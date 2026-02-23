वो Top Actresses जिनके पतियों ने कर ली दूसरी शादी, अकेली हैं ये हसीनाएं; एक की तो सौतन से आज भी चल रही लड़ाई

1 . Bollywood Actress Single after divorce

1

चकाचौंध भरी इस दुनिया में रिश्ते जितनी जल्दी बनते हैं, उतनी ही तेजी से टूट भी जाते हैं. पर्दे पर प्यार की मिसाल पेश करने वाले कई सितारों की निजी जिंदगी उतार-चढ़ाव से भरी रही है. बॉलीवुड और टेलीविजन की ऐसी कई अभिनेत्रियां हैं जिन्होंने शादी टूटने का दर्द झेला, लेकिन अपने बच्चों की खातिर दोबारा घर नहीं बसाया. वहीं, उनके पूर्व पति अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं और दूसरी शादी कर चुके हैं.