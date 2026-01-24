FacebookTwitterYoutubeInstagram
सूर्यकुमार यादव ने खत्म कर दिया 24 पारियों का सूखा, एक ही बार में विराट-राहुल को छोड़ दिया पीछे

क्या कार में रखी प्लास्टिक की बोतल का पानी पीना सुरक्षित है?

नहीं देखा होगा डॉक्टर बनने का ऐसा जुनून!MBBS में दिव्यांग कोटा से एडमिशन के लिए काट दिया खुद का पैर

'बीड़ी जलइले' पर बवाल: सुनिधि चौहान के पुराने सुपरहिट गाने पर 20 साल बाद क्यों मचा हंगामा?

Numerology: अपने प्लान सीक्रेट रखें इन तारीखों पर जन्मे लोग, क्योंकि 'Nazar Is Real'

Friday Box Office: 'बॉर्डर 2' के आते ही Dhurandhar और The Raja saab की सिट्टी-पिट्टी गुम, यहां देखें फ्राइडे की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट

'बीड़ी जलइले' पर बवाल: सुनिधि चौहान के पुराने सुपरहिट गाने पर 20 साल बाद क्यों मचा हंगामा?

Sunidhi Chauhan Song: सिंगर सुनिधि चौहान के 20 साल पुराने गाने 'बीड़ी जलइले' पर बच्चों के सामने शराब और तंबाकू को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज की गई है, जिससे विवाद खड़ा हो गया है.

Pragya Bharti | Jan 24, 2026, 02:09 PM IST

1.दशकों बाद विवादों में सुनिधि चौहान

दशकों बाद विवादों में सुनिधि चौहान
1

बॉलीवुड की दिग्गज पार्श्व गायिका सुनिधि चौहान अपनी गायकी से करोड़ों दिलों पर राज करती हैं, लेकिन हाल ही में वह अपने एक पुराने चार्टबस्टर गाने की वजह से कानूनी पचड़े में फंसती नजर आ रही हैं. साल 2006 में फिल्म 'ओमकारा' के लिए गाया गया उनका गाना 'बीड़ी जलइले' एक बार फिर चर्चा का विषय बन गया है, लेकिन इस बार वजह संगीत नहीं बल्कि विवाद है.
 

2.गोवा कॉन्सर्ट से पहले प्रशासन की सख्ती

गोवा कॉन्सर्ट से पहले प्रशासन की सख्ती
2

पूरा मामला सुनिधि चौहान के गोवा में होने वाले एक लाइव कॉन्सर्ट से जुड़ा है. सिंगर का 25 जनवरी को गोवा में एक बड़ा शो होना है. इस कॉन्सर्ट से ठीक पहले दक्षिण गोवा जिला बाल संरक्षण इकाई ने आयोजकों को एक निवारक एडवाइजरी जारी कर दी है.
 

3.प्रोफेसर की शिकायत ने बढ़ाई मुश्किलें

प्रोफेसर की शिकायत ने बढ़ाई मुश्किलें
3

इस विवाद की शुरुआत चंडीगढ़ के एक प्रोफेसर डॉ. पंडित राव धारेनवर की शिकायत से हुई. उन्होंने प्रशासन से गुहार लगाई कि सुनिधि चौहान के गानों के बोल बच्चों और युवाओं पर गलत प्रभाव डाल रहे हैं. उनकी शिकायत के आधार पर ही जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है.
 

4.तंबाकू और शराब को बढ़ावा देने का आरोप

तंबाकू और शराब को बढ़ावा देने का आरोप
4

शिकायतकर्ता और प्रशासन का तर्क है कि 'बीड़ी जलइले' और 'शराबी' जैसे गानों के बोल प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से तंबाकू और शराब के सेवन को महिमामंडित करते हैं. प्रशासन का कहना है कि जब कॉन्सर्ट में बड़ी संख्या में बच्चे और किशोर मौजूद होते हैं, तो ऐसे गाने उनके मानसिक और नैतिक विकास पर नकारात्मक असर डाल सकते हैं.
 

TRENDING NOW

5.जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का हवाला

जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का हवाला
5

दक्षिण गोवा जिला बाल संरक्षण अधिकारी ने इस मामले में जुवेनाइल जस्टिस (केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन) एक्ट, 2015 की धारा 3(IV) का जिक्र किया है. इसके तहत बच्चों के शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक हितों को सर्वोपरि रखने की बात कही गई है. आयोजकों को निर्देश दिया गया है कि वे सुनिश्चित करें कि ऐसे गाने न बजाए जाएं.
 

6.सोशल मीडिया पर बंटी जनता की राय

सोशल मीडिया पर बंटी जनता की राय
6

इस खबर के सामने आते ही सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है. जहां कुछ लोग इसे बच्चों के भविष्य के लिए सही कदम बता रहे हैं, वहीं कई फैंस का कहना है कि 20 साल पुराने एक काल्पनिक गाने पर अब विवाद करना तर्कहीन है.फैंस का तर्क है कि यह केवल कला का एक हिस्सा है और इसे गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए.

7.क्या बदलेगी कॉन्सर्ट की प्लेलिस्ट?

क्या बदलेगी कॉन्सर्ट की प्लेलिस्ट?
7

अब सभी की नजरें 25 जनवरी को होने वाले कॉन्सर्ट पर टिकी हैं. प्रशासन की एडवाइजरी के बाद यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या सुनिधि चौहान अपने सबसे लोकप्रिय गानों को लिस्ट से बाहर करती हैं या फिर वे किसी नए तरीके से इन्हें पेश करेंगी. फिलहाल, सिंगर या उनके प्रबंधन की ओर से इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है.

