'बॉर्डर 2' का भी बाप है बॉलीवुड की ये 9 फिल्में, 4घंटे 15मिनट वाली 1970 की इस ब्लॉकबस्टर का आज तक नहीं टूटा रिकॉर्ड

1 . Mera Naam Joker Movie (1970)

1

राज कपूर की यह कल्ट क्लासिक फिल्म 4 घंटे 15 मिनट के साथ बॉलीवुड की सबसे लंबी फिल्मों में शीर्ष पर है. 56 साल पहले रिलीज हुई इस फिल्म में दो इंटरवल थे. हालांकि रिलीज के समय इसे उतनी सफलता नहीं मिली, लेकिन आज इसे मास्टरपीस माना जाता है. यह सबसे पुरानी फिल्म है.