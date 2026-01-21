FacebookTwitterYoutubeInstagram
SSC CHSL Result 2025: कब जारी होगा एसएससी सीएलएसएल का रिजल्ट? नोट कर लें डेट और टाइम

GBS क्या है? मध्य प्रदेश में गुलियन बैरे सिंड्रोम से 2 बच्चों की मौत, समझिए इस बीमारी का A to Z

'धुरंधर 2' में होगी विक्की कौशल की एंट्री! जानिए रणवीर सिंह संग किस रोल में नजर आएंगे 'उरी' स्टार?

तब्बू की जगह मोना सिंह! 'बॉर्डर 2' में सनी देओल संग दिखेगी नई केमिस्ट्री, जानें किन 5 नए चेहरों पर है सबकी नजर

नौकरी में पूरे नहीं होते हैं इन तारीखों में जन्मे लोगों के सपने, बिजनेस में बनाते हैं अपनी अलग पहचान

धरती का सबसे सुनसान कोना जहां गिरते हैं अंतरिक्ष यान, ये है NASA का सुरक्षित ड्रॉप जोन

तब्बू की जगह मोना सिंह! 'बॉर्डर 2' में सनी देओल संग दिखेगी नई केमिस्ट्री, जानें किन 5 नए चेहरों पर है सबकी नजर

सनी देओल की मेगा-बजट फिल्म 'बॉर्डर 2' अपनी कास्टिंग को लेकर लगातार सुर्खियां बटोर रही है.'बॉर्डर 2' में सनी देओल की पत्नी के रूप में मोना सिंह ने तब्बू की जगह ली है. इसके अलावा, सीक्वल पार्ट में वरुण धवन और दिलजीत दोसांझ सहित कई नए चेहरे भी नजर आने वाले हैं.

Pragya Bharti | Jan 21, 2026, 03:09 PM IST

1.Border 2 New Star Faces

Border 2 New Star Faces
1

मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी की वीरता की कहानी 27 साल बाद फिर से बड़े पर्दे पर लौटने वाली है. जहां सनी देओल अपना आइकॉनिक किरदार दोहरा रहे हैं, वहीं फिल्म की बाकी टीम पूरी तरह बदल गई है. बॉर्डर 2 में सुनिल शेट्टी थे, पर इस बार उनके बेटे अहान शेट्टी अहम रोल में नजर आने वाले हैं. इस बार सनी देओल की पत्नी को रोल तब्बू नहीं, बल्कि मोना सिंह करने वाली हैं. इसी के साथ आइए जानते हैं इस फिल्म के 5 सबसे चर्चित चेहरों और बड़े बदलावों के बारे में...

2.तब्बू की जगह मोना सिंह की एंट्री

तब्बू की जगह मोना सिंह की एंट्री
2

पहली फिल्म 'बॉर्डर' (1997) में तब्बू ने सनी देओल की पत्नी का यादगार किरदार निभाया था. हालाँकि, सीक्वल में मेकर्स ने मोना सिंह को इस रोल के लिए चुना है. 'लाल सिंह चड्ढा' और 'जस्सी जैसी कोई नहीं' फेम मोना सिंह फिल्म में एक फौजी की पत्नी का भावनात्मक संघर्ष पर्दे पर उतारेंगी.

3.दिलजीत दोसांझ

दिलजीत दोसांझ
3

ग्लोबल स्टार दिलजीत दोसांझ फिल्म में वायुसेना के अधिकारी (फ्लाइंग ऑफिसर निर्मल जीत सिंह सेखों) की भूमिका में हैं. पहली फिल्म में जो जगह जैकी श्रॉफ की थी, इस बार दिलजीत अपनी जांबाजी और गानों से उस कमी को पूरा करेंगे.

4.वरुण धवन

वरुण धवन
4

इस बार फिल्म में वरुण धवन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं. वे मेजर होशियार सिंह दहिया (PVC) के किरदार में नजर आएंगे. वरुण के लिए यह फिल्म उनके करियर का सबसे बड़ा एक्शन प्रोजेक्ट साबित हो सकती है.

5.Ahan Shetty border 2

Ahan Shetty border 2
5

सुनील शेट्टी (भैरव सिंह) के बेटे अहान शेट्टी ने भी फिल्म में एंट्री ली है. वे नेवी ऑफिसर की भूमिका में दिखेंगे. अहान के लिए यह अपने पिता की छोड़ी हुई 'बॉर्डर' की विरासत को आगे बढ़ाने जैसा है.

6.Sonam Bajwa Role

Sonam Bajwa Role
6

फिल्म की मुख्य महिला कलाकारों में सोनम बाजवा का नाम भी शामिल है. रिपोर्ट्स के अनुसार, वे दिलजीत दोसांझ के साथ जोड़ी बनाएंगी. उनकी मौजूदगी से फिल्म में एक खूबसूरत रोमांटिक और इमोशनल एंगल जुड़ने की उम्मीद है.

7.Sunny deol and Mona Singh

Sunny deol and Mona Singh
7

सनी और मोना की जोड़ी काफी फ्रेश और मैच्योर लग सकती है. मोना सिंह की अदाकारी में वो गहराई है, जो एक फौजी परिवार के त्याग और तपस्या को प्रभावी ढंग से दिखा सके.

