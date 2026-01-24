Border 2 Box Office Collection Day 1: थिएटर में दहाड़ी सनी देओल की फिल्म, पहले ही दिन 'धुरंधर' को चटाई धूल; तोड़े कई रिकॉर्ड

1 . Border 2 Box Office Collection Day 1

दशकों का इंतजार खत्म हुआ और 23 जनवरी को जैसे ही 'बॉर्डर 2' बड़े पर्दे पर उतरी, बॉक्स ऑफिस पर सुनामी आ गई. सनी देओल स्टारर इस फिल्म ने पहले ही दिन अपनी जबरदस्त पकड़ बनाते हुए यह साबित कर दिया कि भारतीय दर्शक आज भी देशभक्ति और वॉर-ड्रामा के दीवाने हैं. फिल्म की शुरुआती सफलता इतनी विशाल है कि खूब चर्चा में रही. इस फिल्म ने तो 'छावा', 'सैयारा' और 'धुरंधर' जैसी बड़ी फिल्मों के ओपनिंग रिकॉर्ड्स को पीछे छोड़ दिया है. ट्रेड पंडितों के अनुसार, फिल्म ने पहले दिन की कमाई के मामले में एक नया बेंचमार्क सेट कर दिया है. इस सीक्वल की जान सिर्फ सनी देओल ही नहीं, बल्कि वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी की नई टीम भी है. इन सभी कलाकारों ने पर्दे पर अपने किरदारों बखूबी निभाया है. इसी के साथ आइए जानते हैं कि बॉर्डर फिल्म ने पहले दिन कितने कमाए..