Border 2 Highest Paid Actor: 'बॉर्डर 2' के हाइएस्ट पेड एक्टर कौन हैं? जानें सनी देओल से अहान शेट्टी तक, किसने ली कितनी फीस?

एंटरटेनमेंट
Pragya Bharti | Jan 21, 2026, 11:23 AM IST
1.Border 2 Highest Paid Actor
फिल्म 'बॉर्डर 2' गणतंत्र दिवस 2026 से पहले ही सिनेमाघरों में धमाका करने के लिए तैयार है. जहां एक ओर फिल्म के ट्रेलर और गानों ने देशभक्ति का जज्बा बढ़ा दिया है, वहीं फिल्म की स्टार कास्ट की सैलरी ने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी है. रिपोर्ट्स के अनुसार, फिल्म का कुल बजट लगभग ₹230-250 करोड़ है, जिसका एक बड़ा हिस्सा कलाकारों की फीस में गया है. चलिए हम आपको बताते हैं कि बॉर्डर 2 के हाइपेस्ट एक्टर कौन हैं और बाकी कलाकार कितनी फीस ले रहे हैं.
2.Who Charged Highest Fees for Border 2
'गदर 2' की ऐतिहासिक सफलता के बाद सनी देओल की मार्केट वैल्यू आसमान छू रही है. 'बॉर्डर 2' में अपनी भूमिका के लिए उन्होंने कथित तौर पर ₹50 करोड़ चार्ज किए हैं. इसी के साथ वह बॉर्डर 2 के सबसे हाइपेड फीस चार्ज करने वाले एक्टर बन गए हैं. रोचक बात यह है कि 1997 की मूल फिल्म 'बॉर्डर' के लिए उन्होंने मात्र ₹1.2 करोड़ लिए थे, यानी इस बार उनकी फीस में करीब 40 गुना का उछाल आया है.
3.Varun Dhawan Fees for for Border 2
फिल्म में एक वीर सैन्य अधिकारी की भूमिका निभा रहे वरुण धवन को इस प्रोजेक्ट के लिए ₹8 से ₹10 करोड़ के बीच भुगतान किया गया है. वरुण की मौजूदगी फिल्म को युवा दर्शकों के बीच अधिक लोकप्रिय बना रही है.
4.Diljit Dosanjh Fees for for Border 2
पंजाबी सुपरस्टार और ग्लोबल आइकन दिलजीत दोसांझ इस फिल्म में भारतीय वायुसेना के वीर अधिकारी के रूप में नजर आएंगे. रिपोर्ट्स के मुताबिक, उन्हें इस रोल के लिए ₹4 से ₹5 करोड़ की फीस मिली है. दिलजीत ने फिल्म में अभिनय के साथ-साथ गाने भी गाए हैं.
5.Ahan Shetty Fees for Border 2
सुनील शेट्टी के बेटे अहान शेट्टी इस बार 'बॉर्डर' की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं. उन्होंने नेवी ऑफिसर के किरदार के लिए कथित तौर पर ₹3 से ₹4 करोड़ की राशि ली है. उन्होंने अपने पिता सुनील शेट्टी (जिन्होंने पहली फिल्म के लिए लाखों में फीस ली थी) का रिकॉर्ड तोड़ दिया है.
6.Sonam Bajwa Fees for for Border 2
फिल्म में महिलाओं की भूमिकाओं को भी महत्व दिया गया है. सोनम बाजवा, जो दिलजीत की पत्नी के रोल में हैं, उन्हें लगभग ₹1 से ₹2 करोड़ के बीच फीस मिलने की खबर है.
7.Mona Singh Fees for for Border 2
फिल्म में महिलाओं की भूमिकाओं को भी महत्व दिया गया है. मोना सिंह, जो सनी देओल की पत्नी के रोल में हैं, को लगभग ₹1 से ₹2 करोड़ के बीच फीस मिलने की खबर है.
8.Border 2 Female cast Fees
फिल्म में अन्या सिंह और मेधा राणा फीमेल लीड में नजर आने वाली हैं, लेकिन इन सभी एक्ट्रेस की फीस को सीक्रेट रखा गया है. फिल्म का निर्देशन अनुराग सिंह ने किया और निधि दत्ता फिल्म की प्रोड्यूसर हैं.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से