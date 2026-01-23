Border 2 Varun Dhawan Performance: बॉक्स ऑफिस पर पिछली 5 फिल्मों में 3 रही फ्लॉप, 'बॉर्डर 2' लौटाएगी खोई हुई चमक?

7 . 'बॉर्डर 2' से साख बचने की उम्मीद

7

आज (23 जनवरी 2026) रिलीज हुई 'बॉर्डर 2' ने एडवांस बुकिंग में ही इतिहास रच दिया है. रिपोर्टों के अनुसार, फिल्म ने ₹17-20 करोड़ की एडवांस बुकिंग की है और पहले दिन ₹40 करोड़ से ज्यादा की ओपनिंग का अनुमान है. यह फिल्म वरुण धवन को फिर से 'ए-लिस्ट' सितारों की कतार में खड़ा कर सकती है.