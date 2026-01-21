Border 2 Highest Paid Actor: 'बॉर्डर 2' के हाइएस्ट पेड एक्टर कौन हैं? जानें सनी देओल से अहान शेट्टी तक, किसने ली कितनी फीस?

1 . Border 2 Highest Paid Actor

फिल्म 'बॉर्डर 2' गणतंत्र दिवस 2026 से पहले ही सिनेमाघरों में धमाका करने के लिए तैयार है. जहां एक ओर फिल्म के ट्रेलर और गानों ने देशभक्ति का जज्बा बढ़ा दिया है, वहीं फिल्म की स्टार कास्ट की सैलरी ने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी है. रिपोर्ट्स के अनुसार, फिल्म का कुल बजट लगभग ₹230-250 करोड़ है, जिसका एक बड़ा हिस्सा कलाकारों की फीस में गया है. चलिए हम आपको बताते हैं कि बॉर्डर 2 के हाइपेस्ट एक्टर कौन हैं और बाकी कलाकार कितनी फीस ले रहे हैं.