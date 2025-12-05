कितनी अमीर हैं T-series के मालिक भूषण कुमार की पत्नी, जानिए दिव्या खोसला के नेटवर्थ और कार कलेक्शन?

दिल्ली से इंडिगो की सभी उड़ानें रद्द की गईं, एयरपोर्ट ने जारी की एडवाइजरी | DGCA ने वीकली ऑफ का फैसला वापस लिया, वीकली ऑफ की जगह लीव नहीं लगा सकते | इंडिगो संकट के बाद फैसला वापस लिया, पायलट के रेस्ट के घंटे पहले की तरह रहेंगे | पीएम मोदी के साथ बातचीत के बाद पुतिन ने साफ किया, भारत को बिना रोक-टोक के तेल देंगे | द्विपक्षीय बैठक के बाद राष्ट्रपति पुतिन का बयान- सुरक्षा और अर्थव्यवस्था पर बात हुई, भारत को फ्यूल की सप्लाई जारी रहेगी, रूस भारतीय सेना के आधुनिकीकरण में भी सहयोग देगा | पुतिन के साथ बातचीत के बाद पीएम मोदी का बयान- भारत-रूस में कई दशक से ऐतिहासिक संबंध, आर्थिक मजबूती दोनों देशों का लक्ष्य, आतंक के खिलाफ लड़ाई में दोनों देश साथ | इंडिगो संकट पर सरकार गंभीर, नागर विमानन मंत्रालय ने मॉनिटरिंग के लिए अलग कंट्रोल रूम बनाया, एयरलाइंस की रियल टाइम अपडेट, किरायों पर निगरानी
एंटरटेनमेंट
सुमित तिवारी | Dec 05, 2025, 01:55 PM IST
1.2005 में की थी शादी
भूषण कुमार और दिव्या खोसला की शादी साल 2005 में हुई थी. बता दे कि भूषन कुमार टी सीरीज के मालिक है. इस कंपनी के फाउंडर गुलशन कुमार थे और इन्होंने टी-सीरीज नोएडा में खोली थी. आज इस कंपनी की वैल्यू 4 हजार करोड़ रुपये से भी ज्यादा हैं.
2.प्रॉपर्टी
टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार, दिव्या खोसला की अपनी प्रॉपर्टी 206 करोड़ के आस-पास है. वे फिल्म प्रोड्यूर भी है. इतना ही ब्रांड एंडोर्समेंट और निर्देशन से भी दिव्या पैसा कमाती है.
3.दिव्या की मंथली इनकम
खबरों की माने तो दिव्या की मंथली इनकम 24 करोड़ रुपये के करीब है. और वो एक लग्जरी लाइफस्टाइल जीती हैं. दिव्या को लग्जरी गाड़ियों में भी घूमने का शौक हैं.
4.कार कलेक्शन
उनके कार कलेक्शन में ऑडी ए8एल, रोल्स रॉयस कुलिनन और बेंटली फ्लाइंग स्पर जैसी कारें शामिल हैं. साथ ही दिव्या खोसला के पिता का दिल्ली में प्रिटिंग प्रेस है.
5.करियर
अगर इनके करियर की बात करें तो दिव्या ने खोसला ने यारियां (2014), क्लास ऑफ 2013 और सनम रे जैसी फिल्मों का निर्देशन किया है. वहीं उन्होंने यारियां 2, सत्यमेव जयते 2, सत्यमेव, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों जैसी फिल्मों में नजर आ चुकी हैं.