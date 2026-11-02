आपकी पूरी जिंदगी यहीं बीती, आप भारतीय नागरिकता क्यों नहीं लेते? इमरान को कोर्ट ने लगाई फटकार, जानें क्या-क्या कहा

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Ritika | Nov 02, 2026, 08:54 PM IST
1. बॉलीवुड एक्टर इमरान खान
बॉलीवुड एक्टर इमरान खान को बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार, 2 नवंबर 2026 को CJP प्रोटेस्ट में शामिल होने को लेकर जमकर फटकार लगाई. कोर्ट ने उन्हें माफी मांगने का निर्देश दिया. इसके साथ-साथ अदालत ने यह भी कहा कि वह एक अंडरटेकिंग फाइल करें कि भविष्य में ऐसे किसी भी प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं बनेंगे. इसके बाद इमरान खान ने कोर्ट से बिना किसी शर्त के माफी मांग ली. (Image Credit: Instagram/ imrankhan)
2.कोर्ट ने इमरान खान को लगाई फटकार
सुनवाई के दौरान बॉम्बे हाईकोर्ट ने इमरान खान पर विरोध-प्रदर्शन में हिस्सा लेने पर सवाल उठाए. 'livelaw' की रिपोर्ट के अनुसार, कोर्ट ने कहा, 'आप एक OCI कार्ड होल्डर हैं. एक भारतीय नागरिक की तरह व्यवहार नहीं कर सकते. आपको SIR के बारे में कुछ भी कहने का अधिकार नहीं है. आपको इसमें शामिल होने का कोई हक नहीं था. आपको अदालत में एक अंडरटेकिंग देना होगा.' (Image Credit: Instagram/ imrankhan)
3.अगर कोई भारतीय अमेरिका में ऐसा करता तो?
हाईकोर्ट ने आगे एक उदाहरण देते हुए उनसे कहा कि 'सोचिए, अगर कोई भारतीय नागरिक अमेरिका में इस तरह का विरोध प्रदर्शन करे, तो क्या होगा? उसे अगली ही फ्लाइट से वापस उसके देश भेज दिया जाता.' (Image Credit: Instagram/ imrankhan)
4.भारतीय नागरिकता क्यों नहीं ले लेते?
अदालत ने इमरान खान से ये भी है कि 'आप बचपन से ही यहां रह रहे हैं. आप भारतीय नागरिकता क्यों नहीं ले लेते? आप यहां एक बॉलीवुड स्टार बन चुके हैं.' उन्होंने कहा कि आप यहां 40 साल से रह रहे हैं इसलिए आप भूल चुके हैं कि आप एक OCI कार्ड होल्डर हैं. (Image Credit: Instagram/ imrankhan)
5.एक्टर को जांच के लिए नहीं बुलाया गया
'livelaw' की रिपोर्ट के अनुसार, सुनवाई के दौरान एक्टर के वकील सीनियर एडवोकेट वेंकटेश धोंड ने कोर्ट को बताया कि उन्हें जांच के लिए कभी नहीं बुलाया. वकील ने भरोसा दिलाने की कोशिश की है कि इमरान भविष्य में किसी भी प्रदर्शन में शामिल नहीं होंगे. (Image Credit: Instagram/ imrankhan)
6.अगली सुनवाई 7 दिसंबर को होगी
अदालत ने सुनवाई के दौरान इमरान खान को OCI के नियमों का पालन करने के लिए भी कहा. अदालत ने हालांकि, एक्टर को फिलहाल भारत छोड़ने से राहत दे दी है. अब इस मामले की अगली सुनवाई 7 दिसंबर को होगी. (Image Credit: Instagram/ imrankhan)
7.क्या है पूरा मामला?
यह पूरा विवाद 10 अक्टूबर को शुरू हुआ. इमरान खान मुंबई में 'अगस्त क्रांति मैदान' के पास SIR के खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए, जहां से उन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया. प्रदर्शन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ किया गया था. एक शिकायत दर्ज पर FRRO ने 14 अक्टूबर को लीव इंडिया नोटिस जारी किया, क्योंकि वो एक OCI कार्ड होल्डर हैं. उनको 28 अक्टूबर तक देश छोड़ने का निर्देश दिया गया था. इसके बाद 17 अक्टूबर को उन्होंने नोटिस को चुनौती दी थी.(Image Credit: Instagram/ imrankhan)