10Sec की सीन से मचाया बवाल, फिल्में छोड़ TV पर आईं नजर; जानिए नेता संग शादी के बाद कहां गुम हैं बॉलीवुड की विद्रोही एक्ट्रेस?

एंटरटेनमेंट
Pragya Bharti | Apr 22, 2026, 04:31 PM IST
1.अभिनय यात्रा का आरंभ और पहली सफलता
एक्ट्रेस ने साल 2009 में फिल्म 'मधोलाल कीप वॉकिंग' के जरिए बॉलीवुड में कदम रखा था. हालांकि, उन्हें घर-घर में पहचान 2011 की ब्लॉकबस्टर 'तनु वेड्स मनु' से मिली. इस फिल्म में कंगना रनौत की सहेली 'पायल' के किरदार ने उन्हें फिल्मफेयर नामांकन दिलाया और फिल्म इंडस्ट्री में उनके लिए कई बड़े दरवाजे खोल दिए.
2.दमदार किरदारों से बनाई अपनी पहचान
अपनी अभिनय क्षमता का लोहा मनवाते हुए इस अभिनेत्री ने 'रांझणा', 'निल बट्टे सन्नाटा' और 'अनारकली ऑफ आरा' जैसी फिल्मों में मुख्य भूमिकाएं निभाईं. उन्होंने व्यावसायिक सिनेमा के साथ-साथ ऑफ-बीट फिल्मों में भी अपने किरदारों को बखूबी जिया, जिसके लिए समीक्षकों ने उनकी जमकर तारीफ की.
3.'वीरे दी वेडिंग' और 10 सेकंड का वो विवादित सीन
साल 2018 में आई 'वीरे दी वेडिंग' स्वरा के करियर की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक रही, लेकिन यह विवादों से भी घिरी रही. फिल्म के एक खास सीन की वजह से एक्ट्रेस को बड़े पैमाने पर ऑनलाइन ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा. इस सीन ने पर्दे पर महिलाओं की कामुकता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर देश भर में एक नई बहस छेड़ दी थी.
4.विरोध प्रदर्शन के दौरान मिला हमसफर
इस एक्ट्रेस की निजी जिंदगी किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं है. साल 2020 में एक विरोध प्रदर्शन के दौरान उनकी मुलाकात समाजवादी पार्टी के युवा नेता फहद अहमद से हुई थी. दोस्ती प्यार में बदली और 6 जनवरी, 2023 को दोनों ने कोर्ट मैरिज कर दुनिया को चौंका दिया. बाद में उन्होंने दिल्ली में बड़े धूम-धाम से पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ शादी का जश्न मनाया.
5.शादी पर छिड़ा था विवाद
अलग-अलग धर्मों से होने के कारण स्वरा और फहद की शादी को सोशल मीडिया पर काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा. कट्टरपंथियों और आलोचकों ने इस रिश्ते पर सवाल उठाए, लेकिन इस अभिनेत्री ने हमेशा की तरह निडर होकर अपने फैसले का बचाव किया. वह आज भी सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर अपने विचार बेबाकी से साझा करती हैं.
6.अब कहां हैं ये एक्ट्रेस?
सितंबर 2023 में बेटी 'राबिया' के जन्म के बाद एक्ट्रेस ने अपने अभिनय करियर से एक छोटा ब्रेक लिया है. वह फिलहाल अपनी प्रोफेशनल लाइफ के बजाय अपने परिवार और बेटी की परवरिश पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं. हालांकि, उन्होंने आधिकारिक तौर पर बॉलीवुड को अलविदा नहीं कहा है और वह सही समय पर वापसी करने का इरादा रखती हैं.
बॉलीवुड फिल्मों से ब्रेक के दौरान स्वरा ने टेलीविजन की दुनिया में कदम रखा. वह हाल ही में अपने पति फहद अहमद के साथ टीवी शो 'पति पत्नी और पंगा' में नजर आईं, जहां दर्शकों ने उन्हें एक नए अवतार में देखा.
7.कौन हैं ये एक्ट्रेस?
आज हम बात कर रहे हैं- स्वरा भास्कर की. 'तनु वेड्स मनु' से मशहूर हुई स्वरा अपनी निडर बयानबाजी, बेमिसाल अदाकारी और फहद अहमद संग अपनी शादी को लेकर हमेशा चर्चा में रहती हैं.
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