10 करोड़ का बजट और छप्परफाड़ कमाई: आपको पता है 1997 में सनी देओल की 'बॉर्डर' ने कैसे बनाया था कभी न टूटने वाला रिकॉर्ड?

4 . 'बॉर्डर 2' के सामने बड़ी चुनौती

23 जनवरी 2026 को रिलीज हुई 'बॉर्डर 2' ने अपने पहले दो दिनों में ही करीब ₹72 करोड़ की कमाई कर ली है. तकनीकी रूप से 'बॉर्डर 2' ने महज 48 घंटों में ऑरिजिनल फिल्म के लाइफटाइम नेट कलेक्शन को पार कर लिया है, लेकिन फुटफॉल्स और प्रभाव के मामले में पहली फिल्म का मुकाबला करना अब भी एक बड़ी चुनौती है.