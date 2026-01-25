FacebookTwitterYoutubeInstagram
'दिल्ली को बार-बार लूटने वाले खुद मिट गए', गणतंत्र दिवस पर CM रेखा गुप्ता ने दिल्लीवासियों को किया संबोधित

ओटीटी की ये धांसू थ्रिलर फिल्म, कहानी ऐसी कि उलझा देगी दिमाग, अंत ऐसा कि हो जाएंगे हैरान

क्या डायबिटीज में रोज ओमेगा 3 सप्लीमेंट लेने से ब्लड शुगर कम हो सकता है? जानिए सप्लीमेंट्स के असली फायदे क्या हैं

10 करोड़ का बजट और छप्परफाड़ कमाई: आपको पता है 1997 में सनी देओल की 'बॉर्डर' ने कैसे बनाया था कभी न टूटने वाला रिकॉर्ड?

Border 2 BO Collection Day 2: 'बॉर्डर 2' के सामने पस्त हुई 'धुरंधर', दूसरे दिन सनी पाजी की दहाड़ से कांपा बॉक्स ऑफिस; देखें कलेक्शन

इन 5 राशियों का प्यार आपके लिए है ईश्वर का उपहार, कई जन्मों के बाद मिलते हैं ऐसे केयरिंग जीवनसाथी

Border 2 BO Collection Day 2: 'बॉर्डर 2' के सामने पस्त हुई 'धुरंधर', दूसरे दिन सनी पाजी की दहाड़ से कांपा बॉक्स ऑफिस; देखें कलेक्शन

Border 2 Day 2 Box Office Collection: 'बॉर्डर 2' ने दूसरे दिन भी बॉक्स ऑफिस पर अपना दबदबा बनाए रखा. फिल्म की शानदार कमाई के सामने रणवीर सिंह की 'धुरंधर' की रफ्तार पूरी तरह से धीमी पड़ गई है.

Pragya Bharti | Jan 25, 2026, 09:30 AM IST

1.दूसरे दिन भी जारी रही 'बॉर्डर 2' की आंधी

दूसरे दिन भी जारी रही 'बॉर्डर 2' की आंधी
1

सनी देओल स्टारर 'बॉर्डर 2' ने पहले दिन की धमाकेदार ओपनिंग के बाद दूसरे दिन यानी शनिवार को भी बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखी. फिल्म को लेकर दर्शकों में ऐसा क्रेज देखा जा रहा है कि सिनेमाघरों के बाहर सुबह से ही लंबी कतारें नजर आ रही हैं. वीकेंड होने के कारण फिल्म के कलेक्शन में शुक्रवार के मुकाबले और भी बढ़त देखने को मिली है.

2.‘बॉर्डर 2′ ने 2 दिन में कुल कितनी की कमाई?

‘बॉर्डर 2′ ने 2 दिन में कुल कितनी की कमाई?
2

सैकनिक की रिपोर्ट के अनुसार, फिल्म ने पहले दिन 30 करोड़ का कुल कलेक्शन किया था. वहीं फिल्म ने दूसरे दिन 35 करोड़ का कारोबार किया. इस प्रकार सनी पाजी की फिल्म ‘बॉर्डर 2’ ने दो दिनों में 65 करोड़ का कुल कलेक्शन किया है.

3. बॉक्स ऑफिस पर 'बॉर्डर 2' के आगे 'धुरंधर' का हुआ बुरा हाल

बॉक्स ऑफिस पर 'बॉर्डर 2' के आगे 'धुरंधर' का हुआ बुरा हाल
3

एक तरफ जहां 'बॉर्डर 2' नए रिकॉर्ड बना रही है, वहीं रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' के लिए राह मुश्किल हो गई है. रिलीज के कई हफ्ते बाद भी टिकी रही 'धुरंधर' की कमाई में अब भारी गिरावट दर्ज की गई है. 'बॉर्डर 2' के आने से 'धुरंधर' के स्क्रीन काउंट और दर्शकों की संख्या में बड़ी कटौती हुई है, जिससे इसका बॉक्स ऑफिस सफर अब समाप्ति की ओर नजर आ रहा है.

4.मास बेल्ट्स में सनी पाजी की दहाड़

मास बेल्ट्स में सनी पाजी की दहाड़
4

उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब और राजस्थान जैसे मास सेंटर्स में 'बॉर्डर 2' का जादू सिर चढ़कर बोल रहा है. शनिवार को इन इलाकों के सिंगल स्क्रीन थिएटर लगभग 80-90% तक भरे रहे. सनी देओल के डायलॉग्स और एक्शन सीन्स पर दर्शक जमकर तालियां बजा रहे हैं, जिसका सीधा फायदा फिल्म के कलेक्शन में दिख रहा है.

5.एडवांस बुकिंग और ऑक्यूपेंसी

एडवांस बुकिंग और ऑक्यूपेंसी
5

शनिवार के लिए फिल्म की एडवांस बुकिंग शुक्रवार से भी बेहतर रही. मल्टीप्लेक्स में भी ऑक्यूपेंसी में उछाल आया है. ट्रेड एनालिस्ट्स के अनुसार, 'बॉर्डर 2' की दूसरे दिन की कमाई पहले दिन के आंकड़े को पार कर सकती है, जो यह दर्शाता है कि दर्शकों को फिल्म का कंटेंट बेहद पसंद आ रहा है.

6.100 करोड़ क्लब की ओर कदम

100 करोड़ क्लब की ओर कदम
6

जिस रफ्तार से 'बॉर्डर 2' आगे बढ़ रही है, उसे देखकर यह कहना गलत नहीं होगा कि फिल्म महज 3-4 दिनों के भीतर ही 100 करोड़ रुपये के प्रतिष्ठित क्लब में शामिल हो जाएगी. गणतंत्र दिवस (26 जनवरी) की छुट्टी का फायदा फिल्म को सोमवार को भी मिलने वाला है, जिससे इसका पहला वीकेंड ऐतिहासिक साबित हो सकता है.

7.क्रिटिक्स और दर्शकों का साथ

क्रिटिक्स और दर्शकों का साथ
7

फिल्म को न केवल सनी देओल के फैंस का प्यार मिल रहा है, बल्कि समीक्षकों ने भी इसे एक बेहतरीन वॉर-ड्रामा बताया है. फिल्म के निर्देशक अनुराग सिंह की तारीफ हो रही है कि उन्होंने 1997 की मूल फिल्म की आत्मा को बरकरार रखते हुए इसे आधुनिक सिनेमा के हिसाब से पेश किया है.

8.रिकॉर्डतोड़ सफलता की ओर

रिकॉर्डतोड़ सफलता की ओर
8

सनी देओल के करियर के लिए 'बॉर्डर 2' एक और बड़ी मील का पत्थर साबित हो रही है. 'गदर 2' के बाद यह उनकी लगातार दूसरी फिल्म है जिसने बॉक्स ऑफिस पर सुनामी ला दी है. फिल्म की यह सफलता बॉलीवुड के अन्य बड़े स्टार्स के लिए भी कड़ी चुनौती पेश कर रही है.

