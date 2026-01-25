Border 2 BO Collection Day 2: 'बॉर्डर 2' के सामने पस्त हुई 'धुरंधर', दूसरे दिन सनी पाजी की दहाड़ से कांपा बॉक्स ऑफिस; देखें कलेक्शन

3 . बॉक्स ऑफिस पर 'बॉर्डर 2' के आगे 'धुरंधर' का हुआ बुरा हाल

एक तरफ जहां 'बॉर्डर 2' नए रिकॉर्ड बना रही है, वहीं रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' के लिए राह मुश्किल हो गई है. रिलीज के कई हफ्ते बाद भी टिकी रही 'धुरंधर' की कमाई में अब भारी गिरावट दर्ज की गई है. 'बॉर्डर 2' के आने से 'धुरंधर' के स्क्रीन काउंट और दर्शकों की संख्या में बड़ी कटौती हुई है, जिससे इसका बॉक्स ऑफिस सफर अब समाप्ति की ओर नजर आ रहा है.