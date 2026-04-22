10Sec की सीन से मचाया बवाल, फिल्में छोड़ TV पर आईं नजर; जानिए नेता संग शादी के बाद कहां गुम हैं बॉलीवुड की विद्रोही एक्ट्रेस?

6 . अब कहां हैं ये एक्ट्रेस?

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सितंबर 2023 में बेटी 'राबिया' के जन्म के बाद एक्ट्रेस ने अपने अभिनय करियर से एक छोटा ब्रेक लिया है. वह फिलहाल अपनी प्रोफेशनल लाइफ के बजाय अपने परिवार और बेटी की परवरिश पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं. हालांकि, उन्होंने आधिकारिक तौर पर बॉलीवुड को अलविदा नहीं कहा है और वह सही समय पर वापसी करने का इरादा रखती हैं.

बॉलीवुड फिल्मों से ब्रेक के दौरान स्वरा ने टेलीविजन की दुनिया में कदम रखा. वह हाल ही में अपने पति फहद अहमद के साथ टीवी शो 'पति पत्नी और पंगा' में नजर आईं, जहां दर्शकों ने उन्हें एक नए अवतार में देखा.