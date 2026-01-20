Border 2 Advance Booking: रिलीज से पहले ही 'बॉर्डर 2' का रिकॉर्ड! 24 घंटे में बिके 53000 टिकट, एडवांस बुकिंग का दिखा जबरदस्त क्रेज

असम के कोकराझार में दो गुटों में पथराव, नेशनल हाईवे पर दो गुटों में पथराव हुआ, कोकराझार- भीड़ ने गाड़ी को आग लगाई, क्रिकेटर मो. शमी SIR सुनवाई के लिए पेश हुए | 'फ्रेंच वाइन और शैंपेन पर 200% टैरिफ लगाएंगे', फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों का ट्रंप को प्रस्ताव, 'ग्रीनलैंड छोड़ दो, ईरान-यूक्रेन मुद्दे पर साथ आएंगे' | ग्रेटर नोएडा- बिल्डर अभय कुमार गिरफ्तार
एंटरटेनमेंट
Pragya Bharti | Jan 20, 2026, 01:21 PM IST
1.border 2 advance booking day 1
साल 1997 की ब्लॉकबस्टर 'बॉर्डर' की यादें एक बार फिर ताज़ा हो गई हैं. सनी देओल की फिल्म 'बॉर्डर 2' ने अपनी एडवांस बुकिंग के पहले ही दिन वह कर दिखाया है, जिसकी उम्मीद बड़े-बड़े ट्रेड एनालिस्ट्स को भी नहीं थी. फिल्म ने रिलीज से पहले ही बॉक्स ऑफिस पर अपनी जीत का परचम लहरा दिया है.
2.पहले 24 घंटों का ऐतिहासिक आंकड़ा
जैसे ही 'बॉर्डर 2' की एडवांस बुकिंग के काउंटर खुले, टिकटों की मानो लूट मच गई. नेशनल सिनेमा चेन्स (PVR, INOX और Cinepolis) में पहले 24 घंटों के भीतर ही 53,000 से अधिक टिकट बिक चुके हैं. यह आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, जो दर्शाता है कि फिल्म को लेकर दर्शकों में जबरदस्त क्रेज है.
3.करोड़ों में हुई प्री-सेल्स की कमाई
ट्रेड रिपोर्ट्स के अनुसार, एडवांस बुकिंग के शुरुआती रुझानों से ही फिल्म ने करोड़ों का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है. माना जा रहा है कि फिल्म की ओपनिंग डे की एडवांस बुकिंग ₹15-20 करोड़ के आंकड़े को छू सकती है. अगर यही रफ्तार बनी रही, तो सनी देओल अपनी पिछली फिल्म 'गदर 2' के रिकॉर्ड को भी चुनौती दे सकते हैं.
4.क्यों है इतना जबरदस्त क्रेज?
नॉस्टैल्जिया फैक्टर: 27 साल बाद 'बॉर्डर' का सीक्वल आना दर्शकों के लिए किसी त्यौहार से कम नहीं है.
मजबूत स्टार कास्ट: सनी देओल के साथ वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी की मौजूदगी ने फिल्म को युवाओं के बीच भी लोकप्रिय बना दिया है.
5.देशभक्ति का जज्बा
भारत-पाकिस्तान युद्ध की पृष्ठभूमि पर बनी फिल्में हमेशा से ही दर्शकों को भावनात्मक रूप से जोड़ने में सफल रही हैं. कुछ ऐसा ही हाल इस बार बॉर्डर 2 के साथ होने वाला है.
6.बॉक्स ऑफिस पर धमाके की उम्मीद
फिल्म पंडितों का अनुमान है कि 'बॉर्डर 2' पहले दिन ₹40 से ₹50 करोड़ के बीच की ऐतिहासिक ओपनिंग ले सकती है. फिल्म का निर्देशन अनुराग सिंह ने किया है और इसे बड़े पैमाने पर प्रोड्यूस किया गया है. वीकेंड तक फिल्म के आंकड़े कई बड़े रिकॉर्ड ध्वस्त कर सकते हैं.
7.2026 की ब्लॉकबस्टर फिल्म बनेगी बॉर्डर 2?
'बॉर्डर 2' की शानदार एडवांस बुकिंग के साथ देश की जनता एक बार फिर सनी देओल को युद्ध के मैदान में देखने के लिए बेताब है. इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यह फिल्म साल 2026 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर बनने वाली है.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से