FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
₹150000000000 का नुकसान... विमान हादसा और उड़ानें बंद रहने के कारण इस एयरलाइन को तगड़ा झटका

₹150000000000 का नुकसान... विमान हादसा और उड़ानें बंद रहने के कारण इस एयरलाइन को तगड़ा झटका

PM मोदी का आज दक्षिण भारत दौरा: केरल को मिलेगी नई परियोजनाओं की सौगात; तमिलनाडु में होगी चुनावी हुंकार

PM मोदी का आज दक्षिण भारत दौरा: केरल को मिलेगी नई परियोजनाओं की सौगात; तमिलनाडु में होगी चुनावी हुंकार

Basant Panchami 2026: आज बसंत पंचमी पर जान लें मां सरस्वती की पूजा विधि से लेकर शुभ मुहूर्त और महत्व

आज बसंत पंचमी पर जान लें मां सरस्वती की पूजा विधि से लेकर शुभ मुहूर्त और महत्व

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Border 2 Live Review: 'बॉर्डर 2' का पहला रिव्यू आया सामने, क्रिटिक ने फिल्म को दिए इतने स्टार्स...

Border 2 Live Review: 'बॉर्डर 2' का पहला रिव्यू आया सामने, क्रिटिक ने फिल्म को दिए इतने स्टार्स...

समुद्र में कैसे एक बूंद खून का भी पता लगा लेती है शार्क? जानें इस साइलेंट हंटर के सुपरपावर का राज

समुद्र में कैसे एक बूंद खून का भी पता लगा लेती है शार्क? जानें इस साइलेंट हंटर के सुपरपावर का राज

क्या रूट कैनाल कराने वाले लोग MRI करा सकते हैं? क्या सच में एमआरआई मशीन का मैग्नेटिक रेज से कोई खतरा हो सकता है?

क्या रूट कैनाल कराने वाले लोग MRI करा सकते हैं? क्या सच में एमआरआई मशीन का मैग्नेटिक रेज से कोई खतरा हो सकता है?

HomePhotos

एंटरटेनमेंट

Border 2 Live Review: 'बॉर्डर 2' का पहला रिव्यू आया सामने, क्रिटिक ने फिल्म को दिए इतने स्टार्स...

Border 2 Live Review: 'बॉर्डर 2' ने ₹17.5 करोड़ की एडवांस बुकिंग के साथ धमाकेदार शुरुआत की है. समीक्षकों ने इसे 4.5 स्टार दिए हैं और पहले दिन ₹40 करोड़ से अधिक की कमाई का अनुमान है.

Pragya Bharti | Jan 23, 2026, 10:00 AM IST

1.Border 2 Live Review

Border 2 Live Review
1

27 साल के लंबे इंतजार के बाद मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी की पलटन बड़े पर्दे पर लौट आई है. 'बॉर्डर 2' आज यानी 23 जनवरी 2026 रिलीज हुई और सुबह के शो से ही सिनेमाघरों के बाहर 'हिंदुस्तान जिंदाबाद' के नारे सुनाई दे रहे हैं.

Advertisement

2.फिल्म को मिले इतने स्टार

फिल्म को मिले इतने स्टार
2

प्रसिद्ध फिल्म समीक्षक तरण आदर्श ने फिल्म को 'ब्लॉकबस्टर' करार देते हुए 4.5 स्टार दिए हैं. उनके अनुसार, फिल्म के डायलॉग्स रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं और क्लाइमेक्स दर्शकों को भावुक कर देगा. फिल्म की सिनेमैटोग्राफी और एक्शन सीन्स को अंतरराष्ट्रीय स्तर का बताया जा रहा है.
 

3.एडवांस बुकिंग में तोड़े रिकॉर्ड

एडवांस बुकिंग में तोड़े रिकॉर्ड
3

फिल्म ने रिलीज से पहले ही 4,09,117 टिकटों की बिक्री कर ली थी. केवल एडवांस बुकिंग के जरिए फिल्म ने ₹17.5 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है. यह आंकड़ा बताता है कि दर्शक इस फिल्म का कितनी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे.

4.पहले दिन की कमाई का अनुमान

पहले दिन की कमाई का अनुमान
4

ट्रेड एनालिस्ट्स के मुताबिक, 'बॉर्डर 2' पहले दिन ₹40 करोड़ से ₹45 करोड़ के बीच ओपनिंग कर सकती है. यदि ऐसा होता है, तो यह सनी देओल के करियर की सबसे बड़ी ओपनर बन जाएगी और 'गदर 2' के पहले दिन के रिकॉर्ड (₹40.10 करोड़) को भी पीछे छोड़ देगी.

TRENDING NOW

5.वरुण, दिलजीत और अहान का प्रदर्शन

वरुण, दिलजीत और अहान का प्रदर्शन
5

फिल्म में वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी की नई पलटन ने जान फूंक दी है. खासकर दिलजीत दोसांझ के हवाई हमले के सीन और वरुण धवन के दमदार डायलॉग्स को दर्शकों की खूब तालियां मिल रही हैं. अहान शेट्टी ने भी अपने पिता सुनील शेट्टी की विरासत को बखूबी संभाला है.

6.देशभक्ति का जबरदस्त ज्वार

देशभक्ति का जबरदस्त ज्वार
6

फिल्म की कहानी 1971 के युद्ध के उन अनसुने पहलुओं को छूती है जो पहली फिल्म में नहीं थे. फिल्म का संगीत और बैकग्राउंड स्कोर देशभक्ति की भावना को सातवें आसमान पर ले जाता है. गणतंत्र दिवस के मौके पर रिलीज होने का फिल्म को भरपूर फायदा मिल रहा है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Border 2 Live Review: 'बॉर्डर 2' का पहला रिव्यू आया सामने, क्रिटिक ने फिल्म को दिए इतने स्टार्स...
Border 2 Live Review: 'बॉर्डर 2' का पहला रिव्यू आया सामने, क्रिटिक ने फिल्म को दिए इतने स्टार्स...
समुद्र में कैसे एक बूंद खून का भी पता लगा लेती है शार्क? जानें इस साइलेंट हंटर के सुपरपावर का राज
समुद्र में कैसे एक बूंद खून का भी पता लगा लेती है शार्क? जानें इस साइलेंट हंटर के सुपरपावर का राज
क्या रूट कैनाल कराने वाले लोग MRI करा सकते हैं? क्या सच में एमआरआई मशीन का मैग्नेटिक रेज से कोई खतरा हो सकता है?
क्या रूट कैनाल कराने वाले लोग MRI करा सकते हैं? क्या सच में एमआरआई मशीन का मैग्नेटिक रेज से कोई खतरा हो सकता है?
Numerology: मां के लिए दोबारा जन्म लेते हैं इन तारीखों पर जन्मे लड़के, पूर्व जन्म का कार्मिक और आत्मिक ऋण चुकाने आते हैं ये बेटे 
मां के लिए दोबारा जन्म लेते हैं इन तारीखों पर जन्मे लड़के, पूर्व जन्म का कार्मिक और आत्मिक ऋण चुकाने आते हैं ये बेटे
Gen-Z Dating Trend: क्या है नया डेटिंग ट्रेंड हार्डबाॅलिंग? जिसमें मिक्स्ड सिग्नल्स की नहीं है कोई जगह
Gen-Z Dating Trend: क्या है नया डेटिंग ट्रेंड हार्डबाॅलिंग? जिसमें मिक्स्ड सिग्नल्स की नहीं है कोई जगह
MORE
Advertisement
धर्म
Basant Panchami: स्टूडेंट्स बसंत पंचमी पर जरूर करें इस मंत्र का जाप, इस विधि से करें मां सरस्वती की पूजा 
Basant Panchami: स्टूडेंट्स बसंत पंचमी पर जरूर करें इस मंत्र का जाप, इस विधि से करें मां सरस्वती की पूजा
Numerology: जन्मतिथि से जानिए कैसी रहेगी आपकी 'लव लाइफ', कैसा मिलेगा जीवनसाथी?
Numerology: जन्मतिथि से जानिए कैसी रहेगी आपकी 'लव लाइफ', कैसा मिलेगा जीवनसाथी?
Today Horoscope 22 January: इन राशियों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
इन राशियों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: नौकरी में पूरे नहीं होते हैं इन तारीखों में जन्मे लोगों के सपने, बिजनेस में बनाते हैं अपनी अलग पहचान
नौकरी में पूरे नहीं होते हैं इन तारीखों में जन्मे लोगों के सपने, बिजनेस में बनाते हैं अपनी अलग पहचान
Neem Karoli Baba: नीम करोली बाबा ने बताया इन 5 चीजों का दिखना देता है अच्छे दिन आने का संकेत, मिलती हैं गोल्डन अपॉर्च्युनिटी
नीम करोली बाबा ने बताया इन 5 चीजों का दिखना देता है अच्छे दिन आने का संकेत, मिलती हैं गोल्डन अपॉर्च्युनिटी
MORE
Advertisement