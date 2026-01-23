FacebookTwitterYoutubeInstagram
'टीम-कोच और कप्तान मुझसे...' दूसरे टी20 से पहले Abhishek Sharma ने दिया बड़ा बयान, जानिए क्या बोले युवा भारतीय

इंजीनियरिंग छोड़ परफॉर्मिंग आर्ट्स को बनाया करियर, अब उंगलियों के इशारे पर लोगों को नचा रहा ये छोरा

कौन है Adar Poonawalla? जिसने IPL टीम RCB को खरीदने के लिए जाहिर की दिलचस्पी

2026 में इस दिन से होगी चार धाम यात्रा की शुरुआत, सरकार और प्रशासनिक स्तर पर शुरू हुई तैयारिया

Border 2 Varun Dhawan Performance: बॉक्स ऑफिस पर पिछली 5 फिल्मों में 3 रही फ्लॉप, 'बॉर्डर 2' लौटाएगी खोई हुई चमक?

17 स्टार्टअप फेल होने के बाद अंकुश सचदेवा की बड़ी उड़ान, जानें कैसे IIT की पढ़ाई ने बदली ShareChat फाउंडर की सोच

Border 2 Varun Dhawan Performance: बॉक्स ऑफिस पर पिछली 5 फिल्मों में 3 रही फ्लॉप, 'बॉर्डर 2' लौटाएगी खोई हुई चमक?

Border 2 Varun Dhawan Performance: वरुण धवन की पिछली 5 फिल्में जैसे 'बेबी जॉन' और 'सनी संस्कारी...' बॉक्स ऑफिस पर विफल रहीं. अब देखना यह है कि क्या 'बॉर्डर 2' का बोलबाला उनके डगमगाते स्टारडम को नई संजीवनी दे सकती है.

Pragya Bharti | Jan 23, 2026, 03:38 PM IST

1.Kalank Film

Kalank Film
1

धर्मा प्रोडक्शंस की इस मल्टीस्टारर फिल्म से वरुण को काफी उम्मीदें थीं, लेकिन ₹150 करोड़ के भारी-भरकम बजट के बावजूद यह फिल्म भारत में केवल ₹84 करोड़ ही जुटा सकी और सुपर फ्लॉप साबित हुई.

2.Jug Jug Jiyo film

Jug Jug Jiyo film
2

कोरोना के बाद जब बॉलीवुड फिल्में बॉक्स ऑफिस पर संघर्ष कर रही थीं, तब वरुण, कियारा आडवाणी और अनिल कपूर की फिल्म 'जुग जुग जियो' ने एक उम्मीद जगाई थी. हालांकि, 100 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने दुनियाभर में 139 करोड़ रुपये कमाए थे.

3.Bhediya Movie (2022)

Bhediya Movie (2022)
3

कृति सैनन के साथ आई इस 'क्रिएचर-कॉमेडी' फिल्म को समीक्षकों से अच्छी प्रतिक्रिया मिली, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इसका प्रदर्शन औसत रहा. ₹60 करोड़ के बजट वाली इस फिल्म ने भारत में करीब ₹68 करोड़ का लाइफटाइम कलेक्शन किया.

4.Baby John Movie (2024)

Baby John Movie (2024)
4

एटली द्वारा निर्मित इस फिल्म को वरुण के करियर की सबसे बड़ी एक्शन हिट माना जा रहा था. हालांकि, भारी प्रचार के बावजूद ₹180 करोड़ के विशाल बजट वाली यह फिल्म केवल ₹60 करोड़ पर सिमट गई, जो वरुण के लिए एक बड़ा झटका साबित हुई.

5.Varun Dhawan Last Film performance

Varun Dhawan Last Film performance
5

वरुण धवन ने बॉलीवुड में एक 'गारंटीड हिट मशीन' के रूप में अपनी पहचान बनाई थी, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में उनके करियर का ग्राफ काफी नीचे गिरा है. उनकी पिछली पांच फिल्मों के आंकड़े और प्रदर्शन यह बताते हैं कि 'बॉर्डर 2' का उनके लिए सफल होना क्यों अनिवार्य है.

6.Sunny sanskari ki Tulsi Kumari

Sunny sanskari ki Tulsi Kumari
6

जाह्नवी कपूर के साथ आई इस फिल्म से काफी उम्मीदें थीं, लेकिन यह उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी. लगभग ₹80 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने दुनिया भर में मात्र ₹99 करोड़ का कारोबार किया, जिसे बॉक्स ऑफिस पर औसत माना गया.
 

7. 'बॉर्डर 2' से साख बचने की उम्मीद

'बॉर्डर 2' से साख बचने की उम्मीद
7

आज (23 जनवरी 2026) रिलीज हुई 'बॉर्डर 2' ने एडवांस बुकिंग में ही इतिहास रच दिया है. रिपोर्टों के अनुसार, फिल्म ने ₹17-20 करोड़ की एडवांस बुकिंग की है और पहले दिन ₹40 करोड़ से ज्यादा की ओपनिंग का अनुमान है. यह फिल्म वरुण धवन को फिर से 'ए-लिस्ट' सितारों की कतार में खड़ा कर सकती है.

8.क्या लौटेगी पुरानी चमक?

क्या लौटेगी पुरानी चमक?
8

ट्रेड एक्सपर्ट्स का मानना है कि 'बॉर्डर 2' की सफलता न केवल वरुण के डूबते करियर को बचाएगी, बल्कि उन्हें ₹500 करोड़ क्लब में शामिल होने का मौका भी देगी. सनी देओल का साथ और देशभक्ति का तड़का वरुण के लिए 'गेम चेंजर' साबित हो सकता है.
