Bollywood Stars Death Rumours: धर्मेंद्र ही नहीं इन स्टार्स के निधन की भी उड़ चुकी है अफवाह

1 . मीनाक्षी शेषाद्रि

1

पहला नाम 80-90 के दशक की पॉपुलर एक्ट्रेस रही मीनाक्षी शेषाद्रि का है. इनको लेकर कोरोना के दौरान ये खबर फैली थी कि उनका निधन हो गया है, लेकिन इस अफवाह के बाद एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर कर बताया था कि वो ठीक है.