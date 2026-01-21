तब्बू की जगह मोना सिंह! 'बॉर्डर 2' में सनी देओल संग दिखेगी नई केमिस्ट्री, जानें किन 5 नए चेहरों पर है सबकी नजर

एंटरटेनमेंट
Pragya Bharti | Jan 21, 2026, 03:09 PM IST
1.Border 2 New Star Faces
मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी की वीरता की कहानी 27 साल बाद फिर से बड़े पर्दे पर लौटने वाली है. जहां सनी देओल अपना आइकॉनिक किरदार दोहरा रहे हैं, वहीं फिल्म की बाकी टीम पूरी तरह बदल गई है. बॉर्डर 2 में सुनिल शेट्टी थे, पर इस बार उनके बेटे अहान शेट्टी अहम रोल में नजर आने वाले हैं. इस बार सनी देओल की पत्नी को रोल तब्बू नहीं, बल्कि मोना सिंह करने वाली हैं. इसी के साथ आइए जानते हैं इस फिल्म के 5 सबसे चर्चित चेहरों और बड़े बदलावों के बारे में...
2.तब्बू की जगह मोना सिंह की एंट्री
पहली फिल्म 'बॉर्डर' (1997) में तब्बू ने सनी देओल की पत्नी का यादगार किरदार निभाया था. हालाँकि, सीक्वल में मेकर्स ने मोना सिंह को इस रोल के लिए चुना है. 'लाल सिंह चड्ढा' और 'जस्सी जैसी कोई नहीं' फेम मोना सिंह फिल्म में एक फौजी की पत्नी का भावनात्मक संघर्ष पर्दे पर उतारेंगी.
3.दिलजीत दोसांझ
ग्लोबल स्टार दिलजीत दोसांझ फिल्म में वायुसेना के अधिकारी (फ्लाइंग ऑफिसर निर्मल जीत सिंह सेखों) की भूमिका में हैं. पहली फिल्म में जो जगह जैकी श्रॉफ की थी, इस बार दिलजीत अपनी जांबाजी और गानों से उस कमी को पूरा करेंगे.
4.वरुण धवन
इस बार फिल्म में वरुण धवन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं. वे मेजर होशियार सिंह दहिया (PVC) के किरदार में नजर आएंगे. वरुण के लिए यह फिल्म उनके करियर का सबसे बड़ा एक्शन प्रोजेक्ट साबित हो सकती है.
5.Ahan Shetty border 2
सुनील शेट्टी (भैरव सिंह) के बेटे अहान शेट्टी ने भी फिल्म में एंट्री ली है. वे नेवी ऑफिसर की भूमिका में दिखेंगे. अहान के लिए यह अपने पिता की छोड़ी हुई 'बॉर्डर' की विरासत को आगे बढ़ाने जैसा है.
6.Sonam Bajwa Role
फिल्म की मुख्य महिला कलाकारों में सोनम बाजवा का नाम भी शामिल है. रिपोर्ट्स के अनुसार, वे दिलजीत दोसांझ के साथ जोड़ी बनाएंगी. उनकी मौजूदगी से फिल्म में एक खूबसूरत रोमांटिक और इमोशनल एंगल जुड़ने की उम्मीद है.
7.Sunny deol and Mona Singh
सनी और मोना की जोड़ी काफी फ्रेश और मैच्योर लग सकती है. मोना सिंह की अदाकारी में वो गहराई है, जो एक फौजी परिवार के त्याग और तपस्या को प्रभावी ढंग से दिखा सके.
