Border 2 Live Review: 'बॉर्डर 2' का पहला रिव्यू आया सामने, क्रिटिक ने फिल्म को दिए इतने स्टार्स...

एंटरटेनमेंट
Pragya Bharti | Jan 23, 2026, 10:00 AM IST
1.Border 2 Live Review
27 साल के लंबे इंतजार के बाद मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी की पलटन बड़े पर्दे पर लौट आई है. 'बॉर्डर 2' आज यानी 23 जनवरी 2026 रिलीज हुई और सुबह के शो से ही सिनेमाघरों के बाहर 'हिंदुस्तान जिंदाबाद' के नारे सुनाई दे रहे हैं.
2.फिल्म को मिले इतने स्टार
प्रसिद्ध फिल्म समीक्षक तरण आदर्श ने फिल्म को 'ब्लॉकबस्टर' करार देते हुए 4.5 स्टार दिए हैं. उनके अनुसार, फिल्म के डायलॉग्स रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं और क्लाइमेक्स दर्शकों को भावुक कर देगा. फिल्म की सिनेमैटोग्राफी और एक्शन सीन्स को अंतरराष्ट्रीय स्तर का बताया जा रहा है.
3.एडवांस बुकिंग में तोड़े रिकॉर्ड
फिल्म ने रिलीज से पहले ही 4,09,117 टिकटों की बिक्री कर ली थी. केवल एडवांस बुकिंग के जरिए फिल्म ने ₹17.5 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है. यह आंकड़ा बताता है कि दर्शक इस फिल्म का कितनी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे.
4.पहले दिन की कमाई का अनुमान
ट्रेड एनालिस्ट्स के मुताबिक, 'बॉर्डर 2' पहले दिन ₹40 करोड़ से ₹45 करोड़ के बीच ओपनिंग कर सकती है. यदि ऐसा होता है, तो यह सनी देओल के करियर की सबसे बड़ी ओपनर बन जाएगी और 'गदर 2' के पहले दिन के रिकॉर्ड (₹40.10 करोड़) को भी पीछे छोड़ देगी.
5.वरुण, दिलजीत और अहान का प्रदर्शन
फिल्म में वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी की नई पलटन ने जान फूंक दी है. खासकर दिलजीत दोसांझ के हवाई हमले के सीन और वरुण धवन के दमदार डायलॉग्स को दर्शकों की खूब तालियां मिल रही हैं. अहान शेट्टी ने भी अपने पिता सुनील शेट्टी की विरासत को बखूबी संभाला है.
6.देशभक्ति का जबरदस्त ज्वार
फिल्म की कहानी 1971 के युद्ध के उन अनसुने पहलुओं को छूती है जो पहली फिल्म में नहीं थे. फिल्म का संगीत और बैकग्राउंड स्कोर देशभक्ति की भावना को सातवें आसमान पर ले जाता है. गणतंत्र दिवस के मौके पर रिलीज होने का फिल्म को भरपूर फायदा मिल रहा है.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से