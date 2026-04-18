4500 रुपये कमा रहा है बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर का बेटा, पिता के पास है 2700 करोड़ की संपत्ति

3 . अपने बेटे पर गर्व करते हैं अक्षय

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अक्षय कुमार अपने बेटे आरव पर गर्व करते हैं कि वो जमीन से जुड़कर मेहनत कर रहा है. भले ही लोग आरव की सैलरी जानकर हैरान रह गए हैं. लेकिन अक्षय का मानना है कि ये अच्छी बात है कि वो इतनी मेहनत कर रहा है. अक्षर ने ये भी साफ किया कि वो अपने बेटे पर दबाव नहीं डालते है. उन्होंने अपने बेटे को सिखाया है कि किसी का भी नुकसान मत करो.

