Border 2 Box Office Collection Day 7: 'बॉर्डर 2' ने धुरंधर के सामने टेके घुटने ? फिल्म ने 7वें दिन की इतनी कमाई

1 . 'बॉर्डर 2' की 7वें दिन की कमाई

7वें दिन की कमाई के आंकड़े ट्रेड वेबसाइट Sacnilk के शुरुआती आंकड़ों के अनुसार, 'बॉर्डर 2' ने अपने रिलीज के 7वें दिन (गुरुवार) भारत में लगभग 11.25 करोड़ रुपये का कारोबार किया. फिल्म की ऑक्यूपेंसी में भी कमी आई है, जो अब गिरकर करीब 14.52% रह गई है. हालांकि, फिल्म ने पहले हफ्ते में कुल 224.25 करोड़ रुपये का शानदार कलेक्शन कर लिया है.