोड़ और दिलजीत को ₹5 करोड़ मिले हैं. इतनी बड़ी रकम खर्च करने का मतलब है कि मेकर्स को फिल्म की ब्लॉकबस्टर सफलता पर पूरा भरोसा है.
8.क्या 'गदर 2' को पछाड़ पाएगी 'बॉर्डर 2'?
फिलहाल 'बॉर्डर 2' की एडवांस बुकिंग और उत्साह 'गदर 2' के बराबर या उससे भी ऊपर नजर आ रहा है. यदि फिल्म की कहानी में दम रहा, तो यह न केवल 'गदर 2' बल्कि कई अन्य बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड को ध्वस्त कर सकती है.
9.गणतंत्र दिवस का फायदा
फिल्म 23 जनवरी 2026 को रिलीज हो रही है, जिससे इसे गणतंत्र दिवस (26 जनवरी) के लंबे वीकेंड का जबरदस्त फायदा मिलेगा. 'गदर 2' स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रिलीज हुई थी, और 'बॉर्डर 2' के पास भी उसी तरह का 'हॉलिडे एडवांटेज' है.
'गदर 2' की तरह ही 'बॉर्डर 2' के पास 27 साल पुराना 'नॉस्टैल्जिया' है. 1997 की 'बॉर्डर' आज भी हर भारतीय के दिल के करीब है. फिल्म के गाने 'संदेशे आते हैं' का नया वर्जन पहले ही चार्टबस्टर बन चुका है, जो फिल्म के लिए सकारात्मक माहौल बना रहा है.
