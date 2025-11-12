Govinda Net Worth: कितनी संपत्ति के मालिक है ‘हीरो नंबर 1’, लग्जरी कारों के भी हैं शौकीन

3 . दो घर

3

गोविंदा के पास मुंबई में दो घर हैं, एक जुहू के केडिया पार्क में और दूसरा मड आईलैंड में है. अभी इन संपत्तियों की कीमत लगभग 16 करोड़ रुपये है. इसके अलावा गोविंदा रियल स्टेट में भी इन्वेस्ट करते हैं.

