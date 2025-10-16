70 के दशक में टॉपलेस सीन करके मचा दिया था तहलका, खूबसूरती पर बड़े सितारे तो ठीक रतन टाटा भी हो गए थे फिदा

ये है दुनिया का सबसे पावरफुल पासपोर्ट वाला देश, अमेरिका टॉप-10 से बाहर, जानें भारत-पाकिस्तान की रैंकिंग
एंटरटेनमेंट
सुमित तिवारी | Oct 16, 2025, 04:34 PM IST
1.खूबसूरती और शानदार अभिनय
उनकी खूबसूरती और शानदार अभिनय उन्हें बॉलीवुड की अलग पहचान दिलाने में मददगार साबित हुआ उन्होंने अपने करियर की शुरुआत हॉलीवुड की एक फिल्म से की थी, जो भारत में बनी थी.
2.लुधियाना में हुआ जन्म
सिमी ग्रेवाल का जन्म 17 अक्टूबर 1947 को लुधियाना में हुआ था. उनके पिता भारतीय सेना के ब्रिगेडियर थे, बचपन से ही उन्हें अभिनय का शौक था, लेकिन परिवार वालों ने उनकी पढ़ाई को सबसे ज्यादा महत्व दिया.
3.1962 पहली फिल्म
उनकी पहली फिल्म 1962 में आई, जिसका नाम था 'टार्जन गोज टू इंडिया'. यह एक हॉलीवुड फिल्म थी, इस फिल्म में सिमी के साथ फिरोज खान भी थे.
4.हिंदी फिल्मों में किया काम
'टार्जन गोज टू इंडिया' के बाद उन्होंने हिंदी फिल्मों में भी काम करना शुरू किया. उनकी कुछ खास फिल्मों में 'मेरा नाम जोकर', 'नमक हराम', 'सिद्धार्थ', 'कर्ज', 'नसीब', और 'इंसाफ का तराजू' शामिल हैं.
5.बोल्डनेस और आत्मविश्वास
खास बात यह थी कि सिमी ने अपनी फिल्मों में ऐसे किरदार निभाए जो उस दौर की अन्य अभिनेत्रियों से अलग थे. वे अपनी बोल्डनेस और आत्मविश्वास के लिए जानी गईं, खासकर फिल्म 'मेरा नाम जोकर' में उनके एक टॉपलेस सीन ने उस समय खूब चर्चा बटोरी थी.
6.रतन टाटा के साथ अफेयर
सिमी ग्रेवाल रतन टाटा के साथ अफेयर को लेकर भी काफी चर्चा में रही. खबर ये भी थी कि दोनों के बीच काफी गहरा रिश्ता भी था.