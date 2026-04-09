90s का वो 'साइलेंट वारियर', जिसने सैफ-सुनील-अजय के साथ मिलकर दी खान्स को कांटे की टक्कर! 2007 में बन गया बॉलीवुड का असली 'खिलाड़ी'

1 . bollywood silent warrior who compete with ajay saif and sunil

1

बॉलीवुड में जब भी खान की बात होती है तो शाहरुख, सलमान और आमिर के दबदबे की चर्चा होती है. बॉलीवुड में इस तिकड़ी को टक्कर देने वाला कोई और नहीं था, पर एक नाम 'साइलेंट वॉरियर' की तरह जुड़ गया, जो इंडस्ट्री में पूरी मजबूती से खड़ा नजर आता है. 90 का दशक जहां चॉकलेटी हीरो और रोमांस के जादू में डूबा था, वहीं इस एक्टर ने बिना किसी गॉडफादर के एक्शन और मसाला सिनेमा के जरिए अपनी एक अलग सल्तनत खड़ी की. आइए, अब बिना देर किए इस अभिनेता के बारे में हम आपको बताते हैं.