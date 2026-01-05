हे भगवान! इस हिंदी फिल्म में हैं पूरे 72 गाने! क्या आपने कभी देखा है ऐसा सिनेमा

एंटरटेनमेंट
सुमित तिवारी | Jan 05, 2026, 02:11 PM IST
1.सबसे ज्यादा गाने वाली फिल्म
अगर आपसे पूछा जाए कि किस फिल्म में सबसे ज्यादा गाने हैं तो आपके जुबान पर 'हम आपके हैं कौन' और 'हम साथ साथ हैं' जैसी फिल्मों के नाम आएंगे. 'हम साथ साथ हैं' में 7 गाने हैं जबकि 'हम आपके हैं कौन' में 14 गाने हैं.
2.इस फिल्म में हर तरह के गाने
हम जिस फिल्म की बात कर रहे हैं इसमें 9 ठुमरी, 4 होली के गाने, 15 सामान्य गीत, 31 ग़ज़लें, 2 चौबोला, 2 छंद और 2 अन्य गाने शामिल थे. इतने सारे गानों के कारण फिल्म की लंबाई भी बहुत अधिक थी.
3.गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स
इस फिल्म में 72 गाने हैं और इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है. गानों के मामले में इस फिल्म का रिकॉर्ड आज तक कोई नहीं तोड़ पाया है. आज तक कोई भी भारतीय या विदेशी फिल्म इस रिकॉर्ड को नहीं तोड़ पाई है.
4.क्या है इस फिल्म की कहानी
इस फिल्म की कहानी एक न्यायप्रिय राजा के बारे में थी. देवताओं की परीक्षा के दौरान, उसकी मुलाकात एक गरीब महिला के रूप में एक परी से होती है और राजा को उससे प्यार हो जाता है. अब, इस फिल्म का नाम क्या है? आप इसे जानने के लिए उत्सुक होंगे.
5.क्या था इस फिल्म का नाम
इस फिल्म का नाम इंद्रसभा है. 1932 में रिलीज हुई यह फिल्म उर्दू नाटककार आगा हसन अमानत के प्रसिद्ध उर्दू नाटक पर आधारित है. चूंकि मूल नाटक संगीतमय था, इसलिए फिल्म भी उसी तर्ज पर बनाई गई थी. फिल्म का निर्देशन जे.जे. मदन ने किया था.