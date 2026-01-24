Border 2 OTT Release Date: घर बैठे कैसे देखें 'बॉर्डर 2'? जानें कब और कहां रिलीज होगी सनी देओल की यह वॉर फिल्म..

एंटरटेनमेंट
Pragya Bharti | Jan 24, 2026, 10:59 AM IST
1.'बॉर्डर 2' कहां होगी रिलीज?
ताजा अपडेट्स के अनुसार, 'बॉर्डर 2' के डिजिटल स्ट्रीमिंग राइट्स दुनिया के दिग्गज ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स ने खरीदे हैं. इसका मतलब है कि थिएटर में अपना सफर पूरा करने के बाद यह फिल्म नेटफ्लिक्स पर ही एक्सक्लूसिव तौर पर देखने को मिल सकता है.
2.करोड़ों में हुई है डिजिटल डील
रिपोर्ट्स की मानें तो 'बॉर्डर' फिल्म की विरासत और सनी देओल की हालिया लोकप्रियता को देखते हुए नेटफ्लिक्स ने इसके लिए भारी-भरकम कीमत चुकाई है. बताया जा रहा है कि फिल्म के डिजिटल, सैटेलाइट और म्यूजिक राइट्स की कुल डील 200 करोड़ रुपये के आसपास की है.
3.कब होगी ऑनलाइन स्ट्रीमिंग?
आमतौर पर बड़े बजट की बॉलीवुड फिल्में थिएटर में रिलीज होने के 8 हफ्ते बाद ही ओटीटी पर आती हैं. 'बॉर्डर 2' के लिए भी यही पैटर्न अपनाए जाने की उम्मीद है. ट्रेड एनालिस्ट्स का मानना है कि यह फिल्म मार्च के अंत में या अप्रैल 2026 की शुरुआत में नेटफ्लिक्स पर दस्तक दे सकती है.
4. 3 घंटे से ज्यादा का रोमांच
फिल्म का रनटाइम 196 मिनट यानी करीब 3 घंटे 16 मिनट है. थिएटर में इतने लंबे समय तक बैठना कुछ लोगों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है, ऐसे में ओटीटी रिलीज उन दर्शकों के लिए फायदेमंद होगी जो आराम से फिल्म के हर पहलू और युद्ध के दृश्यों को गहराई से देखना चाहते हैं.
5. ओरिजिनल 'बॉर्डर' का भी बढ़ा क्रेज
'बॉर्डर 2' की रिलीज के साथ ही 1997 में आई पहली 'बॉर्डर' फिल्म को भी ओटीटी पर फिर से खूब सर्च किया जा रहा है. अगर आप पुरानी फिल्म देखना चाहते हैं, तो वह वर्तमान में जियो हॉटस्टार और यूट्यूब पर उपलब्ध है, जिससे आप सीक्वल देखने से पहले पुरानी यादें ताजा कर सकते हैं.
6.थियेट्रिकल रन पर निर्भर करेगी तारीख
ओटीटी रिलीज की सटीक तारीख इस बात पर निर्भर करेगी कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कितने दिनों तक टिकी रहती है. यदि फिल्म 'गदर 2' की तरह हफ्तों तक सिनेमाघरों में भीड़ जुटाती रही, तो मेकर्स इसकी डिजिटल रिलीज को कुछ हफ्ते और आगे बढ़ा सकते हैं ताकि थिएटर बिजनेस को पूरा मौका मिले.
7.बॉक्स ऑफिस पर धमाके के बाद ओटीटी की चर्चा
23 जनवरी 2026 को रिलीज हुई 'बॉर्डर 2' ने रिलीज के पहले ही दिन दर्शकों और क्रिटिक्स का दिल जीत लिया है. फिल्म की जबरदस्त ओपनिंग के बीच अब उन फैंस के लिए भी खबर आ गई है, जो इसे घर बैठे अपने मोबाइल या टीवी स्क्रीन पर देखना चाहते हैं. फिल्म के ओपनिंग क्रेडिट्स में ही इसके डिजिटल पार्टनर का खुलासा हो गया है.