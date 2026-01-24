'बीड़ी जलइले' पर बवाल: सुनिधि चौहान के पुराने सुपरहिट गाने पर 20 साल बाद क्यों मचा हंगामा?

1 . दशकों बाद विवादों में सुनिधि चौहान

बॉलीवुड की दिग्गज पार्श्व गायिका सुनिधि चौहान अपनी गायकी से करोड़ों दिलों पर राज करती हैं, लेकिन हाल ही में वह अपने एक पुराने चार्टबस्टर गाने की वजह से कानूनी पचड़े में फंसती नजर आ रही हैं. साल 2006 में फिल्म 'ओमकारा' के लिए गाया गया उनका गाना 'बीड़ी जलइले' एक बार फिर चर्चा का विषय बन गया है, लेकिन इस बार वजह संगीत नहीं बल्कि विवाद है.

