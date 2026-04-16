फुटपाथ पर गुजारी रात, बस में काटी टिकटें, 11रु से शुरू किया करियर; आज 2000 कल्ट गानों पर नाच रही दुनिया.. कौन हैं वो सिंगर?

6 . हसरत जयपुरी 2000 अधिक गाने लिखे

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हसरत जयपुरी ने अपने करियर में 300 से अधिक फिल्मों के लिए 2000 से ज्यादा गाने लिखे. 'आवारा', 'श्री 420', 'जंगली', और 'सूरज' जैसी फिल्मों के गीतों ने उन्हें अमर बना दिया. यहां तक कि साल 1985 में उन्होंने राज कपूर की फिल्म 'राम तेरी गंगा मैली' के लिए "सुन साहिबा सुन" जैसा सुपरहिट गाना अपने भांजे अनु मलिक की चुनौती पर लिखकर साबित कर दिया कि उनका जादू कभी कम नहीं होगा. 17 सितंबर 1999 को इस महान गीतकार ने दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन उनके लिखे शब्द आज भी हर प्रेमी के दिल की धड़कन बनकर धड़कते हैं.

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