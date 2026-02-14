4 साल फिल्मों से दूर रह कर भी 700 करोड़ प्रॉपर्टी की इकलौती मालकिन हैं ये एक्ट्रेस, इनकी रईसी के आगे टॉप एक्ट्रेस भी फीके

5 . कैसे बनीं 700 करोड़ की मालकिन?

5

फिल्मी दुनिया से ब्रेक लेने के बाद पूजा ने बिजनेस पर ध्यान केंद्रित किया.

2009 में उन्होंने ग्लोबलिंक नाम की एक कंपनी की शुरुआत की, जो बॉलीवुड और हॉलीवुड के बीच टैलेंट ब्रिज का काम करती है.

वह अमेरिका के मशहूर हिंदी रेडियो स्टेशन 'मेरा संगीत एल.ए.' की पार्टनर भी हैं.

विभिन्न निवेशों और व्यवसायों की बदौलत आज उनकी कुल संपत्ति लगभग 77 मिलियन डॉलर (700 करोड़ रुपये) है.