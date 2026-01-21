तब्बू की जगह मोना सिंह! 'बॉर्डर 2' में सनी देओल संग दिखेगी नई केमिस्ट्री, जानें किन 5 नए चेहरों पर है सबकी नजर

1 . Border 2 New Star Faces

1

मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी की वीरता की कहानी 27 साल बाद फिर से बड़े पर्दे पर लौटने वाली है. जहां सनी देओल अपना आइकॉनिक किरदार दोहरा रहे हैं, वहीं फिल्म की बाकी टीम पूरी तरह बदल गई है. बॉर्डर 2 में सुनिल शेट्टी थे, पर इस बार उनके बेटे अहान शेट्टी अहम रोल में नजर आने वाले हैं. इस बार सनी देओल की पत्नी को रोल तब्बू नहीं, बल्कि मोना सिंह करने वाली हैं. इसी के साथ आइए जानते हैं इस फिल्म के 5 सबसे चर्चित चेहरों और बड़े बदलावों के बारे में...