महाराष्ट्र ने खेती में रचा इतिहास, 30 दिन में 45,911 सोलर पंप लगाकर बनाया गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड

स्टूडेंट्स को गजनी की क्रूरता से और गहराई से बताएगी NCERT टेक्स्टबुक, कुछ यूं है प्लानिंग ...

IND vs SA 1st T20 Live Streaming: फ्री में कब, कहां और कैसे देख सकते हैं भारत-साउथ अफ्रीका टी20 सीरीज, देखें लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स

सैफ अली खान पर हमला, परेश रावल हेरा फेरी 3 से बाहर...ये हैं 2025 की 5 सबसे बड़ी बॉलीवुड Controversy

कब तक चलेगा माघ मेला, जानें शाही स्नान की तारीखों से लेकर इसकी शुरुआत और आखिरी दिन

लड़कियों के लिए खजाने से कम नहीं है ये मार्केट, 300 रुपये में जैकेट, स्वेटर-हुडी के रेट जानकर रह जाएंगे हैरान

सैफ अली खान पर हमला, परेश रावल हेरा फेरी 3 से बाहर...ये हैं 2025 की 5 सबसे बड़ी बॉलीवुड Controversy

सैफ अली खान पर चाकू से हमला होना, परेश रावल हेरा फेरी 3 से बाहर होने जैसे कई Controversy इस साल बॉलीवुड में हई है. आज हम आपको इस लेख में 2025 में हुई बॉलीवुड की 5 सबसे बड़ी Controversy के बारे में बताने जा रहे हैं. 

सुमित तिवारी | Dec 08, 2025, 02:41 PM IST

1.Saif Ali Khan पर चाकू से हमला

Saif Ali Khan पर चाकू से हमला
1

इस साल की शुरूआत में ही बॉलीवुड के दिग्गज के अभिनेता सैफ अली खान (Saif Ali Khan) पर 16 जनवरी की रात ढाई बजे जानलेवा हमला हुआ.  हमलावर ने सैफ पर चाकू से 6 बार वार किया.

2.अभिनव कश्यप और सलमान खान

अभिनव कश्यप और सलमान खान
2

दबंग फिल्म के बाद अभिनव कश्यप और सलमान खान के बीच शुरू विवाद पूरे 15 साल बाद 2025 में एक बार फिर से गरमा गया. उन्होंने सलमान खान को 'गुंडा' कहना, उनके भाई अरबाज पर बर्तन फेंकना और एडिटर को किडनैप करने जैसे आरोप शामिल थे. 

3.'कल्कि 2898 एडी' के सीक्वल से दीपिका बाहर

'कल्कि 2898 एडी' के सीक्वल से दीपिका बाहर
3

दीपिका पादुकोण को 'कल्कि 2898 एडी' के सीक्वल बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था. वजह बताई जा रही है कि  उनकी मांगें (फीस में बढ़ोतरी और शूटिंग के घंटों को लेकर) पूरी नहीं हो सकीं, हालांकि बाद में दीपिका ने भी कई आरोप लगाए थे.

4.हेरा फेरी 3' और परेश रावल 

हेरा फेरी 3' और परेश रावल 
4

2025 में एक और खबर आई थी कि 'हेरा फेरी 3' में परेश रावल नजर नहीं आएंगे और इस बात की पुष्टि खुद परेश रावल कर चुके हैं. इस मुद्दे पर काफी विवाद भी हुआ था. अक्षय कुमार के प्रोडक्शन हाउस ने कानूनी कार्रवाई भी की, लेकिन बाद में दोनों के बीच सुलह हो गई और परेश रावल अब फिल्म में वापसी कर चुके हैं.
 

5.Diljit dosanjh boycott calls

Diljit dosanjh boycott calls
5

भारत के मशहूर के गायक दिलजीत दोसांझ को 2025 में बॉयकॉट कर दिया गया था.   उनकी फिल्म 'सरदार जी 3' में पाकिस्तानी अभिनेत्री हानिया आमिर को लेने और 'KBC' में अमिताभ बच्चन के पैर छूने के बाद खालिस्तानी संगठन (Sikhs For Justice - SFJ) से धमकी मिलने के कारण बॉयकोट करने की मांग हुई थी.

