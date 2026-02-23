FacebookTwitterYoutubeInstagram
HomePhotos

एंटरटेनमेंट

वो Top Actresses जिनके पतियों ने कर ली दूसरी शादी, अकेली हैं ये हसीनाएं; एक की तो सौतन से आज भी चल रही लड़ाई

Bollywood Actress Unsuccessful Marriage: मनोरंजन जगत की कई अभिनेत्रियों ने तलाक के बाद अकेले रहकर बच्चों की परवरिश का फैसला किया. जहां उनके पूर्व पतियों ने दूसरी शादी रचा ली, वहीं ये हसीनाएं आज भी सिंगल हैं.

Pragya Bharti | Feb 23, 2026, 02:12 PM IST

1.Bollywood Actress Single after divorce

Bollywood Actress Single after divorce
1

चकाचौंध भरी इस दुनिया में रिश्ते जितनी जल्दी बनते हैं, उतनी ही तेजी से टूट भी जाते हैं. पर्दे पर प्यार की मिसाल पेश करने वाले कई सितारों की निजी जिंदगी उतार-चढ़ाव से भरी रही है. बॉलीवुड और टेलीविजन की ऐसी कई अभिनेत्रियां हैं जिन्होंने शादी टूटने का दर्द झेला, लेकिन अपने बच्चों की खातिर दोबारा घर नहीं बसाया. वहीं, उनके पूर्व पति अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं और दूसरी शादी कर चुके हैं.

2.Amrita Singh

Amrita Singh
2

अमृता सिंह ने साल 1991 में खुद से 12 साल छोटे सैफ अली खान से शादी की थी. 2004 में तलाक के बाद अमृता ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और अपनी पूरी जिंदगी सारा और इब्राहिम के लिए समर्पित कर दी. सैफ ने साल 2012 में करीना कपूर से शादी कर ली, लेकिन अमृता आज भी सिंगल हैं और अपने बच्चों की सबसे बड़ी ताकत बनी हुई हैं.

3.Shweta Tiwari

Shweta Tiwari
3

टीवी की 'प्रेरणा' यानी श्वेता तिवारी की निजी जिंदगी काफी चुनौतीपूर्ण रही. उनकी पहली शादी राजा चौधरी से हुई, जो घरेलू हिंसा के कारण टूट गई. राजा ने 2015 में दूसरी शादी कर ली. इसके बाद श्वेता ने अभिनव कोहली से शादी की, लेकिन वह भी सफल नहीं रही. आज श्वेता अकेले ही अपने दोनों बच्चों की परवरिश कर रही हैं और इंडस्ट्री में सक्रिय हैं.
 

4.Puja Bedi

Puja Bedi
4

फिल्म 'जो जीता वही सिकंदर' फेम पूजा बेदी ने 1994 में फरहान फर्नीचरवाला से शादी की थी. 2003 में तलाक के बाद फरहान ने लैला खान से निकाह कर लिया. पूजा ने लंबे समय तक अकेले अपने बच्चों अलाया और उमर को पाला. हालांकि अब पूजा ने मानेक कॉन्ट्रैक्टर से सगाई कर ली है, लेकिन फिलहाल वे शादी के बंधन में नहीं बंधी हैं.

5.Jennifer Winget

Jennifer Winget
5

टीवी की सबसे खूबसूरत अभिनेत्रियों में शुमार जेनिफर विंगेट ने 2012 में करण सिंह ग्रोवर से शादी की थी, लेकिन महज दो साल में ही इनका तलाक हो गया. रिपोर्ट्स के अनुसार, करण ने बिपाशा बसु के लिए जेनिफर को छोड़ दिया था. तलाक के बाद करण ने बिपाशा संग घर बसा लिया, वहीं जेनिफर आज अपनी सिंगल लाइफ एन्जॉय कर रही हैं और करियर की ऊंचाइयों को छू रही हैं.

6.Karishma Kapoor

Karishma Kapoor
6

90 के दशक की टॉप एक्ट्रेस करिश्मा कपूर ने साल 2003 में बिजनेसमैन संजय कपूर से शादी की थी. लेकिन 11 साल बाद यह रिश्ता टूट गया. तलाक के कुछ ही समय बाद संजय ने मॉडल प्रिया सचदेवा से शादी कर ली. करिश्मा आज अपने दो बच्चों, समायरा और कियान की अकेले परवरिश कर रही हैं. साथ ही, एक्ट्रेस की सौतन प्रिया सचदेवा के साथ लड़ाई भी चल रही हैं. आपको बता दें कि ये लड़ाई प्रोपर्टी को लेकर है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

