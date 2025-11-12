FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

विस्फोटक के लिए बिरयानी था कोडवर्ड, 'दावत के लिए बिरयानी तैयार है' | दिल्ली ब्लास्ट अपडेटः आतंकियों की योजना नई दिल्ली में BJP मुख्यालय रूट पर विस्फोट करने की थी, लाल किले के पास गलती से ब्लास्ट हुआ

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
क्या राशिद खान ने कर ली दूसरी शादी? खूबसूरत महिला के साथ फोटो वायरल होने के बाद क्रिकेटर ने किया खुलासा

क्या राशिद खान ने कर ली दूसरी शादी? खूबसूरत महिला के साथ फोटो वायरल होने के बाद क्रिकेटर ने किया खुलासा

UP Board Exam Date 2026: यूपी बोर्ड ने बदली 10वीं-12वीं बोर्ड परीक्षाओं की डेट शीट, यहां चेक करें पूरा शेड्यूल

यूपी बोर्ड ने बदली 10वीं-12वीं बोर्ड परीक्षाओं की डेट शीट, यहां चेक करें पूरा शेड्यूल

UPSC Mains Result 2025: यूपीएससी ने जारी किया सिविल सेवा परीक्षा मेन्स का रिजल्ट, यहां से डाउनलोड करें PDF

यूपीएससी ने जारी किया सिविल सेवा परीक्षा मेन्स का रिजल्ट, यहां से डाउनलोड करें PDF

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Govinda Net Worth: कितनी संपत्ति के मालिक है ‘हीरो नंबर 1’, लग्जरी कारों के भी हैं शौकीन

Govinda Net Worth: कितनी संपत्ति के मालिक है ‘हीरो नंबर 1’, लग्जरी कारों के भी हैं शौकीन

Numerology: इन तारीखों में जन्में लोगों पर किस्मत रहती है मेहरबान, रहस्यों से भरा होता है जीवन

इन तारीखों में जन्में लोगों पर किस्मत रहती है मेहरबान, रहस्यों से भरा होता है जीवन

Bollywood Stars Death Rumours: धर्मेंद्र ही नहीं इन स्टार्स के निधन की भी उड़ चुकी है अफवाह

Bollywood Stars Death Rumours: धर्मेंद्र ही नहीं इन स्टार्स के निधन की भी उड़ चुकी है अफवाह

HomePhotos

एंटरटेनमेंट

Govinda Net Worth: कितनी संपत्ति के मालिक है ‘हीरो नंबर 1’, लग्जरी कारों के भी हैं शौकीन

बॉलीवुड एक्टर गोविंदा के फैन्स के लिए एक हैरान कर देने वाली खबर ये है अचानक उनकी तबीयत बिगड़ने के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है. जहां डॉक्टरों की देख-रेख में इलाज जारी है. फिलहाल उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है. इस लेख में हम आपको बताएंगे कि गोविंदा की कुल संपत्ति कितनी है. 

सुमित तिवारी | Nov 12, 2025, 12:32 PM IST

1.कुल संपत्ति

कुल संपत्ति
1

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गोविंदा की कुल संपत्ति 18 मिलियन डॉलर यानी 150 करोड़ रुपये के करीब है. बता दें कि गोविंदा की इनकम कई स्त्रोतों से आती है.

Advertisement

2.इनकम सोर्स

इनकम सोर्स
2

इनकम सोर्स में उनका सफल फिल्मी करियर, ब्रांड विज्ञापन और रियल एस्टेट निवेश शामिल हैं. गोविंदा की सालाना कमाई करीब 12 करोड़ रुपये बताई जाती है.

3.दो घर

दो घर
3

गोविंदा के पास मुंबई में दो घर हैं, एक जुहू के केडिया पार्क में और दूसरा मड आईलैंड में है. अभी इन संपत्तियों की कीमत लगभग 16 करोड़ रुपये है.  इसके अलावा गोविंदा रियल स्टेट में भी इन्वेस्ट करते हैं. 
 

4.कर कलेक्शन

कर कलेक्शन
4

गोविंदा के पास लग्जरी कारों का कलेक्शन है. उनके पास हुंडई क्रेटा, टोयोटा फॉर्च्यूनर, फोर्ड एंडेवर, मर्सिडीज C220D और मर्सिडीज बेंज GLC जैसी गाड़ियां शामिल हैं.

TRENDING NOW

5.कमाई का बड़ा रास्ता    

कमाई का बड़ा रास्ता    
5

जानकारी के मुताबिक उनकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा ब्रांड एंडोर्समेंट से आता है, जहां वह कथित तौर पर प्रति डील लगभग 2 करोड़ रुपये चार्ज करते हैं. 

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
क्या राशिद खान ने कर ली दूसरी शादी? खूबसूरत महिला के साथ फोटो वायरल होने के बाद क्रिकेटर ने किया खुलासा
क्या राशिद खान ने कर ली दूसरी शादी? खूबसूरत महिला के साथ फोटो वायरल होने के बाद क्रिकेटर ने किया खुलासा
UP Board Exam Date 2026: यूपी बोर्ड ने बदली 10वीं-12वीं बोर्ड परीक्षाओं की डेट शीट, यहां चेक करें पूरा शेड्यूल
यूपी बोर्ड ने बदली 10वीं-12वीं बोर्ड परीक्षाओं की डेट शीट, यहां चेक करें पूरा शेड्यूल
UPSC Mains Result 2025: यूपीएससी ने जारी किया सिविल सेवा परीक्षा मेन्स का रिजल्ट, यहां से डाउनलोड करें PDF
यूपीएससी ने जारी किया सिविल सेवा परीक्षा मेन्स का रिजल्ट, यहां से डाउनलोड करें PDF
क्या IPL 2026 में बदल जाएगा RCB का होम ग्राउंड! टी20 वर्ल्ड कप से भी बाहर हुआ ये मैदान
क्या IPL 2026 में बदल जाएगा RCB का होम ग्राउंड! टी20 वर्ल्ड कप से भी बाहर हुआ ये मैदान
Delhi AQI:दिल्ली NCR की हवा में घुला जहर, स्कूल बंद, WFH का ऐलान, 400 पार पहुंचा AQI
Delhi Pollution: दिल्ली NCR की हवा में घुला जहर, स्कूल बंद, WFH का ऐलान, 400 पार पहुंचा AQI
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Govinda Net Worth: कितनी संपत्ति के मालिक है ‘हीरो नंबर 1’, लग्जरी कारों के भी हैं शौकीन
Govinda Net Worth: कितनी संपत्ति के मालिक है ‘हीरो नंबर 1’, लग्जरी कारों के भी हैं शौकीन
Numerology: इन तारीखों में जन्में लोगों पर किस्मत रहती है मेहरबान, रहस्यों से भरा होता है जीवन
इन तारीखों में जन्में लोगों पर किस्मत रहती है मेहरबान, रहस्यों से भरा होता है जीवन
Bollywood Stars Death Rumours: धर्मेंद्र ही नहीं इन स्टार्स के निधन की भी उड़ चुकी है अफवाह
Bollywood Stars Death Rumours: धर्मेंद्र ही नहीं इन स्टार्स के निधन की भी उड़ चुकी है अफवाह
इन 5 जगहों पर जाकर होगा स्वर्ग जैसा एहसास, मरने से पहले जरूर करें पवित्र स्थानों के दर्शन
इन 5 जगहों पर जाकर होगा स्वर्ग जैसा एहसास, मरने से पहले जरूर करें पवित्र स्थानों के दर्शन
Personal Loan: सिबिल स्कोर के अलावा इन 5 कारणों से भी रिजेक्ट हो सकता है आपका पर्सनल लोन
सिबिल स्कोर के अलावा इन 5 कारणों से भी रिजेक्ट हो सकता है आपका पर्सनल लोन
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE