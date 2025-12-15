धुरंधर के मेजर इकबाल ने 14 साल छोटी गर्लफ्रेंड से की सगाई, पहले से ही हैं दो बच्चे, देखें अर्जुन रामपाल की मंगेतर की तस्वीरें

एंटरटेनमेंट
सुमित तिवारी | Dec 15, 2025, 12:28 PM IST
1.गैब्रिएला डेमेट्रियड्स से सगाई
दरअसल हाल में एक पॉडकास्ट में अर्जुन रामपान ने बताया है कि उन्होंने गर्लफ्रेंड गैब्रिएला डेमेट्रियड्स से सगाई कर ली है. इसके बाद सोशल मीडिया पर फैंस और सेलेब्स उन्हें बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं.
2.मॉडल मेहर जेसिया से शादी
53 वर्षीय एक्टर ने पहले मॉडल मेहर जेसिया से शादी की थी. लेकिन कपल ने साल 2019 में तलाक ले लिया है. इन दोनों के दो बेटियां महिका रामपाल और मायरा रामपाल भी है.
3.गैब्रिएला डेमेट्रियड्स का जन्म
गैब्रिएला डेमेट्रियड्स का जन्म साउथ अफ्रीका में हुआ है और वह वहीं पली-बढ़ी है. उन्होंने 16 साल की उम्र मॉडलिंग शुरू कर दी इतना ही नहीं बाद में उन्होंने फैशन डिजाइन के कदम रखा.
4.म्यूजिक वीडियो
इसके अलावा म्यूजिक वीडियो और फिल्मों में भी वह नजर आ चुकी हैं. जबकि उनका खुद का एक क्लोदिंग ब्रांड भी है. बता दें कि अर्जुन रामपाल और गैब्रिएला की मुलाकात 2018 में हुई थी. कुछ ही महीनों बाद दोनों ने डेटिंग करना शुरू कर दिया.
5.'अरिक' का स्वागत
उन्होंने 2019 में बेटे 'अरिक' का स्वागत किया था. जबकि 4 साल बाद वह दूसरे बेटे के पेरेंट्स बने, जिसकी तस्वीरें और वीडियो कपल शेयर करते रहते हैं.