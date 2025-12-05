FacebookTwitterYoutubeInstagram
कितनी अमीर हैं T-series के मालिक भूषण कुमार की पत्नी, जानिए दिव्या खोसला के नेटवर्थ और कार कलेक्शन?

टी-सीरीज के मालिक भूषण कुमार की पत्नी दिव्या खोसला कुमार एक भारतीय अभिनेत्री और फिल्म डायरेक्टर, प्रोड्यूसर है. वह बेहद सुंदर है. उन्होंने एक्टिंग के साथ कई म्यूजिक वीडियोज में भी काम किया है लेकिन क्या आप जातने है कि उनकी नेटवर्थ कितनी है और उनके पास कितनी कारें हैं. 

सुमित तिवारी | Dec 05, 2025, 01:55 PM IST

1.2005 में की थी शादी

2005 में की थी शादी
1

भूषण कुमार और दिव्या खोसला की शादी साल 2005 में हुई थी. बता दे कि भूषन कुमार टी सीरीज के मालिक है. इस कंपनी के फाउंडर गुलशन कुमार थे और इन्होंने टी-सीरीज नोएडा में खोली थी. आज इस कंपनी की वैल्यू 4 हजार करोड़ रुपये से भी ज्यादा हैं. 

2.प्रॉपर्टी

प्रॉपर्टी
2

टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार, दिव्या खोसला की अपनी प्रॉपर्टी 206 करोड़ के आस-पास है. वे फिल्म प्रोड्यूर भी है. इतना ही ब्रांड एंडोर्समेंट और निर्देशन से भी दिव्या पैसा कमाती है. 

3.दिव्या की मंथली इनकम

दिव्या की मंथली इनकम
3

खबरों की माने तो दिव्या की मंथली इनकम 24 करोड़ रुपये के करीब है. और वो एक लग्जरी लाइफस्टाइल जीती हैं. दिव्या को लग्जरी गाड़ियों में भी घूमने का शौक हैं. 

4.कार कलेक्शन

कार कलेक्शन
4

उनके कार कलेक्शन में ऑडी ए8एल, रोल्स रॉयस कुलिनन और बेंटली फ्लाइंग स्पर जैसी कारें शामिल हैं. साथ ही दिव्या खोसला के पिता का दिल्ली में प्रिटिंग प्रेस है.

5.करियर

करियर
5

अगर इनके करियर की बात करें तो दिव्या ने खोसला ने यारियां (2014), क्लास ऑफ 2013 और सनम रे जैसी फिल्मों का निर्देशन किया है. वहीं उन्होंने यारियां 2, सत्यमेव जयते 2, सत्यमेव, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों जैसी फिल्मों में नजर आ चुकी हैं.

