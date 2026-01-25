'बॉर्डर 2' ही नहीं, 'क्रांति' से 'उरी- द सर्जिकल स्ट्राइक' तक; देशभक्ति का जोश भर देंगी बॉलीवुड की ये फिल्में

1 . Patriotic Films in Bollywood

भारतीय सिनेमा ने हमेशा से ही देशभक्ति की भावना को पर्दे पर जीवंत करने का काम किया है. 'बॉर्डर 2' की हालिया सफलता के बीच, यहां उन चुनिंदा फिल्मों की जानकारी दी गई है जिन्होंने राष्ट्रप्रेम के इतिहास को रचा है. सिनेमा जगत में कई अभिनेता ऐसे हैं, जिन्होंने देशभक्ति वाली फिल्मों के जरिए दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई. इन फिल्मों ने न सिर्फ राष्ट्रप्रेम की भावना जगाई, बल्कि स्वतंत्रता संग्राम, युद्ध और सैनिकों की बहादुरी को पर्दे पर बेहतरीन तरीके से पेश किया है.

अगर देशभक्ति पर बनी बॉलीवुड फिल्मों की बात करें तो हमें मनोज कुमार, सनी देओल, अक्षय कुमार, अजय देवगन, आमिर खान, शाहरुख खान, सिद्धार्थ मल्होत्रा और विक्की कौशल द्वारा निभाए उनके किरदार बरबस ही जेहन में ताजा हो जाते हैं. फिल्मी सितारों के रोल दर्शकों और देश के लिए प्रेरणा बन गए.