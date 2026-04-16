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44Yr पहले आई इस मूवी पर हुए थे सबसे ज्यादा केस, 34 मुकदमों के बाद भी नहीं थमी रफ्तार; 225% प्रॉफिट के साथ बनी ब्लॉकबस्टर

भारतीय सिनेमा के इतिहास में कुछ फिल्में ऐसी होती हैं, जो विवादों की आग में तपकर कुंदन की तरह निखरती हैं. 1982 में बी.आर. चोपड़ा द्वारा निर्देशित एक फिल्म इसी की एक मिसाल है. 1982 में आई इस फिल्म ने 34 कानूनी मुकदमों का सामना किया. विवादों के बावजूद, फिल्म ने 225% मुनाफा कमाया.

Pragya Bharti | Apr 16, 2026, 12:44 PM IST

1.Most Controversial Film

Most Controversial Film
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बॉलीवुड में विवाद कोई नई बात नहीं है, लेकिन 44 साल पहले एक ऐसी फिल्म आई थी जिसने सामाजिक और धार्मिक वर्जनाओं को चुनौती देकर हलचल मचा दी थी. दिग्गज फिल्म निर्माता बी.आर. चोपड़ा की फिल्म ने रिलीज के समय जो संघर्ष देखा, वह आज की फिल्मों के लिए भी एक सबक है.
 

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2.फिल्म की कहानी क्या है?

फिल्म की कहानी क्या है?
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यह फिल्म 'तीन तलाक' की प्रथा पर आधारित थी. शुरुआत में बी.आर. चोपड़ा ने इसका नाम 'तलाक' रखा था, लेकिन बढ़ते विरोध और संवेदनशीलता को देखते हुए बाद में इसे बदलकर दूसरा नाम दिया गया. फिल्म में राज बब्बर, दीपक पराशर और सलमा आगा ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थीं.
 

3.34 कानूनी मुकदमे और धमकियां

34 कानूनी मुकदमे और धमकियां
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जैसे ही फिल्म की कहानी और विषय चर्चा में आए, इसके खिलाफ विरोध की लहर दौड़ गई. मुस्लिम समाज के एक वर्ग ने इसे अपनी धार्मिक मान्यताओं के खिलाफ माना और देखते ही देखते फिल्म पर 34 कोर्ट केस दर्ज हो गए. अभिनेत्री सलमा आगा को धमकी भरे पत्र मिले और उन्हें देश छोड़ने तक की चेतावनी दी गई. सिनेमाघरों के बाहर प्रदर्शन हुए और पोस्टर्स फाड़े गए, लेकिन मेकर्स अपने कंटेंट पर अडिग रहे.
 

4.बॉक्स ऑफिस पर ऐतिहासिक कामयाबी

बॉक्स ऑफिस पर ऐतिहासिक कामयाबी
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हैरानी की बात यह रही कि जितने ज्यादा विवाद हुए, उतनी ही ज्यादा फिल्म देखने की उत्सुकता दर्शकों में बढ़ी. मात्र 4 करोड़ रुपये के बजट में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 9 करोड़ रुपये से ज्यादा का कलेक्शन किया. अपनी लागत से 225% अधिक मुनाफा कमाकर यह फिल्म उस साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई.

TRENDING NOW

5.सलमा आगा का अद्भूत रोल

सलमा आगा का अद्भूत रोल
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इस फिल्म ने सलमा आगा को न केवल एक बेहतरीन अभिनेत्री बल्कि एक गायिका के रूप में भी स्थापित किया. उनके गाए गाने आज भी उतने ही लोकप्रिय हैं. दिलचस्प बात यह है कि आज उनकी बेटी साशा आगा भी अभिनय की दुनिया में कदम रख चुकी हैं.
 

6.इस फिल्म का नाम क्या है?

इस फिल्म का नाम क्या है?
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4 करोड़ रुपये की बजट में बनी इस फिल्म ने 225 प्रतिशत की कमाई कर इतिहास रच दिया है. हम जिस फिल्म की बात कर रहे हैं वह है- 'निकाह'. ये मूवी, आज भी एक ऐसी फिल्म मानी जाती है जो अपने समय से काफी आगे थी. इसने न केवल समाज को आईना दिखाया बल्कि यह भी साबित किया कि अगर कहानी में दम हो, तो कानूनी अड़चनें और विरोध भी उसकी सफलता को नहीं रोक सकते. यदि आप इस क्लासिक फिल्म को देखना चाहते हैं, तो यह यूट्यूब, जियो हॉटस्टार और अमेजन प्राइम वीडियो पर उपलब्ध है.
 

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