Border 2 X Review: 'बॉर्डर 2' को ऑडियंस से मिला सीटीमार रिस्पॉन्स, लोग बोले- 'मास्टरपीस है ये फिल्म' 

एंटरटेनमेंट
Pragya Bharti | Jan 23, 2026, 12:47 PM IST
1.सनी देओल की दहाड़ और नई स्टार कास्ट का जादू
फिल्म में सनी देओल की मौजूदगी ही दर्शकों के लिए सबसे बड़ा आकर्षण है. ट्विटर पर लोग उनके दमदार डायलॉग्स के वीडियो शेयर कर रहे हैं. इसके साथ ही वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी की नई 'पलटन' की भी सराहना हो रही है. खासकर दिलजीत दोसांझ के स्क्रीन प्रेजेंस को लोग काफी पसंद कर रहे हैं.
2.इमोशन्स और एक्शन का परफेक्ट मिक्स
रिव्यू के अनुसार, निर्देशक ने फिल्म में केवल युद्ध नहीं दिखाया है, बल्कि सैनिकों के परिवारों के इमोशन्स को भी बखूबी पेश किया है. फिल्म का संगीत और 'संदेशे आते हैं' का नया वर्जन दर्शकों को भावुक कर रहा है. सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि फिल्म का क्लाइमेक्स आंखों में आंसू ला देता है.
3.Border 2 Public Response and Review
27 साल के लंबे इंतजार के बाद रिलीज हुई 'बॉर्डर 2' ने रिलीज होते ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' (ट्विटर) पर तहलका मचा दिया है. फिल्म के पहले शो के बाद से ही दर्शकों की प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं, जो इस बात की ओर इशारा कर रही हैं कि सनी देओल एक बार फिर बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त करने के लिए तैयार हैं.
4.दर्शकों ने बताया 'पैसा वसूल' एंटरटेनर
ट्विटर पर यूजर्स फिल्म की जमकर तारीफ कर रहे हैं. कई फैंस ने इसे 'सिनेमैटिक मास्टरपीस' करार दिया है. दर्शकों का कहना है कि फिल्म में जिस तरह से देशभक्ति और एक्शन का तालमेल बिठाया गया है, वह सीधे दिल को छूता है. 'हिंदुस्तान जिंदाबाद' के नारों से थिएटर गूंज रहे हैं.
5.तकनीकी पक्ष की सराहना
ट्विटर पर तकनीकी पहलुओं जैसे वीएफएक्स (VFX) और साउंड डिजाइन की भी काफी तारीफ हो रही है. युद्ध के दृश्यों को काफी वास्तविक और भव्य तरीके से फिल्माया गया है, जो पहली फिल्म के मुकाबले काफी आधुनिक और प्रभावशाली नजर आ रहे हैं.
6. बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ शुरुआत की उम्मीद
शुरुआती पब्लिक रिएक्शन को देखते हुए ट्रेड एनालिस्ट्स का मानना है कि 'बॉर्डर 2' सनी देओल की पिछली ब्लॉकबस्टर 'गदर 2' के ओपनिंग रिकॉर्ड को पीछे छोड़ सकती है. एडवांस बुकिंग के आंकड़ों और ट्विटर पर सकारात्मक माहौल ने फिल्म की पहले दिन की कमाई को ₹45-50 करोड़ के करीब पहुंचाने की उम्मीद जताई है.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से