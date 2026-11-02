आपकी पूरी जिंदगी यहीं बीती, आप भारतीय नागरिकता क्यों नहीं लेते? इमरान को कोर्ट ने लगाई फटकार, जानें क्या-क्या कहा

7 . क्या है पूरा मामला?

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यह पूरा विवाद 10 अक्टूबर को शुरू हुआ. इमरान खान मुंबई में 'अगस्त क्रांति मैदान' के पास SIR के खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए, जहां से उन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया. प्रदर्शन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ किया गया था. एक शिकायत दर्ज पर FRRO ने 14 अक्टूबर को लीव इंडिया नोटिस जारी किया, क्योंकि वो एक OCI कार्ड होल्डर हैं. उनको 28 अक्टूबर तक देश छोड़ने का निर्देश दिया गया था. इसके बाद 17 अक्टूबर को उन्होंने नोटिस को चुनौती दी थी.(Image Credit: Instagram/ imrankhan)