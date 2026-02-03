सुपरस्टार का बेटा होने के बाद भी काम के लिए दर-दर भटका था ये एक्टर, फिर 53 की उम्र में किया धांसू कमबैक...

एंटरटेनमेंट
Pragya Bharti | Feb 03, 2026, 02:06 PM IST
1.Superstar Struggle story
हिंदी सिनेमा में अक्सर कहा जाता है कि स्टार किड्स के लिए रास्ता आसान होता है, लेकिन एक अभिनेता की कहानी इस बात को झुठलाती है. दरअसल इस एक्टर ने एक ऐसा दौर भी देखा जब उनके पास चार सालों तक कोई काम नहीं था. फिल्म के लिए उन्हें दर-दर भटकना भी पड़ा था. पर, 53 की उम्र में अभिनेता ने जबरदस्त कमबैक किया. वहां तक पहुंचने के लिए एक्टर ने अपमान और विफलता की लंबी लड़ाई लड़ी है.
2.Bollywood Superstar struggle story
दरअसल, हम जिस एक्टर की बात कर रहे हैं, वो हैं- धर्मेंद्र के बेटे बॉबी देओल की. अभिनेता ने साल 1995 में फिल्म 'बरसात' से धमाकेदार डेब्यू किया था. इसके बाद 'गुप्त' और 'सोल्जर' जैसी फिल्मों से उन्होंने इंडस्ट्री में अपनी धाक जमाई थी. लेकिन समय के साथ उनके करियर का ग्राफ गिरने लगा. साल 2013 से 2017 के बीच का समय उनके लिए सबसे कठिन रहा. सुपरस्टार धर्मेंद्र के बेटे और सनी देओल के भाई होने के बावजूद बॉबी काम के लिए सालों से तरस रहे थे.
3.सलमान खान ने बढ़ाया मदद का हाथ
बॉबी देओल ने खुद कई साक्षात्कारों में स्वीकार किया है कि वे अवसाद की कगार पर थे. तब सलमान खान ने उन्हें 'रेस 3' में मौका दिया. हालांकि फिल्म को मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली, लेकिन इससे बॉबी को फिर से नोटिस किया जाने लगा.
4.ओटीटी बना गेम चेंजर: 'बाबा निराला' का उदय
बॉबी के करियर को असली संजीवनी ओटीटी प्लेटफॉर्म से मिली. वेब सीरीज 'आश्रम' में 'बाबा निराला' का नकारात्मक किरदार निभाकर उन्होंने साबित कर दिया कि उनके अंदर का अभिनेता अभी जिंदा है. 'क्लास ऑफ 83' और 'लव हॉस्टल' जैसी फिल्मों ने उनके अभिनय की रेंज को दर्शकों के सामने पेश किया.
5.'एनिमल' और अबरार हक का खौफ
बॉबी देओल के करियर का सबसे बड़ा मोड़ साल 2023 में आया. रणबीर कपूर की फिल्म 'एनिमल' में उन्होंने बिना एक शब्द बोले 'अबरार हक' के किरदार से तहलका मचा दिया. महज 15-20 मिनट के रोल ने उन्हें देश का सबसे लोकप्रिय विलेन बना दिया. 53 साल की उम्र में इस ऐतिहासिक कमबैक ने साबित कर दिया कि प्रतिभा किसी उम्र या पहचान की मोहताज नहीं होती है.
6.लेगेसी को आगे बढ़ाने का जुनून
आज बॉबी देओल न केवल अपने पिता धर्मेंद्र की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं, बल्कि अपनी खुद की एक अलग पहचान बना चुके हैं. अब वे दक्षिण भारतीय सिनेमा और बॉलीवुड की बड़ी फिल्मों के लिए निर्देशकों की पहली पसंद हैं.
