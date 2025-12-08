सैफ अली खान पर हमला, परेश रावल हेरा फेरी 3 से बाहर...ये हैं 2025 की 5 सबसे बड़ी बॉलीवुड Controversy

4 . हेरा फेरी 3' और परेश रावल

2025 में एक और खबर आई थी कि 'हेरा फेरी 3' में परेश रावल नजर नहीं आएंगे और इस बात की पुष्टि खुद परेश रावल कर चुके हैं. इस मुद्दे पर काफी विवाद भी हुआ था. अक्षय कुमार के प्रोडक्शन हाउस ने कानूनी कार्रवाई भी की, लेकिन बाद में दोनों के बीच सुलह हो गई और परेश रावल अब फिल्म में वापसी कर चुके हैं.

