यूपी- कोडीन कफ सिरप से जुड़ी बड़ी खबर, NDPS एक्ट के तहत संपत्ति को सीज किया गया, आरोपी भोला जायसवाल की 8 अवैध संपत्ति जब्त, वाराणसी में कोडीन माफिया के खिलाफ एक्शन, SIT ने 30.52 करोड़ रुपये की संपत्तियां जब्त की

'दिल्ली को बार-बार लूटने वाले खुद मिट गए', गणतंत्र दिवस पर CM रेखा गुप्ता ने दिल्लीवासियों को किया संबोधित

ओटीटी की ये धांसू थ्रिलर फिल्म, कहानी ऐसी कि उलझा देगी दिमाग, अंत ऐसा कि हो जाएंगे हैरान

क्या डायबिटीज में रोज ओमेगा 3 सप्लीमेंट लेने से ब्लड शुगर कम हो सकता है? जानिए सप्लीमेंट्स के असली फायदे क्या हैं

10 करोड़ का बजट और छप्परफाड़ कमाई: आपको पता है 1997 में सनी देओल की 'बॉर्डर' ने कैसे बनाया था कभी न टूटने वाला रिकॉर्ड?

Border 2 BO Collection Day 2: 'बॉर्डर 2' के सामने पस्त हुई 'धुरंधर', दूसरे दिन सनी पाजी की दहाड़ से कांपा बॉक्स ऑफिस; देखें कलेक्शन

इन 5 राशियों का प्यार आपके लिए है ईश्वर का उपहार, कई जन्मों के बाद मिलते हैं ऐसे केयरिंग जीवनसाथी

10 करोड़ का बजट और छप्परफाड़ कमाई: आपको पता है 1997 में सनी देओल की 'बॉर्डर' ने कैसे बनाया था कभी न टूटने वाला रिकॉर्ड?

Border Collection: सनी देओल की 'बॉर्डर 2' की बॉक्स ऑफिस सुनामी के बीच, 29 साल पहले आई ऑरिजिनल 'बॉर्डर' की यादें और उसके आंकड़े एक बार फिर चर्चा में हैं. 1997 में मात्र ₹10 करोड़ में बनी 'बॉर्डर' उस समय वर्ल्डवाइड कमाई कर इतिहास रचा था. चलिए फिल्म की ऐतिहासिक कमाई के बारे में आगे जान लेते हैं...

Pragya Bharti | Jan 25, 2026, 11:27 AM IST

1.मामूली बजट में बनी 'मास्टरपीस'

मामूली बजट में बनी 'मास्टरपीस'
1

आज के दौर में जहां फिल्मों का बजट 200-300 करोड़ रुपये आम बात है, वहीं 13 जून 1997 को रिलीज हुई 'बॉर्डर' का कुल बजट मात्र ₹10 करोड़ था. जे.पी. दत्ता के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने साबित किया था कि अगर कहानी में दम हो, तो कम बजट में भी इतिहास रचा जा सकता है.

2.बॉक्स ऑफिस पर पैसों की बारिश

बॉक्स ऑफिस पर पैसों की बारिश
2

'बॉर्डर' ने अपनी रिलीज के समय बॉक्स ऑफिस के सारे समीकरण बदल दिए थे. फिल्म ने भारत में ₹39.45 करोड़ का नेट कलेक्शन किया था, जबकि इसका वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन ₹65.57 करोड़ रहा था. उस दौर में अपनी लागत से 6 गुना ज्यादा कमाई करना किसी चमत्कार से कम नहीं था.

3.आज के हिसाब से 'बॉर्डर' की वैल्यू

आज के हिसाब से 'बॉर्डर' की वैल्यू
3

ट्रेड एक्सपर्ट्स के अनुसार, यदि महंगाई और टिकटों की बढ़ती कीमतों के हिसाब से गणना की जाए, तो 1997 की 'बॉर्डर' का कलेक्शन आज के ₹350 से ₹400 करोड़ के बराबर बैठता है. फिल्म के प्रति दीवानगी का आलम यह था कि उस समय करीब 3.70 करोड़ लोगों ने सिनेमाघरों में जाकर इसे देखा था.

4.'बॉर्डर 2' के सामने बड़ी चुनौती

'बॉर्डर 2' के सामने बड़ी चुनौती
4

23 जनवरी 2026 को रिलीज हुई 'बॉर्डर 2' ने अपने पहले दो दिनों में ही करीब ₹72 करोड़ की कमाई कर ली है. तकनीकी रूप से 'बॉर्डर 2' ने महज 48 घंटों में ऑरिजिनल फिल्म के लाइफटाइम नेट कलेक्शन को पार कर लिया है, लेकिन फुटफॉल्स और प्रभाव के मामले में पहली फिल्म का मुकाबला करना अब भी एक बड़ी चुनौती है.

5.1997 की सबसे बड़ी फिल्म 'बॉर्डर'

1997 की सबसे बड़ी फिल्म 'बॉर्डर'
5

साल 1997 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बनी थी. इसने उस साल रिलीज हुई अन्य बड़ी फिल्मों को पछाड़कर 'ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर' का दर्जा हासिल किया था. फिल्म के गानों जैसे "संदेशे आते हैं" ने भी इसकी सफलता में चार चांद लगा दिए थे.

6.मल्टीस्टारर कास्ट का जादू

मल्टीस्टारर कास्ट का जादू
6

फिल्म की सफलता का एक बड़ा श्रेय इसकी कास्टिंग को भी जाता है. सनी देओल के साथ सुनील शेट्टी, अक्षय खन्ना, जैकी श्रॉफ और सुदेश बेरी जैसे कलाकारों ने 1971 के युद्ध की शौर्य गाथा को पर्दे पर जीवंत कर दिया था. इस फिल्म ने सनी देओल को बॉलीवुड के सबसे बड़े 'एक्शन हीरो' के रूप में स्थापित कर दिया.

7.विरासत जो आज भी कायम है

विरासत जो आज भी कायम है
7

29 साल बीत जाने के बाद भी 'बॉर्डर' की लोकप्रियता कम नहीं हुई है. यही कारण है कि 'बॉर्डर 2' को लेकर दर्शकों में इतना जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है. पहली फिल्म के प्रति लोगों का भावनात्मक जुड़ाव ही सीक्वल की बंपर ओपनिंग की सबसे बड़ी वजह बनकर उभरा है.

