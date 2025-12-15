FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

MNREGA को खत्म कर ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के लिए नया कानून बनाएगी सरकार, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान लोकसभा में पेश करेंगे बिल | गोवा नाइट क्लब हादसे से जुड़ी बड़ी खबर, लूथरा ब्रदर्स को थाईलैंड से भारत लाने की तैयारी तेज, पुलिस के मुताबिक मंगलवार शाम तक भारत वापसी संभव

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
AILET 2026 Answer Key Released: AILET 2026 की आंसर की nationallawuniversitydelhi.in पर जारी, 16 दिसंबर तक करें ऑनलाइन ऑब्जेक्शन

AILET 2026 की आंसर की जारी, 16 दिसंबर तक करें ऑनलाइन ऑब्जेक्शन

'शुभमन पर भरोसा रखना चाहिए, वो...' अफ्रीका के खिलाफ गिल के खराब फॉर्म पर Abhishek Sharma का बड़ा बयान

'शुभमन पर भरोसा रखना चाहिए, वो...' अफ्रीका के खिलाफ गिल के खराब फॉर्म पर Abhishek Sharma का बड़ा बयान

KVS Recruitment 2025: केंद्रीय विद्यालय में टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट पर बंपर भर्तियां, जानें कौन भर सकता है फॉर्म

केंद्रीय विद्यालय में टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट पर बंपर भर्तियां, जानें कौन भर सकता है फॉर्म

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
दुनिया का एकमात्र चलने वाला पेड़, जानें इन दावों में कितनी है साइंटिफिक सच्चाई

दुनिया का एकमात्र चलने वाला पेड़, जानें इन दावों में कितनी है साइंटिफिक सच्चाई

धुरंधर के मेजर इकबाल ने 14 साल छोटी गर्लफ्रेंड से की सगाई, पहले से ही हैं दो बच्चे, देखें अर्जुन रामपाल की मंगेतर की तस्वीरें

धुरंधर के मेजर इकबाल ने 14 साल छोटी गर्लफ्रेंड से की सगाई, पहले से ही हैं दो बच्चे, देखें अर्जुन रामपाल की मंगेतर की तस्वीरें

Homemade Face Pack: घर बैठे ओट्स से ऐसे बानएं नेचुरल फेस पैक, ग्लोइंग स्किन के लिए पार्लर में नहीं करना पड़ेगा खर्च

Homemade Face Pack: घर बैठे ओट्स से ऐसे बानएं नेचुरल फेस पैक, ग्लोइंग स्किन के लिए पार्लर में नहीं करना पड़ेगा खर्च

HomePhotos

एंटरटेनमेंट

धुरंधर के मेजर इकबाल ने 14 साल छोटी गर्लफ्रेंड से की सगाई, पहले से ही हैं दो बच्चे, देखें अर्जुन रामपाल की मंगेतर की तस्वीरें

हाल ही में रिलीज हुई धुरंधर में अर्जुन रामपाल ने मेजर इकबाल का किरदार निभाया था, इन दिनों में वह बहुत चर्चा में हैं. हालांकि इसका कारण धुरंधर फिल्म नहीं बल्कि कुछ और है.

सुमित तिवारी | Dec 15, 2025, 12:28 PM IST

1.गैब्रिएला डेमेट्रियड्स से सगाई

गैब्रिएला डेमेट्रियड्स से सगाई
1

दरअसल हाल में एक पॉडकास्ट में अर्जुन रामपान ने बताया है कि उन्होंने गर्लफ्रेंड गैब्रिएला डेमेट्रियड्स से सगाई कर ली है. इसके बाद सोशल मीडिया पर फैंस और सेलेब्स उन्हें बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं.

Advertisement

2.मॉडल मेहर जेसिया से शादी

मॉडल मेहर जेसिया से शादी
2

53 वर्षीय एक्टर ने पहले मॉडल मेहर जेसिया से शादी की थी. लेकिन कपल ने साल 2019 में तलाक ले लिया है. इन दोनों के दो बेटियां महिका रामपाल और मायरा रामपाल भी है.

3.गैब्रिएला डेमेट्रियड्स का जन्म

गैब्रिएला डेमेट्रियड्स का जन्म
3

गैब्रिएला डेमेट्रियड्स का जन्म साउथ अफ्रीका में हुआ है और वह वहीं पली-बढ़ी है. उन्होंने 16 साल की उम्र मॉडलिंग शुरू कर दी इतना ही नहीं बाद में उन्होंने फैशन डिजाइन के कदम रखा.

4.म्यूजिक वीडियो

म्यूजिक वीडियो
4

इसके अलावा म्यूजिक वीडियो और फिल्मों में भी वह नजर आ चुकी हैं. जबकि उनका खुद का एक क्लोदिंग ब्रांड भी है. बता दें कि अर्जुन रामपाल और गैब्रिएला की मुलाकात 2018 में हुई थी. कुछ ही महीनों बाद दोनों ने डेटिंग करना शुरू कर दिया.

TRENDING NOW

5.'अरिक' का स्वागत

'अरिक' का स्वागत
5

उन्होंने 2019 में बेटे 'अरिक' का स्वागत किया था. जबकि 4 साल बाद वह दूसरे बेटे के पेरेंट्स बने, जिसकी तस्वीरें और वीडियो कपल शेयर करते रहते हैं.

 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
दुनिया का एकमात्र चलने वाला पेड़, जानें इन दावों में कितनी है साइंटिफिक सच्चाई
दुनिया का एकमात्र चलने वाला पेड़, जानें इन दावों में कितनी है साइंटिफिक सच्चाई
धुरंधर के मेजर इकबाल ने 14 साल छोटी गर्लफ्रेंड से की सगाई, पहले से ही हैं दो बच्चे, देखें अर्जुन रामपाल की मंगेतर की तस्वीरें
धुरंधर के मेजर इकबाल ने 14 साल छोटी गर्लफ्रेंड से की सगाई, पहले से ही हैं दो बच्चे, देखें अर्जुन रामपाल की मंगेतर की तस्वीरें
Homemade Face Pack: घर बैठे ओट्स से ऐसे बानएं नेचुरल फेस पैक, ग्लोइंग स्किन के लिए पार्लर में नहीं करना पड़ेगा खर्च
Homemade Face Pack: घर बैठे ओट्स से ऐसे बानएं नेचुरल फेस पैक, ग्लोइंग स्किन के लिए पार्लर में नहीं करना पड़ेगा खर्च
दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? वर्ल्ड में कितने हिंदू हैं और पहले-दूसरे नंबर पर कौन सा रिलीजन है?
दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? वर्ल्ड में कितने हिंदू हैं और पहले-दूसरे नंबर पर कौन सा रिलीजन है?
Ekadashi Tulsi Puja: एकादशी और द्वादशी पर क्यों नहीं तोड़ना चाहिए तुलसी का पत्ता, जल देने पर भी लगता है पाप, जानें वजह
एकादशी और द्वादशी पर क्यों नहीं तोड़ना चाहिए तुलसी का पत्ता, जल देने पर भी लगता है पाप, जानें वजह
MORE
Advertisement
धर्म
Konark Surya Mandir: 122 साल बाद कोणार्क सूर्य मंदिर का हॉल खुलने जा रहा, टूरिस्ट्स अंदर जाएंगे लेकिन...
122 साल बाद कोणार्क सूर्य मंदिर का हॉल खुलने जा रहा, टूरिस्ट्स अंदर जाएंगे लेकिन...
14 December Aaj Ka Rashfal : मेष से मीन तक आज रविवार का दिन कैसा रहेगा? यहां पढ़ें सभी 12 राशियों का राशिफल 
मेष से मीन तक आज रविवार का दिन कैसा रहेगा? यहां पढ़ें सभी 12 राशियों का राशिफल
Numerology: पिता का कर्मा बैलेंस करने आती है इन तारीखों पर जन्मी बेटियां, ईगो-गुस्सा खत्म कर खोलती हैं तरक्की के दरवाजे
पिता का कर्मा बैलेंस करने आती है इन तारीखों पर जन्मी बेटियां, ईगो-गुस्सा खत्म कर खोलती हैं तरक्की के दरवाजे
Mulank 6 Horoscope 2026: मूलांक 6 के लिए 2026 कैसा रहेगा? जानिए नौकरी, पैसा, सेहत और रिश्तों के लिए कैसा होगा पूरा साल
मूलांक 6 के लिए 2026 कैसा रहेगा? जानिए नौकरी, पैसा, सेहत और रिश्तों के लिए कैसा होगा पूरा साल
Mysterious Temple: आज तक कोई भी इस मंदिर में शिवलिंग की संख्या नहीं गिन सका, हर बार बदल जाती है संख्या 
आज तक कोई भी इस मंदिर में शिवलिंग की संख्या नहीं गिन सका, हर बार बदल जाती है संख्या
MORE
Advertisement