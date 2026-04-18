4500 रुपये कमा रहा है बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर का बेटा, पिता के पास है 2700 करोड़ की संपत्ति

एंटरटेनमेंट
मोहम्मद साबिर | Apr 18, 2026, 10:24 PM IST
1.इस दिग्गज एक्टर का बेटा कमाता है 4500 रुपये
बॉलीवुड के 'खिलाड़ी' अक्षय कुमार के बेटे का नाम आरव भाटिया है, जो दूसरे सुपरस्टार्स के बच्चों की तरह लग्जरी लाइफ नहीं जीते हैं. अक्षर कुमार ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया था कि उनके बेटे अभी भी सिर्फ 4500 रुपये ही कमाते हैं. उनके बेटे को फिल्मों का शौक नहीं है, जिसकी वजह से वो दूसरी फील्ड में काम कर रहे हैं.
2.अक्षर कुमार ने अपने बेटे को लेकर किया बड़ा खुलासा
अक्षर कुमार ने एक इंटरव्यू में अपने बेटे को लेकर कहा, मेरा बेटा एक्टिंग की दुनिया से दूर फैशन की दुनिया में अपना करियर बनाना चाहता है. इसके लिए वो कड़ी मेहनत कर रहा है और गांवों में घूम-घूमकर अलग-अलग प्रिंट्स, टेक्सटाइल और ट्रेडिशनल फैशन सीख रहा है. वो बेचारा आज भी 4500 रुपये की नौकरी कर रहा है.
3.अपने बेटे पर गर्व करते हैं अक्षय
अक्षय कुमार अपने बेटे आरव पर गर्व करते हैं कि वो जमीन से जुड़कर मेहनत कर रहा है. भले ही लोग आरव की सैलरी जानकर हैरान रह गए हैं. लेकिन अक्षय का मानना है कि ये अच्छी बात है कि वो इतनी मेहनत कर रहा है. अक्षर ने ये भी साफ किया कि वो अपने बेटे पर दबाव नहीं डालते है. उन्होंने अपने बेटे को सिखाया है कि किसी का भी नुकसान मत करो.
4.इस एक्टर से डरते थे आरव
अक्षर कुमार की फिल्म भूत बंगला शुक्रवार 17 अप्रैल को रिलीज हो गई है. इससे पहले अक्षय ने बताया कि उनका बेटा आरव एक्ट्रेस विद्या बालन से काफी डरते थे. क्योंकि फिल्म भूल भुलैया में विद्या बालन ने मंजुलिका का किरदार निभाया था. इस किरदार को देखकर आरव काफी डरते थे और सोचते थे कि वो सच में भूत है.
5.कितनी है अक्षय कुमार की नेटवर्थ?
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अक्षर कुमार की नेटवर्थ करीब 2500 से 2700 करोड़ रुपये है. हालांकि इतनी संपत्ति के बाद भी अक्षय के बेटे आरव जमीन से जुड़े हुए हैं और अपनी मेहनत से पैसा कमा रहे हैं.