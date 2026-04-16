44Yr पहले आई इस मूवी पर हुए थे सबसे ज्यादा केस, 34 मुकदमों के बाद भी नहीं थमी रफ्तार; 225% प्रॉफिट के साथ बनी ब्लॉकबस्टर

6 . इस फिल्म का नाम क्या है?

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4 करोड़ रुपये की बजट में बनी इस फिल्म ने 225 प्रतिशत की कमाई कर इतिहास रच दिया है. हम जिस फिल्म की बात कर रहे हैं वह है- 'निकाह'. ये मूवी, आज भी एक ऐसी फिल्म मानी जाती है जो अपने समय से काफी आगे थी. इसने न केवल समाज को आईना दिखाया बल्कि यह भी साबित किया कि अगर कहानी में दम हो, तो कानूनी अड़चनें और विरोध भी उसकी सफलता को नहीं रोक सकते. यदि आप इस क्लासिक फिल्म को देखना चाहते हैं, तो यह यूट्यूब, जियो हॉटस्टार और अमेजन प्राइम वीडियो पर उपलब्ध है.

