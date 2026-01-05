हे भगवान! इस हिंदी फिल्म में हैं पूरे 72 गाने! क्या आपने कभी देखा है ऐसा सिनेमा

4 . क्या है इस फिल्म की कहानी

4

इस फिल्म की कहानी एक न्यायप्रिय राजा के बारे में थी. देवताओं की परीक्षा के दौरान, उसकी मुलाकात एक गरीब महिला के रूप में एक परी से होती है और राजा को उससे प्यार हो जाता है. अब, इस फिल्म का नाम क्या है? आप इसे जानने के लिए उत्सुक होंगे.