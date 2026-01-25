FacebookTwitterYoutubeInstagram
'बॉर्डर 2' ही नहीं, 'क्रांति' से 'उरी- द सर्जिकल स्ट्राइक' तक; देशभक्ति का जोश भर देंगी बॉलीवुड की ये फिल्में

मनोज कुमार की 'क्रांति' से लेकर विक्की कौशल की 'उरी- द सर्जिकल स्ट्राइक' तक, बॉलीवुड ने दशकों से देशभक्ति की अनूठी मिसालें पेश की हैं. ये फिल्में भारतीय सेना और शहीदों के अदम्य साहस को समर्पित हैं. अगर आप बॉर्डर 2 नहीं देख पाए हैं, तो गणतंत्र दिवस के मौके पर ये फिल्में घर बैठे देख सकते हैं.

Pragya Bharti | Jan 25, 2026, 03:18 PM IST

भारतीय सिनेमा ने हमेशा से ही देशभक्ति की भावना को पर्दे पर जीवंत करने का काम किया है. 'बॉर्डर 2' की हालिया सफलता के बीच, यहां उन चुनिंदा फिल्मों की जानकारी दी गई है जिन्होंने राष्ट्रप्रेम के इतिहास को रचा है. सिनेमा जगत में कई अभिनेता ऐसे हैं, जिन्होंने देशभक्ति वाली फिल्मों के जरिए दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई. इन फिल्मों ने न सिर्फ राष्ट्रप्रेम की भावना जगाई, बल्कि स्वतंत्रता संग्राम, युद्ध और सैनिकों की बहादुरी को पर्दे पर बेहतरीन तरीके से पेश किया है.
अगर देशभक्ति पर बनी बॉलीवुड फिल्मों की बात करें तो हमें मनोज कुमार, सनी देओल, अक्षय कुमार, अजय देवगन, आमिर खान, शाहरुख खान, सिद्धार्थ मल्होत्रा और विक्की कौशल द्वारा निभाए उनके किरदार बरबस ही जेहन में ताजा हो जाते हैं. फिल्मी सितारों के रोल दर्शकों और देश के लिए प्रेरणा बन गए.

भारतीय सिनेमा में जब भी देशभक्ति का जिक्र होता है, 'भारत कुमार' यानी मनोज कुमार का नाम सबसे पहले आता है. उनकी फिल्म 'क्रांति' और 'उपकार' ने आजादी के संघर्ष और किसान-जवान के महत्व को घर-घर पहुंचाया. इन फिल्मों के गीतों और संवादों ने उस दौर में राष्ट्रवाद की एक नई लहर पैदा की थी.

सनी देओल देशभक्ति और एक्शन के लिए मशहूर हैं. 23 जनवरी को उनकी देशभक्ति फिल्म 'बॉर्डर 2' रिलीज हुई. इससे पहले भी वह कई फिल्मों में काम कर चुके हैं. साल 1997 में आई जेपी दत्ता की फिल्म 'बॉर्डर' में सनी देओल ने मेजर कुलदीप सिंह संधू का किरदार निभाया था. 1971 के युद्ध पर आधारित फिल्म में उनके किरदार को काफी पसंद किया गया. इसके बाद वह साल 2001 में आई अनिल शर्मा की 'गदर: एक प्रेम कथा' में तारा सिंह के रूप में नजर आए. फिल्म के साथ ही उनके किरदार को खूब पसंद किया गया. फिल्म इतनी पसंद आई कि उसका दूसरा भाग 'गदर 2' भी बना और खूब पसंद की गई.

अक्षय कुमार आधुनिक देशभक्ति फिल्मों के चेहरा बने हैं. अक्षय कुमार ने 'रुस्तम' में नौसेना अधिकारी की भूमिका निभाई, जिसे लोगों ने खूब पसंद किया था. इसके अलावा, एक्टर ने 'हॉलिडे: ए सोल्जर इज नेवर ऑफ ड्यूटी' में कैप्टन वीर प्रताप सिंह, 'एयरलिफ्ट' में रंजीत कात्याल और 'केसरी' में हवलदार ईशर सिंह का भी अहम रोल अदा किया है.

'द लीजेंड ऑफ भगत सिंह' में अजय देवगन ने भी कई क्रांतिकारी और योद्धा के किरदार निभाए. इस फिल्म में एक्टर ने भगत सिंह को रोल प्ले किया, जिसे लोगों ने खूब पसंद किया था. इसके अलावा, अजय देवगन ने'एलओसी कारगिल' में मेजर पद्मपाणि आचार्य के किरदार निभाए.

आमिर खान ने साल 2001 में आई 'लगान' में भुवन, 'रंग दे बसंती' में दलजीत 'डीजे' सिंह और 'सरफरोश' में भी दमदार प्रशासनिक अधिकारी की भूमिका निभाई, जो देशभक्ति पर आधारित है.

साल 2004 में आई 'स्वदेश' फिल्म भी बेहतरीन ऑप्शन है. शाहरुख खान ने देशभक्ति फिल्मों में कई प्रेरणादायक भूमिकाएं निभाईं हैं. स्वदेश में मोहन भार्गव और 'चक दे! इंडिया' में हॉकी कोच कबीर खान की भूमिका निभाई. इन फिल्मों में शाहरुख खान ने देशभक्ति को अलग अंदाज में पेश किया.

'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक' में मेजर विहान शेर गिल का रोल निभाते विक्की कौशल ने भी देशभक्ति फिल्मों में अपने किरदारों के साथ खास छाप छोड़ी. इस फिल्म ने दर्शकों को खूब लुभाया है.

