Border 2 Live Review: 'बॉर्डर 2' का पहला रिव्यू आया सामने, क्रिटिक ने फिल्म को दिए इतने स्टार्स...

5 . वरुण, दिलजीत और अहान का प्रदर्शन

फिल्म में वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी की नई पलटन ने जान फूंक दी है. खासकर दिलजीत दोसांझ के हवाई हमले के सीन और वरुण धवन के दमदार डायलॉग्स को दर्शकों की खूब तालियां मिल रही हैं. अहान शेट्टी ने भी अपने पिता सुनील शेट्टी की विरासत को बखूबी संभाला है.