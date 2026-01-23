Border 2 X Review: 'बॉर्डर 2' को ऑडियंस से मिला सीटीमार रिस्पॉन्स, लोग बोले- 'मास्टरपीस है ये फिल्म' 

3 . Border 2 Public Response and Review

3

27 साल के लंबे इंतजार के बाद रिलीज हुई 'बॉर्डर 2' ने रिलीज होते ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' (ट्विटर) पर तहलका मचा दिया है. फिल्म के पहले शो के बाद से ही दर्शकों की प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं, जो इस बात की ओर इशारा कर रही हैं कि सनी देओल एक बार फिर बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त करने के लिए तैयार हैं.