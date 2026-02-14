4 साल फिल्मों से दूर रह कर भी 700 करोड़ प्रॉपर्टी की इकलौती मालकिन हैं ये एक्ट्रेस, इनकी रईसी के आगे टॉप एक्ट्रेस भी फीके

FacebookTwitterYoutubeInstagram
'विरासत' फेम एक्ट्रेस ने फिल्मों से दूरी बनाने के बाद बिजनेस जगत में अपनी धाक जमाई है. 4 सालों तक फिल्मों से दूर रहकर भी अभिनेत्री ने 700 करोड़ रुपये की संपत्ति के साथ आज फिल्म इंडस्ट्री की सबसे अमीर अभिनेत्रियों में शुमार हैं.

Pragya Bharti | Feb 14, 2026, 03:37 PM IST

बॉलीवुड और साउथ सिनेमा में अपनी खूबसूरती और अदाकारी का जादू चलाने वाली पूजा बत्रा आज एक सफल बिजनेसवुमन के रूप में पहचानी जाती हैं. जब इंडस्ट्री के सबसे अमीर सितारों की बात होती है, तो अक्सर खान्स या साउथ के सुपरस्टार्स का नाम लिया जाता है, लेकिन इस एक्ट्रेस की नेटवर्थ आज बड़ी-बड़ी टॉप एक्ट्रेसेस को टक्कर दे रही है.चलिए हम आपको इसका नाम बताते हैं. 

इस एक्ट्रेस ने मलयालम सिनेमा में अपनी शुरुआत प्रियदर्शन की फिल्म 'चंद्रलेखा' (1997) से की, जहां वे सुपरस्टार मोहनलाल के साथ नजर आईं. इसके बाद 1999 में फिल्म 'मेघम' में उन्होंने ममूटी की पत्नी का दमदार किरदार निभाया. बॉलीवुड में उन्हें असली पहचान फिल्म 'विरासत' से मिली, जिसके बाद उन्होंने 'भाई' जैसी कई हिट फिल्मों में काम किया.

दरअसल, हम जिस अभिनेत्री की बात कर रहे हैं, वह है- पूजा बत्रा, जो मलयालम, तमिल, तेलुगु और हिंदी सिनेमा में काम कर चुकी हैं. इस हसीना ने कई बड़े सितारों के साथ स्क्रीन शेयर किया है, पर 4 सालों से फिल्म इंडस्ट्री से दूर हो चुकी हैं.

पूजा की निजी जिंदगी भी काफी चर्चा में रही. 2003 में डॉ. सोनू अहलूवालिया से शादी के बाद वह अमेरिका शिफ्ट हो गईं, लेकिन 2011 में उनका तलाक हो गया. भारत लौटने के बाद उन्होंने 2019 में अभिनेता नवाब शाह से शादी की. हालांकि वापसी के बाद उन्हें फिल्मों में पहले जैसे बड़े अवसर नहीं मिले, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी.

फिल्मी दुनिया से ब्रेक लेने के बाद पूजा ने बिजनेस पर ध्यान केंद्रित किया.
2009 में उन्होंने ग्लोबलिंक नाम की एक कंपनी की शुरुआत की, जो बॉलीवुड और हॉलीवुड के बीच टैलेंट ब्रिज का काम करती है.
वह अमेरिका के मशहूर हिंदी रेडियो स्टेशन 'मेरा संगीत एल.ए.' की पार्टनर भी हैं.
विभिन्न निवेशों और व्यवसायों की बदौलत आज उनकी कुल संपत्ति लगभग 77 मिलियन डॉलर (700 करोड़ रुपये) है.

पूजा बत्रा केवल एक अभिनेत्री ही नहीं, बल्कि एक ट्रेंड एथलीट भी रही हैं. स्कूल के दिनों में 200 और 400 मीटर की धावक रहीं पूजा के पास मार्शल आर्ट्स में 'ब्राउन बेल्ट' है. आज वे एक प्रमाणित योगा टीचर भी हैं और अपनी फिटनेस से नई पीढ़ी को प्रेरित करती हैं.

पूजा बत्रा ने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की थी. 'लिरिल' साबुन के प्रतिष्ठित विज्ञापन ने उन्हें घर-घर में पहचान दिलाई. वह 'हेड एंड शोल्डर्स' जैसे बड़े अंतरराष्ट्रीय ब्रांड की पहली भारतीय एंबेसडर बनीं. मॉडलिंग की दुनिया में उन्होंने 250 से ज्यादा रैंप वॉक किए. इसके बाद उन्होंने साउथ और बॉलीवुड फिल्मों का रुख किया.

