HomePhotos

एंटरटेनमेंट

Dhurandhar तो ट्रेलर है अभी पिक्चर बाकी है बॉस! आगे Box office पर दस्तक देगी ये 5 स्पाई मूवीज, जानें कब होगी रिलीज?

हाल ही में आदित्य धर की फिल्म धुरंधर की धमाकेदार ट्रेलर रिलीज हुआ है. इस फिल्म में रणवीर सिंह के साथ अक्षय खन्ना, संजय दत्त, आर माधवान भी नजर आने वाले हैं. लेकिन क्या आप जातने है कि धुरंधर के अलावा और भी 5 स्पाई थ्रिलर मूवी आने वाली हैं. 

सुमित तिवारी | Nov 21, 2025, 08:13 AM IST

1.पहला नाम

पहला नाम
1

आने वाले दिनों में रिलीज होने वाली स्पाई थ्रिलर मूवीज में सबसे पहला नाम धुरंधर का है. ये फिल्म इसी साल 5 दिसंबर को रिलीज होने वाली हैं. हाल ही में इस फिल्म का ट्रेलर आया है, जिसे दर्शकों ने खूब सराहा है.
 

2.जी-2

जी-2
2

इसके बाद लिस्ट में दूसरा नंबर है 'जी-2' का. एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म 'जी 2' में वामिका गब्बी, इमरान हाशमी, मुरली शर्मा, सुप्रिया यारलागड्डा और मधु शालिनी लीड रोल में नजर आने वाले हैं. फिल्म 1 मई, 2026 को रिलीज होगी.

3.अल्फा

अल्फा
3

तीसरा नाम है 'अल्फा', YRF की अगली स्पाई यूनिवर्स की फिल्म 'अल्फा' की रिलीज डेट 17 अप्रैल 2026 है. इस फिल्म में आलिया भट्ट और शरवरी वाघ लीड हीरोइन हैं. 

4.पठान 2

पठान 2
4

साल 2023 में आई शाहरुख खान की फिल्म 'पठान' सुपरहिट साबित हुई थी. अब इस फिल्म के सीक्वल पर काम चलो रहा है. फिल्म में एक बार फिर शाहरुख अपना एक्शन अवतार दिखाने वाले हैं. फिल्म की रिलीज डेट अभी कंन्फर्म नहीं है. 

5.टाइगर वर्सेज पठान

टाइगर वर्सेज पठान
5

इस फिल्म में सलमान खान और शाहरुख खान एक साथ नजर आएंगे. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी इस फिल्म पर काम चल रहा है. हालांकि फिल्म की रिलीज को लेकर अभी कोई घोषणा नहीं की गई है.

