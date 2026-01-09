FacebookTwitterYoutubeInstagram
HomePhotos

एंटरटेनमेंट

'द राजासाब' से पहले कैसा रहा बाहुबली प्रभास की 5 फिल्मों का हाल, इस फिल्म ने की थी सबसे ज्यादा कमाई

रिबेल स्टार प्रभास की फिल्म 'द राजासाब' 9 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. सुपरस्टार अपनी नई रोमांटिक हॉरर कॉमेडी फिल्म 'द राजदासाब' को लेकर जबरदस्त चर्चा में बने हुए हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इससे पहले उनकी 5 फिल्में का क्या हाल रहा है.

सुमित तिवारी | Jan 09, 2026, 09:40 AM IST

1.रोमांटिक हॉरर कॉमेडी

रोमांटिक हॉरर कॉमेडी
1

प्रभास की इस रोमांटिक हॉरर कॉमेडी फिल्म 'द राजदासाब' को लेकर लोगों से फिलहाल तो मिले जुले रिव्यू मिल रहे है. निधि अग्रवाल, रिद्धि कुमार और मालविका मोहनन भी नजर आएंगे.

2.2025 में दो फिल्में

2025 में दो फिल्में
2

प्रभास की साल 2025 में दो फिल्में रिलीज हुई थी, जिसमें 'बाहुबली द एपिक' और 'कन्नप्पा' शामिल है, इसमें से कनप्पा तो बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिर गई.

3.कल्कि 2898 एडीआई

कल्कि 2898 एडीआई
3

वहीं, 2024 में कल्कि 2898 एडी आई, जो ब्लॉकबस्टर रही. इसमें अमिताभ बच्चन, कमल हासन, दीपिका पादुकोण और दिशा पटानी थीं.

4.बिग बजट फिल्में

बिग बजट फिल्में
4

साल 2023 में प्रभास की दो बिग बजट फिल्में सिनेमाघरों में रिलीज हुई, जिसमें 'आदिपुरुष' और 'सालार पार्ट 1- सीजफायर' है, जहां सालार सुपरहिट हुई तो वहीं आदिपुरुष अपनी कहानी से लेकर खराब डायलॉग्स की वजह से बुरी तरह ट्रोल हुई.

5.2 ब्लॉकबस्टर दो फ्लॉप

2 ब्लॉकबस्टर दो फ्लॉप
5

भले ही इसने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन किया हो. इन तीन सालों में प्रभास ने 2 ब्लॉकबस्टर, 2 फ्लॉप और एक सुपरहिट दी है.

6.द राजासाब

द राजासाब
6

अब ये देखना दिलचस्प होगा कि लोगों से द राजासाब को कैसा रिएक्शन मिलता है. 'द राजासाब' मारुति द्वारा लिखित और निर्देशित एक तेलुगु-भाषा रोमांटिक हॉरर कॉमेडी फिल्म है, इस फिल्म को पीपल मीडिया फैक्ट्री द्वारा निर्देशित किया गया है.

