UP Panchayat Chunav 2026: पुराने आरक्षण के आधार पर होंगे यूपी पंचायत चुनाव! योगी सरकार ने खुद दिया सिंग्नल

किस करवट सोने से हार्ट अटैक का खतरा होता है कम? सीने पर दबाव पड़ेगा कम और ब्लड सर्कुलेशन रहेगा सही

हे भगवान! इस हिंदी फिल्म में हैं पूरे 72 गाने! क्या आपने कभी देखा है ऐसा सिनेमा

दुनिया के किस देश को कहते हैं Land of Black Gold? जानें क्यों मिला यह अनोखा नाम

बॉक्स ऑफिस की धुरंधर बनेंगी दीपिका पादुकोण, 2026 में इन 6 सुपरहिट फिल्मों से तहलका मचाने को तैयार है 'मस्तानी'

एंटरटेनमेंट

हे भगवान! इस हिंदी फिल्म में हैं पूरे 72 गाने! क्या आपने कभी देखा है ऐसा सिनेमा

क्या आपने 72 गानों वाली यह फिल्म भारतीय फिल्म देखी है. सुनने में जरा अजीब सा लग सकता है लेकिन ये बात पूरी तरह से सच है, आज हम आपको एक ऐसी फिल्म के बारे में बताने जा रहे हैं जिमसे 72 गाने हैं.

सुमित तिवारी | Jan 05, 2026, 02:11 PM IST

1.सबसे ज्यादा गाने वाली फिल्म

सबसे ज्यादा गाने वाली फिल्म
1

अगर आपसे पूछा जाए कि किस फिल्म में सबसे ज्यादा गाने हैं तो आपके जुबान पर 'हम आपके हैं कौन' और 'हम साथ साथ हैं' जैसी फिल्मों के नाम आएंगे. 'हम साथ साथ हैं' में 7 गाने हैं जबकि 'हम आपके हैं कौन' में 14 गाने हैं.

2.इस फिल्म में हर तरह के गाने

इस फिल्म में हर तरह के गाने
2

हम जिस फिल्म की बात कर रहे हैं इसमें 9 ठुमरी, 4 होली के गाने, 15 सामान्य गीत, 31 ग़ज़लें, 2 चौबोला, 2 छंद और 2 अन्य गाने शामिल थे. इतने सारे गानों के कारण फिल्म की लंबाई भी बहुत अधिक थी.

3.गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स

गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स
3

इस फिल्म में 72 गाने हैं और इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है. गानों के मामले में इस फिल्म का रिकॉर्ड आज तक कोई नहीं तोड़ पाया है. आज तक कोई भी भारतीय या विदेशी फिल्म इस रिकॉर्ड को नहीं तोड़ पाई है.

4.क्या है इस फिल्म की कहानी

क्या है इस फिल्म की कहानी
4

इस फिल्म की कहानी एक न्यायप्रिय राजा के बारे में थी. देवताओं की परीक्षा के दौरान, उसकी मुलाकात एक गरीब महिला के रूप में एक परी से होती है और राजा को उससे प्यार हो जाता है. अब, इस फिल्म का नाम क्या है? आप इसे जानने के लिए उत्सुक होंगे.

5.क्या था इस फिल्म का नाम

क्या था इस फिल्म का नाम
5

इस फिल्म का नाम इंद्रसभा है. 1932 में रिलीज हुई यह फिल्म उर्दू नाटककार आगा हसन अमानत के प्रसिद्ध उर्दू नाटक पर आधारित है. चूंकि मूल नाटक संगीतमय था, इसलिए फिल्म भी उसी तर्ज पर बनाई गई थी. फिल्म का निर्देशन जे.जे. मदन ने किया था.

