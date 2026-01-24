Border 2 Box Office Collection Day 1: थिएटर में दहाड़ी सनी देओल की फिल्म, पहले ही दिन 'धुरंधर' को चटाई धूल; तोड़े कई रिकॉर्ड

एंटरटेनमेंट
Pragya Bharti | Jan 24, 2026, 08:58 AM IST
1.Border 2 Box Office Collection Day 1
दशकों का इंतजार खत्म हुआ और 23 जनवरी को जैसे ही 'बॉर्डर 2' बड़े पर्दे पर उतरी, बॉक्स ऑफिस पर सुनामी आ गई. सनी देओल स्टारर इस फिल्म ने पहले ही दिन अपनी जबरदस्त पकड़ बनाते हुए यह साबित कर दिया कि भारतीय दर्शक आज भी देशभक्ति और वॉर-ड्रामा के दीवाने हैं. फिल्म की शुरुआती सफलता इतनी विशाल है कि खूब चर्चा में रही. इस फिल्म ने तो 'छावा', 'सैयारा' और 'धुरंधर' जैसी बड़ी फिल्मों के ओपनिंग रिकॉर्ड्स को पीछे छोड़ दिया है. ट्रेड पंडितों के अनुसार, फिल्म ने पहले दिन की कमाई के मामले में एक नया बेंचमार्क सेट कर दिया है. इस सीक्वल की जान सिर्फ सनी देओल ही नहीं, बल्कि वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी की नई टीम भी है. इन सभी कलाकारों ने पर्दे पर अपने किरदारों बखूबी निभाया है. इसी के साथ आइए जानते हैं कि बॉर्डर फिल्म ने पहले दिन कितने कमाए..
2.'बॉर्डर 2' का ऐतिहासिक आगाज
लंबे इंतजार के बाद 23 जनवरी 2026 को रिलीज हुई 'बॉर्डर 2' ने सिनेमाघरों में दस्तक देते ही तहलका मचा दिया है. 1997 की कल्ट क्लासिक 'बॉर्डर' के इस सीक्वल ने दर्शकों के बीच जबरदस्त क्रेज पैदा किया है. शुरुआती आंकड़ों के अनुसार, फिल्म ने अपने पहले दिन करीब ₹35 से ₹40 करोड़ का नेट कलेक्शन कर एक नई मिसाल कायम की है.
3.'धुरंधर' और 'छावा' के रिकॉर्ड्स हुए ध्वस्त
सनी देओल की इस वॉर-ड्रामा फिल्म ने हालिया ब्लॉकबस्टर फिल्मों को कड़ी टक्कर दी है. इसने रणवीर सिंह की 'धुरंधर' (₹28 करोड़) और विक्की कौशल की 'छावा' (₹31-33 करोड़) के ओपनिंग डे रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है. 'बॉर्डर 2' अब 2026 की सबसे बड़ी ओपनर बनने की राह पर है.
4.एडवांस बुकिंग में दिखी दहाड़
रिलीज से पहले ही फिल्म ने अपनी सफलता की स्क्रिप्ट लिख दी थी. 'बॉर्डर 2' ने एडवांस बुकिंग में 4 लाख से अधिक टिकट बेचकर लगभग ₹17.5 करोड़ (ब्लॉक सीटों सहित) का ग्रॉस कलेक्शन किया. अंतिम 24 घंटों में बुकिंग में 100% से ज्यादा का उछाल देखा गया, जो इसकी भारी डिमांड को दर्शाता है.
5.Border 2 collection day 1
मेकर्स ने गणतंत्र दिवस के लंबे वीकेंड का फायदा उठाने के लिए इसे बेहद आक्रामक तरीके से रिलीज किया है. देशभर में फिल्म को 4,800 स्क्रीन्स और रोजाना लगभग 17,000 शोज मिले हैं. सिंगल स्क्रीन्स से लेकर मल्टीप्लेक्स तक, हर जगह 'बॉर्डर 2' का बोलबाला नजर आ रहा है.
6.मल्टीस्टारर कास्ट का दमदार प्रदर्शन
निर्देशक अनुराग सिंह की इस फिल्म में सनी देओल के साथ वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी मुख्य भूमिकाओं में हैं. दर्शकों ने जहां सनी देओल की भारी आवाज और डायलॉग्स पर तालियां बजाईं, वहीं दिलजीत और वरुण के अभिनय की भी जमकर तारीफ हो रही है. फिल्म में 1971 के युद्ध की शौर्य गाथा को आधुनिक तकनीक के साथ पेश किया गया है.
7.'गदर 2' के करीब पहुंची सनी पाजी की फिल्म
सनी देओल के करियर की बात करें तो 'बॉर्डर 2' ने उनके अपने ही पुराने रिकॉर्ड्स को चुनौती दी है. हालांकि यह 'गदर 2' के ₹40.10 करोड़ के आंकड़े के बेहद करीब है, लेकिन सटीक आंकड़ों के बाद यह उनके करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग भी साबित हो सकती है. मास बेल्ट्स (UP, बिहार, पंजाब) में फिल्म को 100% तक की ऑक्यूपेंसी मिली है.
8.गणतंत्र दिवस वीकेंड पर ₹200 करोड़ का लक्ष्य
ट्रेड एनालिस्ट्स का मानना है कि वर्ड ऑफ माउथ (दर्शकों की सकारात्मक प्रतिक्रिया) के चलते शनिवार और रविवार को फिल्म की कमाई में और बड़ा उछाल आएगा. सोमवार को गणतंत्र दिवस की छुट्टी होने के कारण उम्मीद है कि फिल्म अपने पहले चार दिनों में ही ₹150 से ₹200 करोड़ का आंकड़ा पार कर लेगी.
