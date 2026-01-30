Border 2 Box Office Collection Day 7: 'बॉर्डर 2' ने धुरंधर के सामने टेके घुटने ? फिल्म ने 7वें दिन की इतनी कमाई

एंटरटेनमेंट
Pragya Bharti | Jan 30, 2026, 08:04 AM IST
1.'बॉर्डर 2' की 7वें दिन की कमाई
7वें दिन की कमाई के आंकड़े ट्रेड वेबसाइट Sacnilk के शुरुआती आंकड़ों के अनुसार, 'बॉर्डर 2' ने अपने रिलीज के 7वें दिन (गुरुवार) भारत में लगभग 11.25 करोड़ रुपये का कारोबार किया. फिल्म की ऑक्यूपेंसी में भी कमी आई है, जो अब गिरकर करीब 14.52% रह गई है. हालांकि, फिल्म ने पहले हफ्ते में कुल 224.25 करोड़ रुपये का शानदार कलेक्शन कर लिया है.
2.Border 2 Box Office Collection Day 7
सनी देओल, वरुण धवन और दिलजीत दोसांझ स्टारर वॉर ड्रामा फिल्म 'बॉर्डर 2' को सिनेमाघरों में रिलीज हुए एक हफ्ता पूरा हो चुका है. फिल्म ने शुरुआती दिनों में ऐतिहासिक कमाई करते हुए कई रिकॉर्ड्स तोड़े, लेकिन वर्किंग डेज शुरू होते ही इसके कलेक्शन में भारी गिरावट देखी जा रही है.
3.'धुरंधर' के सामने फिर झुकी फिल्म
बॉक्स ऑफिस पर 'बॉर्डर 2' की तुलना रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' से की जा रही है. रिपोर्ट के मुताबिक, रिलीज के 5वें, 6वें और 7वें दिन 'बॉर्डर 2' का कलेक्शन 'धुरंधर' के मुकाबले कम रहा. जहाँ 'धुरंधर' ने अपने शुरुआती वर्किंग डेज में मजबूती दिखाई थी, वहीं 'बॉर्डर 2' की रफ्तार अब काफी सुस्त पड़ गई है.
4.क्या रहा एक हफ्ते का सफर?
फिल्म ने 23 जनवरी को 30 करोड़ की ओपनिंग के साथ शुरुआत की थी. इसके बाद गणतंत्र दिवस (26 जनवरी) की छुट्टी का फायदा उठाते हुए फिल्म ने चौथे दिन 59 करोड़ का रिकॉर्ड कलेक्शन किया. वर्ल्डवाइड मार्केट में फिल्म की स्थिति अभी भी मजबूत बनी हुई है और इसने 300 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है.
5.क्या 'मर्दानी 3' से मिलेगी टक्कर?
आज शुक्रवार से रानी मुखर्जी की फिल्म 'मर्दानी 3' सिनेमाघरों में दस्तक दे रही है. ऐसे में 'बॉर्डर 2' के लिए दूसरे हफ्ते में स्क्रीन्स और दर्शकों को बचाए रखना एक बड़ी चुनौती होगी. मेकर्स को उम्मीद है कि दूसरे वीकेंड पर एक बार फिर फिल्म की कमाई में उछाल आएगा.
6.रिकॉर्डतोड़ सफलता की ओर
सनी देओल के करियर के लिए 'बॉर्डर 2' एक और बड़ी मील का पत्थर साबित हो रही है. 'गदर 2' के बाद यह उनकी लगातार दूसरी फिल्म है जिसने बॉक्स ऑफिस पर सुनामी ला दी है. फिल्म की यह सफलता बॉलीवुड के अन्य बड़े स्टार्स के लिए भी कड़ी चुनौती पेश कर रही है.
