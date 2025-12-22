भारत की टॉप 6 फिल्में जिन्हें बनाने में लगा अंधा पैसा, इनमें से एक मूवी का बजट है 1300 करोड़

नेशनल हेराल्ड केस में ED की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सोनिया, राहुल गांधी और बाकी आरोपियों को नोटिस जारी किया | यूपी- विधानसभा में सीएम योगी के संबोधन पर हंगामा, समाजवादी पार्टी ने वॉक आउट किया | कोडीन कफ सिरप से जुड़ी बड़ी खबर, मामले में गठित जांच कमेटी ने रिपोर्ट सौंपी, CM योगी को सौंपी गई रिपोर्ट
एंटरटेनमेंट
सुमित तिवारी | Dec 22, 2025, 12:08 PM IST
1.कल्कि
इस लिस्ट में पहला नंबर साल 2024 में रिलीज हुई फिल्म कल्कि है. इस फिल्म का बजट 600 करोड़ रुपये था. इस फिल्म में प्रभास और अमिताभ बच्चन भी नजर आए थे.
2.2.0
इसके बाद दूसरा नंबर साल 2018 में रिलीज हुई अक्षय कुमार की फिल्म 2.0 है. इस फिल्म का बजट 570 करोड़ रुपये था.
3.आरआरआर
इसके बाद अगली फिल्म आरआरआर है. इस फिल्म का निर्देशन एस एस राजामौली ने किया था. 2022 में रिलीज हुई इस फिल्म का बजट 550 करोड़ था.
4.अदिपुरुष 3डी
रामायण की कहानी पर आधारित ये फिल्म साल 2023 में रिलीज हुई थी. इस फिल्म का बजट 500 करोड़ रुपये था. इस फिल्म की आईएडी रेटिंग 2.7 की हैं.
5.पुष्पा: द रूल
साल 2024 में रिलीज हुई पुष्पा: द रूल का बजट 500 करोड़ था। इसकी आईएमडीबी रेटिंग 6.3 है.
6.वाराणसी
एसएस राजामौली द्वारा निर्देशित अपकमिंग फिल्म 'वाराणसी' जो 2027 में रिलीज हो सकती है. इस फिल्म का बजट 1300 करोड़ रुपये बताया जा राह है.