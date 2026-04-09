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90s का वो 'साइलेंट वारियर', जिसने सैफ-सुनील-अजय के साथ मिलकर दी खान्स को कांटे की टक्कर! 2007 में बन गया बॉलीवुड का असली 'खिलाड़ी'

90s का वो 'साइलेंट वारियर', जिसने सैफ-सुनील-अजय के साथ मिलकर दी खान्स को कांटे की टक्कर! 2007 में बन गया बॉलीवुड का असली 'खिलाड़ी'

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90s का वो 'साइलेंट वारियर', जिसने सैफ-सुनील-अजय के साथ मिलकर दी खान्स को कांटे की टक्कर! 2007 में बन गया बॉलीवुड का असली 'खिलाड़ी'

90 के दशक में सैफ, सुनील और अजय के साथ एक्शन की नई राह खोलने वाले एक्टर ने 2007 में लगातार 4 ब्लॉकबस्टर देकर बॉलीवुड पर एकतरफा राज किया और खुद को सबसे बड़ा ब्रांड साबित किया. आइए इस एक्टर का नाम जान लेते हैं.

Pragya Bharti | Apr 09, 2026, 08:04 AM IST

1.bollywood silent warrior who compete with ajay saif and sunil

bollywood silent warrior who compete with ajay saif and sunil
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बॉलीवुड में जब भी खान की बात होती है तो शाहरुख, सलमान और आमिर के दबदबे की चर्चा होती है. बॉलीवुड में इस तिकड़ी को टक्कर देने वाला कोई और नहीं था, पर एक नाम 'साइलेंट वॉरियर' की तरह जुड़ गया, जो इंडस्ट्री में पूरी मजबूती से खड़ा नजर आता है. 90 का दशक जहां चॉकलेटी हीरो और रोमांस के जादू में डूबा था, वहीं इस एक्टर ने बिना किसी गॉडफादर के एक्शन और मसाला सिनेमा के जरिए अपनी एक अलग सल्तनत खड़ी की. आइए, अब बिना देर किए इस अभिनेता के बारे में हम आपको बताते हैं.

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2.अनुशासन और 'खिलाड़ी' स्पिरिट

अनुशासन और 'खिलाड़ी' स्पिरिट
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इस अभिनेता की सफलता का सबसे बड़ा राज उनका अनुशासन है. सुबह 4 बजे उठना और रात 9 बजे सो जाना, यह उनकी जीवनशैली है, जो उन्हें बॉलीवुड के अन्य सितारों से अलग बनाती है. जहां दूसरे कलाकार साल में एक फिल्म के लिए समय लेते हैं, वहीं यह एक्टर अपनी रफ्तार से प्रोड्यूसर्स के खजाने भरते रहते हैं.

3.2007 में इस एक्टर ने हिला दिया था बॉक्स ऑफिस

2007 में इस एक्टर ने हिला दिया था बॉक्स ऑफिस
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अगर 90 के दशक ने उनके करियर की नींव रखी, तो साल 2007 ने उन्हें बॉलीवुड का राजा बना दिया. यह भारतीय सिनेमा के इतिहास का वह दुर्लभ साल था, जब किसी एक अभिनेता ने एक ही साल में चार बैक-टू-बैक ब्लॉकबस्टर फिल्में दी थीं.

4.इन फिल्मों से मिली प्रसिद्धि

इन फिल्मों से मिली प्रसिद्धि
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अक्षय कुमार को इन फिल्मों से मिली सफलता, नमस्ते लंदन (इमोशनल ड्रामा), हे बेबी (कॉमेडी), भूल भुलैया (हॉरर-कॉमेडी), वेलकम (मास कॉमेडी). इन चार फिल्मों की सफलता ने अक्षय को उस ऊंचाई पर पहुंचा दिया, जहां खान्स का जादू भी उस वक्त फीका लगने लगा था. यह एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसे आज भी तोड़ पाना नामुमकिन लगता है.
2026 तक के सफर में अक्षय ने कई उतार-चढ़ाव देखे हैं, लेकिन 'टॉयलेट: एक प्रेम कथा' जैसी सामाजिक फिल्मों से लेकर बड़े बजट की एक्शन फिल्मों तक, उन्होंने हर दौर में  अपना धाक जमाए रखा है.

TRENDING NOW

5.कौन हैं खान्स को टक्कर देने वाला ये बॉलीवुड खिलाड़ी?

कौन हैं खान्स को टक्कर देने वाला ये बॉलीवुड खिलाड़ी?
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दरअसल, हम बात कर रहे हैं अक्षय कुमार की, जिन्होंने अपने दम पर कामयाबी हासिल की है. अक्षय कुमार, बॉलीवुड के वो अकेले खिलाड़ी हैं, जिन्होंने अपने दम पर खान्स से मुकाबला किया और अपना एक ऐसा रास्ता बनाया जहां वे आज भी किंग हैं.
 

6.90s का संघर्ष और एक्शन एम्पायर

90s का संघर्ष और एक्शन एम्पायर
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अभिनेता जानते थे कि खान्स की रोमांटिक लहर के बीच अपनी जगह बनाने के लिए उन्हें कुछ अलग करना होगा. उन्होंने सुनील शेट्टी, सैफ अली खान और अजय देवगन के साथ मिलकर मल्टी-स्टारर फिल्मों की एक ऐसी श्रृंखला दी, जिसने सिंगल-स्क्रीन सिनेमा पर कब्जा कर लिया. 'मोहरा' और 'सपूत' जैसी फिल्मों ने उन्हें एक्शन आइकन बनाया, तो वहीं 'मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी' में सैफ के साथ उनकी कॉमिक टाइमिंग ने साबित किया कि वे हर रंग में माहिर हैं. इसी दौरान 'खिलाड़ी' सीरीज ने उन्हें एक ग्लोबल ब्रांड के रूप में स्थापित कर दिया.

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