Border 2 OTT Release Date: घर बैठे कैसे देखें 'बॉर्डर 2'? जानें कब और कहां रिलीज होगी सनी देओल की यह वॉर फिल्म..

7 . बॉक्स ऑफिस पर धमाके के बाद ओटीटी की चर्चा

23 जनवरी 2026 को रिलीज हुई 'बॉर्डर 2' ने रिलीज के पहले ही दिन दर्शकों और क्रिटिक्स का दिल जीत लिया है. फिल्म की जबरदस्त ओपनिंग के बीच अब उन फैंस के लिए भी खबर आ गई है, जो इसे घर बैठे अपने मोबाइल या टीवी स्क्रीन पर देखना चाहते हैं. फिल्म के ओपनिंग क्रेडिट्स में ही इसके डिजिटल पार्टनर का खुलासा हो गया है.