Border 2 Advance Booking: रिलीज से पहले ही 'बॉर्डर 2' का रिकॉर्ड! 24 घंटे में बिके 53000 टिकट, एडवांस बुकिंग का दिखा जबरदस्त क्रेज

3 . करोड़ों में हुई प्री-सेल्स की कमाई

ट्रेड रिपोर्ट्स के अनुसार, एडवांस बुकिंग के शुरुआती रुझानों से ही फिल्म ने करोड़ों का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है. माना जा रहा है कि फिल्म की ओपनिंग डे की एडवांस बुकिंग ₹15-20 करोड़ के आंकड़े को छू सकती है. अगर यही रफ्तार बनी रही, तो सनी देओल अपनी पिछली फिल्म 'गदर 2' के रिकॉर्ड को भी चुनौती दे सकते हैं.

