सैफ अली खान पर हमला, परेश रावल हेरा फेरी 3 से बाहर...ये हैं 2025 की 5 सबसे बड़ी बॉलीवुड Controversy

एंटरटेनमेंट
सुमित तिवारी | Dec 08, 2025, 02:41 PM IST
1.Saif Ali Khan पर चाकू से हमला
इस साल की शुरूआत में ही बॉलीवुड के दिग्गज के अभिनेता सैफ अली खान (Saif Ali Khan) पर 16 जनवरी की रात ढाई बजे जानलेवा हमला हुआ. हमलावर ने सैफ पर चाकू से 6 बार वार किया.
2.अभिनव कश्यप और सलमान खान
दबंग फिल्म के बाद अभिनव कश्यप और सलमान खान के बीच शुरू विवाद पूरे 15 साल बाद 2025 में एक बार फिर से गरमा गया. उन्होंने सलमान खान को 'गुंडा' कहना, उनके भाई अरबाज पर बर्तन फेंकना और एडिटर को किडनैप करने जैसे आरोप शामिल थे.
3.'कल्कि 2898 एडी' के सीक्वल से दीपिका बाहर
दीपिका पादुकोण को 'कल्कि 2898 एडी' के सीक्वल बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था. वजह बताई जा रही है कि उनकी मांगें (फीस में बढ़ोतरी और शूटिंग के घंटों को लेकर) पूरी नहीं हो सकीं, हालांकि बाद में दीपिका ने भी कई आरोप लगाए थे.
4.हेरा फेरी 3' और परेश रावल
2025 में एक और खबर आई थी कि 'हेरा फेरी 3' में परेश रावल नजर नहीं आएंगे और इस बात की पुष्टि खुद परेश रावल कर चुके हैं. इस मुद्दे पर काफी विवाद भी हुआ था. अक्षय कुमार के प्रोडक्शन हाउस ने कानूनी कार्रवाई भी की, लेकिन बाद में दोनों के बीच सुलह हो गई और परेश रावल अब फिल्म में वापसी कर चुके हैं.
5.Diljit dosanjh boycott calls
भारत के मशहूर के गायक दिलजीत दोसांझ को 2025 में बॉयकॉट कर दिया गया था. उनकी फिल्म 'सरदार जी 3' में पाकिस्तानी अभिनेत्री हानिया आमिर को लेने और 'KBC' में अमिताभ बच्चन के पैर छूने के बाद खालिस्तानी संगठन (Sikhs For Justice - SFJ) से धमकी मिलने के कारण बॉयकोट करने की मांग हुई थी.