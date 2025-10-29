कभी वेटर का काम करता था ये एक्टर, 44 की उम्र में किया था डेब्यू, आज है करोड़ों का मालिक
एंटरटेनमेंट
सुमित तिवारी | Oct 29, 2025, 09:47 PM IST
1.महीने की कमाई 105 रुपये
कभी वेटर का काम करने वाले इस शख्स को महीने में सिर्फ 105 रुपये कमाई मिलती थी, लेकिन जब एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा तो अधेड़ उम्र में ही झंडे गाड़ दिए.
2.बोमन ईरानी
हम बात कर रहे हैं बोमन ईरानी की. जिनकी शुरुआती लाइफ कैमरे की चकाचौंध से कोसों दूर थी. बचपन में उन्हें डिस्लेक्सिया की बीमारी थी. उन्हें पढ़ने और मैथ समझने में काफी दिक्कत होती थी.
3.पिता का देहांत
उनके जन्म से पहले ही उनके पिता का देहांत हो गया था. उनकी मां ने घर संभाला. गुजराती स्नैक्स की दुकान चलाई और किसी तरह बच्चों की परवरिश की.
4.वेटर का काम
बोमन ईरानी ने ताज होटल में वेटर का काम किया, उस समय उन्हें 105 रुपये सैलरी मिलती थी. वो लोगों को खाना पसोसने का काम किया करते थे.
5.संघर्ष
बोमन ईरानी और उनके परिवार ने बहुत संघर्ष किया. कर्ज में भी डूबे. पर किसे पता था कि आधी उम्र बीत जाने के बाद उनकी किस्मत पलटी खाएगी.